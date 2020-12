Pubblicità

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita di essere delusi da qualcuno. Anzi purtroppo potremmo quasi dire che i più fortunati sono stati delusi solo una volta nella vita. Ma in realtà le delusioni sono sempre dietro l’angolo nelle piccole cose e soprattutto da chi meno ci aspetteremmo di riceverle. Non a caso una delle più frequenti e sicuramente peggiori delusioni sono quelle in amore, dalle quali è più difficile guarire.

Qui troverete alcune frasi sulla delusione e sulla delusione in amore utili per poterle affrontare quando ve la ritroverete davanti!

Frasi sulla delusione

Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione.

(Oriana Fallaci)

(Oriana Fallaci) I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci.

(Hermann Hesse)

(Hermann Hesse) Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto.

(Mark Twain)

(Mark Twain) L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza nell’atto stesso dell’ultima disperazione.

(Giacomo Leopardi)

(Giacomo Leopardi) L’esperienza non è che la somma delle nostre delusioni.

(Henri Frédéric Amiel)

(Henri Frédéric Amiel) La vita è una lunga preparazione per qualcosa che non succede mai.

(WB Yeats)

(WB Yeats) La delusione è un sentimento che non delude mai.

(Francois Mauriac)

(Francois Mauriac) Avevo un campo pieno di speranza

ma nel delirio della febbre lo devastai,

e allora lo seminai di amori

e vi nacquero fiori di delusione.

(Fernando Pessoa)

ma nel delirio della febbre lo devastai, e allora lo seminai di amori e vi nacquero fiori di delusione. (Fernando Pessoa) Ho bisogno di chiarire, ho bisogno di spiegare.

Ti va bene se ci vediamo alle nove?

Dove ci troviamo?

Nella tua delusione o nella mia?

(Fabrizio Caramagna)

Ti va bene se ci vediamo alle nove? Dove ci troviamo? Nella tua delusione o nella mia? (Fabrizio Caramagna) Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione. Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. E a subirla ti senti ingannato, beffato, umiliato.

(Oriana Fallaci)

(Oriana Fallaci) E che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso?

(Cesare Pavese)

(Cesare Pavese) E all’improvviso arriva la delusione,

e la mia collezione di ali si riveste di ghiaccio freddissimo.

(Fabrizio Caramagna)

e la mia collezione di ali si riveste di ghiaccio freddissimo. (Fabrizio Caramagna) Chiunque viva sinceramente e affronti senza piegarsi dolori e delusioni è assai più degno di chi ha sempre avuto il vento favorevole, non conoscendo altro che una relativa prosperità.

(Vincent Van Gogh)

(Vincent Van Gogh) Ci sono momenti in cui la delusione viene a cercarti l’anima come fanno i suonatori con i tasti musicali, e più i tasti sono ampi e profondi e più basta una sola parola o gesto a far risuonare dentro di te una musica che non vorresti mai sentire.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso.

(Alexander Pope)

(Alexander Pope) Spesso noi cerchiamo di rischiarare le tinte fosche del presente, speculando su possibilità favorevoli, e inventiamo speranze chimeriche di ogni genere, ciascuna delle quali è gravida di una delusione, che non tarda a presentarsi quando tale speranza naufragherà contro la dura realtà.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) Le grandi aspettative sono il preludio delle grandi delusioni.

(Cecilia Dart-Thornton)

Leggi anche: Frasi tristi le più famose sull’amore e sulla vita

Frasi sulla delusione in amore

Tra tutte le delusioni, la delusione in amore è decisamente la peggiore. Quando vieni deluso da qualcuno che ti è particolarmente deciso si forma una ferita che non guarirà mai del tutto ma lascerà sempre una cicatrice che tornerà a pulsare, dare fastidio e a volte persino dolore quando torneremo ad aprirci con qualcuno. Ma senza delusione non vi è una fine alle cose che forse già prima non funzionavano, e senza fine non vi sarà mai un nuovo inizio. Ecco alcune frasi sulla delusione in amore.

Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore.

(Anonimo)

(Anonimo) Gli uomini si riprendono assai meglio dalle delusioni amorose che da quelle economiche.

(George Bernard Shaw)

(George Bernard Shaw) Le persone che più mi hanno deluso sono quelle che più avevo idealizzato.

(Roberto Gervaso)

(Roberto Gervaso) Gli uomini si sposano perché sono stanchi. Le donne perché sono curiose. Entrambi rimangono delusi.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Un grande amore per la vita è inseparabile da una più che disperata delusione.

(Sergio Quinzio)

(Sergio Quinzio) Quanti di voi là fuori sono rimasti feriti in una storia d’amore?

E quante volte avete giurato che non avreste mai più amato?

Quante solitarie notti insonni?

Quante bugie, quanti conflitti?

E perché vorreste rigettarvi in tutto questo di nuovo?”

(Brian Adams)

E quante volte avete giurato che non avreste mai più amato? Quante solitarie notti insonni? Quante bugie, quanti conflitti? E perché vorreste rigettarvi in tutto questo di nuovo?” (Brian Adams) Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo.

(Martin Luther King Jr.)

(Martin Luther King Jr.) Nell’amore, è meglio sapere e rimanere delusi, che non sapere e meravigliarsi sempre.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Meglio una vita di delusioni che di rimpianti.

(Anonimo)

(Anonimo) La delusione è per una anima nobile quello che l’acqua fredda è per il metallo incandescente; essa rinforza, intensifica, ma mai distrugge.

(Eliza Tabor Stephenson)

(Eliza Tabor Stephenson) Perché quasi tutti hanno sofferto una delusione d’amore? Perché proprio l’amore in cui si sono buttati con slancio, li deve tradire − per la legge che si ottiene solo ciò che si chiede con indifferenza.

(Cesare Pavese)

(Cesare Pavese) È meglio aver amato e perso che non aver amato mai.

(Alfred Tennyson)

(Alfred Tennyson) È comunque una vera fortuna avere qualcosa ancora da desiderare. Se tutto fosse perfetto dovrei aspettarmi sicuramente qualche delusione.

(Jane Austen)

(Jane Austen) I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci.

(Hermann Hesse)

(Hermann Hesse) La vita è fatta così, quel che succede non è e non sarà mai corrispondente alle aspettative.

(Charlotte Brontë)

(Charlotte Brontë) Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto.

(Augustin Degas)

(Augustin Degas) Le delusioni in amore, persino i tradimenti e gli abbandoni, servono all’anima nel momento stesso in cui sembrano essere tragedie della nostra vita. L’anima è in parte nel tempo e in parte nell’eternità. Dovremmo ricordare la parte che risiede nell’eternità quando sentiamo disperazione per la parte che è nella vita.

(Thomas Moore)

(Thomas Moore) Ho sofferto spesso, a volte ho sbagliato; ma ho amato. Sono io che ho vissuto, e non un essere fittizio creato dal mio orgoglio e dalla mia noia.

(Alfred de Musset)

Fonte: FrasiMania