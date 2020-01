Canzoni d’amore italiane e straniere: i titoli e testi più belli

Parlare d’amore è il passatempo preferito degli artisti. Tra poeti, scrittori, pittori e cantanti il materiale da cui attingere non manca di certo. Ci sono opere piene di dramma e pathos e poesie che ci riportano a tempi lontani in cui anche solo sfiorarsi con le dita faceva battere il cuore. Eppure la forma d’arte a noi più accessibile restano le canzoni d’amore.

Sono quelle canzoni che ascoltiamo e riascoltiamo quando siamo innamorati o che mandiamo in loop quando invece il cuore ce l’hanno spezzato. Canzoni ideali per sognare a occhi aperti o farsi un bel pianto liberatorio, maledicendo cupido. Insomma, l’approfondimento di oggi è dedicato alle canzoni d’amore più bello. Vi proponiamo quindi di seguito una piccola selezione, una nostra personale classifica delle canzoni d’amore italiane e straniere più belle.

Canzoni d’amore italiane



1 – Sei nell’anima – Gianna Nannini

La voce graffiante di Gianna Nannini e il testo struggente, scritto a quattro mani dalla cantante con Gino Pacifico, hanno reso Sei nell’anima un brano indimenticabile. Perché l’amore, quello vero e profondo, anche se finisce, ti resta nell’anima.

2 – E Penso a Te – Lucio Battisti

Il binomio Battisti-Mogol ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica italiana. Non c’è nessuno che riesca a trasmettere il dolce strazio di un cuore innamorato quando le parole di Mogol e la voce di Lucio Battisti. Godetevi quindi E Penso a Te…

3 – AlbaChiara – Vasco Rossi

Da Battisti a Vasco, dal sacro al profano. Se con il grande Lucio si parla di un amore tormentato, di due amanti che si cercano senza trovarsi, con Vasco e la sua Albachiara, l’amore si fa più carnale e passionale. La canzone racconta di come la semplicità di una giovane ragazza abbiano fatto breccia nel cuore di un uomo, spettatore silenzioso di tanta grazia e bellezza.

4 – A te – Jovanotti

Ecco una di quelle canzoni che, già dal primo ascolto, ti entrano sotto la pelle e ci restano. A Te è senza dubbio il brano più amato del cantante Francesco Cherubini, in arte Jovanotti. Questa canzone Jova l’ha scritta nel 2008 per sua moglie, per ringraziarla di essere sempre stata al suo fianco e aver reso migliore la sua vita. E adesso vi sfidiamo ad ascoltare il brano senza piangere…

5 – Imbranato – Tiziano Ferro

Tutti oggi amano e venerano Tiziano Ferro, ma quanti di voi ricordano il suo primo album? Una delle canzoni più belle del primo album di Tiziano, Rosso Relativo, è Imbranato. E’ un brano del 2002, anno che segna l’inizio della fulgida carriera di Tiziano Ferro. Imbranato è una canzone semplice e dolce che racconta di un ragazzo un po’ imbranato che s’innamora di una ragazza che conosce appena. Fate quindi un piccolo viaggio nel tempo e godetevi uno del primi successi di Tiziano.

6 – Due Destini – Tiromancino

Parlando di canzoni d’amore e di brani ‘vintage’ non possiamo non citare Due Destini dei Tiromancino. Pubblicato nel 2001, questo brano è uno dei più conosciuti del gruppo di Federico Zampaglione, canzone che tra l’altro è entrata a far parte della colonna sonora del film Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Nel 2018 è stata inoltre pubblicata una nuova versione della canzone, cantanta da Zampaglione e da Alessandra Amoroso.

7 – Vento di Passione – Pino Daniele e Giorgia

Ecco una canzone che guarda all’amore in maniera un po’ più malinconica e nostalgica. Vento di Passione è un brano del 2007, interpretato da Pino Daniele e Giorgia, e che racconta del ricordo di un amore ormai finito. Non importa infatti quanto tempo sia passato dalla fine di una storia d’amore, i ricordi e le sensazioni restano indelebili nella memoria del cuore.

8 – Mi Sei Scoppiato Dentro il Cuore – Mina

Nella nostra classifica non poteva di certo mancare una delle big della canzone italiana. Mina ci ha regalato negli anni, dei veri e propri capolavori in musica e uno di questi è proprio Mi Sei Scoppiato Dentro il Cuore. La canzone, scritta nel 1966 dalla regista Lina Wertmüller su musica del Maestro Bruno Canfora, racconta del momento preciso in cui nasce un amore.

9 – Un’ora Sola ti Vorrei – Giorgia

Un’ora Sola Ti Vorrei è un brano che fa parte del terzo album di Giorgia del 1997, dal titolo Mangio Troppa Cioccolata. Il brano, scritto da Umberto Bertini e Paola Marchetti, parla di un amore inteso e di un rapporto quasi ossessivo di una donna verso il suo compagno.

