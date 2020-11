Frasi Celebri: gli aforismi più belli di sempre

Pubblicità

Diciamocelo, a tutti capita di sentire una frase che ci colpisce: in televisione, leggendo un libro, guardano un film o ascoltando una canzone. Ci sono però alcune frasi che non sono citazioni qualsiasi, ma sono LE frasi, quelle che si sono tramandate di generazione in generazione, quelle più celebri e che almeno una volta nella vita ci è capitato di sentire. Sono le frasi che hanno fatto la storia, perché dette da personaggi famosi o semplicemente perché ricche di significato e che hanno appassionato milioni di persone nel corso degli anni.

Tantissimi sono i nomi che più di altri hanno scritto e narrato alcune di queste frasi, insomma i papà degli aforismi più famosi. Da Oscar Wilde a Gandhi, da Shakespeare a Beckett, da Schopenhauer a Antoine de Saint-Exupéry e moltissimi altri ecco le più belle frasi celebri di sempre.

Frasi Celebri

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. (Lao Tzu)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Se la vita ti da cento motivi per piangere, mostrale di averne mille per sorridere. (Anonimo)

Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono. (Albert Einstein)

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valéry)

La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia! (Khalil Gibran)

Ecco il problema di chi beve, pensai versandomene un altro: se succede qualcosa di brutto si beve per dimenticare; se succede qualcosa di bello si beve per festeggiare; se non succede niente si beve per far succedere qualcosa (Henry Charles Bukowski)

L’amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo. Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri. (Henry Charles Bukowski)

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. (Ben Parker)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. (Arthur Schopenhauer)

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

Non conta da dove vieni, ma dove stai andando. (Ella Fitzgerald)

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Nessun uomo è inutile, se allevia il peso di qualcun altro. (Mahatma Gandhi)

Nessuno può farti più male di quello che fai tu a te stesso. (Mahatma Gandhi)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)