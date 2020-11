Frasi sulla libertà di pensiero e in amore

Pubblicità

Libertà, una parola che al suo interno racchiude un milione di significati che dovrebbero essere tutti alla base della vita umana. Nel settecento il motto più citato dai francesi recitava “Liberté, Égalité, Fraternité”, ponendo, proprio al primo posto la libertà. Non sempre si è liberi e per tanti aspetti non ci si sente mai abbastanza liberi forse perché c’è qualcuno, vicino a noi e più in alto che ce lo impedisce, ma forse a volte, siamo anche noi stessi che ci rinchiudiamo negandoci piccole libertà e a volte neanche ce ne accorgiamo.

Due delle libertà più importanti sono sicuramente la libertà di pensiero e la libertà in amore. E’ giusto che tutti possiamo esprimere quello che si pensa, ma anche quello che si prova, anche se a volte può far male a qualcuno. D’altronde avete mai pensato che forse non esprimendo quello che si pensa o si prova si potrebbe fare del male a noi stessi?

Ecco dunque alcune delle più belle frasi sulla libertà!

Frasi sulla libertà di pensiero

Cogito ergo sum, penso dunque sono. Così diceva Cartesio e sin dai suoi tempi l’importanza della libertà di pensiero è stata alla base di tantissimi ragionamenti, studi, e dibattiti. Purtroppo ancora oggi ci sono molti contrasti sulla libertà di pensiero, specialmente delle donne in diversi paesi. Ecco allora alcune delle più belle e celebri frasi sulla libertà di pensiero.

La migliore libertà è essere se stessi. Jim Morrison

Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete la natura e i più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto. Mario Rigoni Stern

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Evelyn Beatrice Hall

Tempi felici, anche se rari, sono quelli in cui è lecito pensare ciò che si vuole ed esprimere ciò che si pensa. Publio Cornelio Tacito

La libertà di pensiero è il fondamento dell’uomo razionale. La capacità di elaborare, di meditare, di approfondire e di manifestare il pensiero costituisce la caratteristica saliente dell’essere umano. Rodolfo Arata

Ognuno ha non solo la libertà e il diritto ma anche l’obbligo di dire ciò che pensa per aiutare il bene comune. Papa Francesco

Quando la verità non è libera, la verità non è vera. Jacques Prévert

Puoi incatenarmi, puoi torturarmi, puoi anche distruggere questo corpo, ma non imprigionerai mai la mia mente. Mahatma Gandhi

Chi si batte per la libertà di pensiero, proprio perché combatte una battaglia che ha già vinto in se stesso, lo fa per difendere o affermare anche e soprattutto la libertà del pensiero altrui. Alberto Giovannni

Le mura per quanto forti, non possono impedire il volo del pensiero. Proverbio

La libertà consiste nell’indipendenza del pensiero dalle limitazioni dei pregiudizi sociali. Albert Einstein

Le catene della schiavitù legano soltanto le mani: è la mente che fa l’uomo libero. Franz Grillparzer

La libertà è sempre soltanto la libertà di chi pensa diversamente. Rosa Luxemberg

Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi. Giancarlo Siani

Perché avremmo una mente se non per fare a modo nostro? Fëdor Dostoevskij

L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero. Léon Blum

Prima di ogni altra libertà, datemi la libertà di conoscere, di esprimermi e di discutere liberamente secondo coscienza. John Milton

Indipendentemente da ciò che la gente ti dice, parole e idee possono cambiare il mondo. Robin Williams

Frasi sulla libertà in amore

Com’è che si dice? Ah sì, in amore le cose si fanno sempre in due. Quando succede una cosa bella, una cosa buffa, una cosa inaspettata e persino una cosa brutta, si è in due nella coppia e quindi meriti e colpe sono sempre di entrambe anche magari non sempre allo stesso modo. E quindi, perché questo dovrebbe essere diverso quando si parla di libertà in amore?