10 – Solo Per Te – Negramaro

Chiudiamo la classifica delle canzoni d’amore italiane con un brano dei Negramaro che sembra quasi una poesia. Solo Per Te è una canzone tutta da ascoltare e sentire…

Canzoni d’amore straniere

1 – That’s All – Michael Bubblè

Nessuno come Michael Bublè riesce a parlare al cuore degli innamorati. In particolare, questa canzone racconta di un amore sincero e profondo, che non chiede nulla in cambio, un amore che dura una vita.

“I can only give you a love that lasts forever, and to promise to be near each time you call. And the only heart I own, for you and you alone, that’s all…” (Posso solo darti un amore che duri per sempre, e prometterti di essere vicino ogni volta che chiamerai. E l’unico cuore che ho è per te, solo per te, è tutto…)

2 – Perfect – Ed Sheeran

Chi non conosce questa canzone forse ha vissuto l’ultimo anno rinchiuso in una grotta. E’ una delle canzoni più famose di Ed Sheeran, una delle più romantiche, che ha fatto impazzire tutti gli innamorati (e non) del mondo. E’ la canzone che tutti vorrebbero sentirsi dedicare dal proprio innamorato/a. Semplice, dolce e romantica…perfetta!

3 – Just The Way You Are – Bruno Mars

Nella classifica dei cantanti più romantici del mondo, a far compagnia a Michael Bublè e Ed Sheeran, c’è anche Bruno Mars. La sua Just The Way You Are è una delle canzoni romantiche più belle degli ultimi anni. E’ la dedica di un uomo alla sua compagna; nonostante allo specchio lei veda solo difetti, tutte quelle piccole imperfezioni sono proprio ciò che l’hanno fatto innamorare di lei.

“’cause girl you’re amazing, just the way you are” (perchè, ragazza, sei fantastica proprio come sei)

4 – You Got Me – Colbie Caillat

Molto meno ‘melensa’ delle precedenti, You Got Me di Colbie Caillat è una canzone perfetta per gli amori appena nati. Si parla di primi sguardi, farfalle nello stomaco, cuori che saltano un battito e di un amore che sta per sbocciare. Semplicemente adorabile!

5 – Because You Loved Me – Celine Dion

Adesso parliamo di un grande classico, gettonatissimo ai matrimoni. Questa canzone di Celine Dion racconta di una storia d’amore lunga una vita, di un amore che è sopravvissuto a mille difficoltà e di due persone che sono riuscite a trovarsi nonostante tutto.

6 – L-O-V-E – Nat King Cole

Questa è forse una delle canzoni più vecchie della nostra classifica, datata 1965. Ma Nat King Cole e la sua LOVE non hanno bisogno di presentazioni, siamo sicuri che la riconoscerete dalla prima nota.

Vi segnaliamo anche la famosissima cover di Joss Stone del 2007. LOVE è il terzo singolo estratto del suo album dal titolo Introducing Joss Stone. La cover, tuttavia, è diventata famosa perché è stata utilizzata per la campagna pubblicitaria di Chanel, in uno spot diretto dal regista Joe Wright.

7 – Your Song – Elton John

Questa è senza dubbio la canzone più famosa e amata di Elton John. Scritta da Bernie Taupin, suo amico e collega, nel 1969, Your Song racconta la storia di un ragazzo che confessa i suoi sentimenti alla sua amata.

Ovviamente la cover più famosa di Your Song è quella legata al film Moulin Rouge del 2001, diretto da Baz Luhrmann, dove a interpretare la canzone è un giovane Ewan McGregor.

8 – At Last – Etta James

Questa è di sicuro dal canzone più vecchia della classifica e anche quella con la genesi più complessa. La versione di Etta James non è infatti quella originale nonostante sia la più conosciuta. At Last fu inizialmente registrata da Glenn Miller nel 1941 e poi da Nat King Cole nel 1957. Fu solo nel 1960 che la cantante blues Etta James registrò la sua versione di questo meraviglioso brano. Esistono tantissime cover di At Last tra le più famose e amate ricordiamo quelle di Ella Fitzgerald, Celine Dion, Stevie Wonder, Norah Jones, Christina Aguilera, Cindy Lauper e Beyoncè.

Ecco anche la famosa cover di Beyoncé.

9 – Bleeding Love – Leona Lewis

Datata 2007, Bleeding Love è la prima canzone pubblicata dalla cantante inglese Leona Lewis. Questo brano, a differenza dei precedenti, parla di un amore molto più passionale e tormentato, una sentimento che è quasi paragonabile a una dolce tortura.

10 – My Girl – The Temptations

Ecco un altro brano dal sapore decisamente vintage. Si tratta di una canzone che risale al lontano 1964 scritta da Smokey Robinson e Ronald White. Il singolo è uno dei più famosi al mondo ed è stato portato al successo dal gruppo The Temptations. Ovviamente anche qui non mancano le cover; tra le più famose ci sono quelle di Phil Collin, The Rolling Stones, Michael Jackson e anche Mario Biondi.