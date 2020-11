Frasi sul tramonto. Canzoni e frasi romantiche e per social

Pubblicità

Il tramonto è sicuramente una delle ore più belle della giornata. Ovunque ci si trovi, se la giornata lo permette sfiderei chiunque a non soffermarsi un secondo per ammirare l’esplodere dei colori di un tramonto.

Non solo affascinante, ma anche sicuramente romantico, ed è per questo che, da bravi italiani romantici, amiamo parlare del tramonto. Ecco dunque le più belle frasi sul tramonto perfette da condividere.

Frasi sul tramonto

Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti.

(Antoine de Saint-Exupéry)

(Antoine de Saint-Exupéry)

(Antoine de Saint-Exupéry) Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te.

(Walt Whitman)

Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più. (Fernando Pessoa)

Non dovrei guardare il tramonto, invece di scrivere?

Il fienile sulla palude trattiene lo splendore.

Le mele sono rosse.

E tiene l’aria tutta un solenne silenzio. (Virginia Woolf)

E nulla andrà perduto, né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

Ogni cosa non l’avrò vissuta invano. (Alessandro Baricco)

Il Tramonto che scherma, rivela –

intensificando ciò che vediamo

con minacce d’Ametista

e Fossati di Mistero. (Emily Dickinson)

Se al crepuscolo, almeno,

ci fosse, dietro i vetri, il mare… (Giorgio Caproni)

Quelli che ti ricordano perché sei vivo. (Fabrizio Caramagna)

Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto. Tienimi per mano, portami dove il tempo non esiste. (Hermann Hesse)

Abbiamo perso ancora questo tramonto.

Nessuno ci vide questa sera con le mani intrecciate

mentre la notte azzurra cadeva sopra il mondo (Pablo Neruda)

C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore, è l’ora serena del crepuscolo. (Victor Hugo)

Lasciami, o lascia che lavi la mia anima nei colori; lasciami inghiottire il tramonto e bere l’arcobaleno. (Khalil Gibran)

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto. (Tiziano Terzani)

Uno splendido tramonto arrivò ad occidente, così rapido e inatteso da dare la sensazione che il cielo si stesse muovendo velocissimo. (Banana Yoshimoto)

Un giorno ho visto il sole tramontare quarantatré volte!

E più tardi hai soggiunto:

“Sai… quando si è molto tristi si amano i tramonti…”

“Il giorno delle quarantatré volte eri tanto triste?”

Ma il piccolo principe non rispose. (Antoine de Saint-Exupéry)

Se siete alla ricerca di like, una foto di una bel tramonto, specialmente sul mare, vi assicurerà milioni di cuoricini rossi. Certo è che per dare il giusto tocco finale non può mancare un aforisma per accompagnare il vostro post! Ecco quindi alcune frasi perfette per i vostri post social.

Un rosso che resta dentro.

E poi, un semplice tramonto riesce ancora a sorprenderti.

La natura dipinge per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza. (John Ruskin)

Il mio sole tramonta per rinascere. (Robert Browning)

Dolci sfumature.

Rosso di sera…

Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. (Ralph Waldo Emerson)

La vita è lotta e tormento, delusione, amore e sacrificio, tramonti dorati e fosche tempeste. (Laurence Olivier)

Atmosfera fiabesca.

Il tramonto è la musica di apertura della notte. (Mehmet Murat Ildan)

Cose che fanno bene al cuore.

E oggi finisce così.

Non potevo non condividere questo tramonto.

Sfumature dorate.

Un tramonto. Di quelli che accompagnano viaggi e pensieri.

Amo il tramonto. Chissà che un giorno non mi ricambierà.

Scende la sera.

Il tramonto è ancora il mio colore preferito, e l’arcobaleno è il secondo. (Mattie Stepanek)

È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare. (Bernard Williams)

Ogni tramonto è una nuova pagina della vita.

Tramonti che scaldano il cuore.

Credo che se si guardasse sempre il cielo, si finirebbe per avere le ali. (Gustave Flaubert)

Frasi sul tramonto canzoni



Da grandi romantici quali siamo non potevano non esserci tantissime canzoni italiane che cantano del tramonto. Da Luciano Ligabue a Zucchero fino ad Andrea Bocelli, ecco alcune della frasi sul tramonto più belle delle canzoni italiane!