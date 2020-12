Frasi dolci: le più belle per lei e per lui

Pubblicità

Si sa, l’uomo è ama conquistare e corteggiare ma ama anche essere corteggiato dalla sua dama. E soprattutto non bisogna mai smettere di farlo. Anche se avete già trovato “l’altra metà della mela” è importante continuare a conquistarla ogni giorno per rinnovare il rapporto e le promesse fatte, o si rischia che, a furia di mangiarla senza nutrirla, anche la mela prima o poi finisca. D’altronde com’è che si dice? San Valentino è ogni giorno dell’anno!

Ecco dunque alcune delle più belle frasi dolci per conquistare il vostro lui o la vostra lei!

Frasi dolci per lei

Anche il più burbero degli uomini cambierà sicuramente idea avanti all’amore e si addolcirà. Non esiste donna d’altronde che non ami un po’ di sano corteggiamento fatto di dolci, sorprese, pensieri, regali e ovviamente romantiche lettere d’amore e dediche, anche tramite semplici sms. Ecco dunque una selezione di alcune delle frasi più dolci da dedicare alla vostra lei!

Quando sono con te tutto il resto non conta (Anonimo)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Tu sei tutto ciò che prima non sono mai riuscito a dire, mai riuscito a vedere, fare, capire (Fabio Volo)

E non importa quanto oggi ti sono lontano.

Tu sei sempre a un millimetro del mio cuore.

(Massimo Bisotti)

Tu sei sempre a un millimetro del mio cuore. (Massimo Bisotti) Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono.

(Goethe)

(Goethe) Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Ti ho amato prima di saperlo

e forse è solo così che si ama.

(P. C. Freitas)

e forse è solo così che si ama. (P. C. Freitas) Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me.

(Virginia Woolf)

(Virginia Woolf) Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarai già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

(Anonimo)

(Anonimo) Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto.

(Nicholas Sparks, Notebook)

(Nicholas Sparks, Notebook) La prima volta che mi hai sfiorato, sapevo già di essere nato per essere tuo.

(Anonimo)

(Anonimo) È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

(Dal film A beautiful mind)

(Dal film A beautiful mind) Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Se tardi a trovarmi insisti, se non ci sono in un posto, cerca in un altro, perché io sono fermo da qualche parte ad aspettare te. (Walt Whitman)

A me basterebbe essere sicuro che tu e io esistiamo in questo momento.

(Gabriel García Márquez)

(Gabriel García Márquez) Mentre lui le insegnava a fare l’amore lei gli insegnava ad amare. (Fabrizio De André)

Avrei ancora un sacco di cose da dirti. Ma si è fatto tardi, e passerei direttamente ad amarti. (Fabrizio Caramagna)

Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) È difficile sederti accanto, e non baciarti.

(Francis Scott Fitzgerald)

(Francis Scott Fitzgerald) Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale.

(Gabriele D’Annunzio)

Frasi dolci per lui

Come abbiamo già detto, anche l’uomo ama essere corteggiato, soprattutto gli uomini delle più recenti generazioni! Quindi lo stesso discorso vale sia per le donne che per gli uomini, mai smettere di farlo. Certo a un uomo non ci sogneremo mai di regalare una rosa o un pupazzo ripieno di cioccolatini, ma anche lui si scioglierà davanti a una dolce dedica!