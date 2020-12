Le più belle frasi canzoni d’amore e di amicizia

Pubblicità

La musica, da sempre colonna sonora delle nostre vite anche quando magari non ce ne rendiamo nemmeno conto. Eppure capita anni più avanti di risentire una vecchia strofa, una melodia che ci riporta indietro nel tempo in quel momento delle nostre vite che pare nitido come se fosse il presente. Un ricordo di un attimo, di una persona, di un’amica, di un amore. Si perché le canzoni più belle parlano proprio di sentimenti. Anche quelle tutte e ritmo dance, se provate a soffermarvi sulle parole riuscirete a sentire i sentimenti che escono dal testo.

Delle tante noi abbiamo voluto raccogliere alcune delle frasi di canzoni più belle che parlano di amore e di amicizia.

Frasi canzoni amore

Cosa sarebbe la musica se non vi fosse l’amore da raccontare? Specialmente la musica italiana vive di testi pieni di sentimenti: di mancanza, di ricordi, di felicità e di tristezza e soprattutto di per sempre.

Amore mio, ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro e come fai a starmi dentro ogni pensiero, giuralo ancora che tu esisti per davvero! – Claudio Baglioni

E tu, quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Io non ti perdo mai, ti aspetto al fondo di questa strada sai. – Roberto Vecchioni

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò – Max Pezzali

Ti sento dentro tutte le canzoni, in un posto dentro che so io. Ti sento. – Luciano Ligabue

Buonanotte questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle e la stanza, per sognarti, devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. -Francesco De Gregori

Cantare d’amore non basta mai ne servirà di più per dirtelo ancora per dirti che più bella cosa non c’è più bella cosa di te unica come sei immensa quando vuoi grazie di esistere. – Eros Ramazzotti

Vivimi senza paura che sia una vita o che sia un’ora. Non lasciare libero o disperso questo mio spazio adesso aperto ti prego… Vivimi senza vergogna anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l’apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro – Laura Pausini

Liberi, ci sembrerà di essere più liberi… e intanto farò a pugni contro il muro per averti ancora qui…– Negramaro & Elisa

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo…– Tiziano Ferro

…Baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna…” – Jovanotti

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perchè non si comanda al cuore – Vasco Rossi

Mi manchi.. e potrei.. cercarmi un’altra donna ma.. m’ingannerei.. sei il mio rimorso senza fine.. il freddo delle mie mattine”– Fausto Leali

Buongiorno mia signorina, le posso offrire un caffè? Viaggio da questa mattina in cerca di lei – Marco Carta

Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare, per farti respirare e vivere di me, vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare perché così i tuoi occhi sanno che ti guardo e che sono sempre con te – Modà

Non c’è niente al mondo che valga un secondo vissuto accanto a te che valga un gesto tuo, un tuo movimento. Perché niente al mondo mi ha mai dato tanto, da emozionarmi come quando siamo noi, nient’altro che noi – Max Pezzali

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai – Jovanotti

Buongiorno, dovunque me ne andassi avrei il tuo abbraccio stretto intorno, sì

Buongiorno, a te che accendi il sole, miracolo del mondo, sì – Alessandra Amoroso

Buongiorno, a te che accendi il sole, miracolo del mondo, sì – Alessandra Amoroso Se io rivedendoti fossi certa che non soffri ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. – Mina

Vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. – Ultimo

Frasi canzone amicizia

Non bisogna però mai dimenticare che l’amore ha tantissime sfaccettature. L’amore per il proprio compagno è certo il primo che ci viene in mente, certo, ma c’è anche l’amore verso la mamma, verso il papà, verso i fratelli e tutti gli altri familiari ma c’è anche l’amore verso i propri amici. Ecco quindi anche le più belle frasi canzoni amicizia.