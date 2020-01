Canzoni romantiche italiane e inglesi da ascoltare e dedicare

Sei innamorato di qualcuno ma non sai come esprimere quello che provi? A volte quando i pensieri sono troppo aggrovigliati e le parole sembrano non avere più senso, la soluzione migliore è affidarsi alla musica. Al mondo esistono migliaia di canzoni romantiche tra le quali scegliere, da ascoltare e riascoltare.

Date un’occhiata alle nostre proposte e scegliete le vostre canzoni d’amore preferite, italiane o straniere, da dedicare ai vostri innamorati.

Canzoni romantiche italiane

Il mondo reputa gli italiani come grandi poeti e amatori e forse la nostra tradizione musicale c’entra qualcosa in tutta questa storia. Quando si parla d’amore tendiamo a essere eccessivamente passionali, il che può essere un problema per le relazioni sentimentali ma un grande ‘plus’ quando si parla di musica.

Ecco quindi per voi una lista delle canzoni romantiche italiane più belle di sempre, di ieri e di oggi, moderne e un tantino ‘âgées’, movimentate o perfette per ballare un lento guancia a guancia. Troppo sdolcinato per voi? Beh, date un’occhiata alle nostre proposte e scegliete la colonna sonora perfetta per la vostra storia d’amore.

Quando Nasce Un Amore – Anna Oxa

Mi Sei Scoppiato Dentro al Cuore – Mina

Per me è Importante – Tiromancino

Una Canzone d’Amore – 883

La Donna Cannone – Francesco De Gregori

Almeno Tu Nell’Universo – Mia Martini

Questo Piccolo Grande Amore – Claudio Baglioni

Come Saprei – Giorgia

Vento di Passione – Pino Daniele feat. Giorgia

Albachiara – Vasco Rossi

Sei nell’anima – Gianna Nannini

Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni – Ron e Tosca

Caruso – Lucio Dalla

I Giardini Di Marzo – Lucio Battisti

Emozioni – Lucio Battisti

Grande, Grande, Grande – Mina

Oggi Sono Io – Alex Britti

Cambiare – Alex Baroni

Onde – Alex Baroni

Una Lunga Storia D’Amore – Gino Paoli

La Canzone dell’amore Perduto – Fabrizio De André

Ancora Tu – Lucio Battisti

Eppure sentire (Un senso di te) – Elisa

AmoreUnicoAmore – Mina

Sei parte di me – Zero Assoluto

Vieni a vedere perché – Cesare Cremonini

Vivimi – Laura Pausini

Mille giorni di te e di me – Claudio Baglioni

Il mondo insieme a te – Max Pezzali

Eccoti – Max Pezzali

Gli ostacoli del cuore – Elisa & Ligabue

A te – Jovanotti

Ancora – Mina

Imbranato – Tiziano Ferro

Nient’altro che noi – 883

Due Destini – Tiromancino

E – Vasco Rossi

Ti Sposerò – Jovanotti

Vieni da Me – Le Vibrazioni

Canzoni romantiche inglesi

Se siete stanchi delle solite canzoni italiane e amate la musicalità della lingua inglese, abbiamo qui un piccolo elenco di canzoni romantiche per voi. Nella lista troverete una bella miscela di brani nuovi e decisamente vintage, pop, rock, R&B, di cantanti o gruppi, dolci, malinconiche e, perché no, un tantino sexy. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

She’s the one – Robby Williams

Just a Kiss – Lady Antebellum

Something – Beatles

Versace On The Floor – Bruno Mars

Make You Feel My Love – Adele

Your Song – Elton John

A Thousand Years – Christina Perri

Benath Your Beautiful – Labrinth feat Emeli Sandé

Faithfully – Journey

Endless Love – Lionel Richie e Diana Ross

Drunk in Love – Beyoncé

Crazy – Aerosmith

Consequences” – Camila Cabello

Always – Bon Jovi

All My Life – by K-Ci & JoJo

Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

To Love Somebody – Bee Gees

When a Man Loves a Woman – Percy Sledge

Butterflies – Kacey Musgraves

Red – Taylor Swift