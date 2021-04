Frasi buongiorno amore: le più belle per svegliarsi col sorriso!

Pubblicità

Bisognerebbe sempre svegliarsi con un caffè, un sorriso e un bacio. Ecco la ricetta del buonumore! E se qualcuno cerca di togliervelo perché si è alzato col piede sbagliato o magari perché è lontano e non può che mandarvelo virtuale, potrebbe accompagnarlo da alcune belle frasi per dire buongiorno amore!

Noi abbiamo voluto aiutarvi raccogliendo qui alcune delle frasi per il buongiorno amore più romantiche per cominciare la giornata… con gli occhi a cuore!

Frasi buongiorno amore mio e della mia vita

Apro gli occhi e vedo te. Cosa posso volere di più? Grazie di esserci!

Il primo saluto del mattino è per le persone speciali… Buongiorno Amore.

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

(Emily Brontë) Tu sei tutto per me… Buongiorno Amore.

Spero che la tua giornata sia così luminosa come il tuo sorriso!

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso – l’orrore e la meraviglia – eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me. Buongiorno amore mio

Vorrei fermare il tempo solo per guardarti dormire e ammirarti per l’eternità.

L’amore non è trovare qualcuno con cui vivere, è trovare qualcuno con cui non puoi vivere senza… Buongiorno Amore.

Il sole illumina il giorno, ma tu illumini la mia vita. Buongiorno tesoro mio!

Non faccio in tempo a svegliarmi che sei già nei miei pensieri. Ti amo!

Frasi buongiorno amore mi manchi

L’abbiamo detto, purtroppo non sempre si può avere accanto la persona che si ama. A volte per incompatibilità a volte perché è lontana per un viaggio o per lavoro e a volte perché purtroppo non c’è più. E allora se vogliamo mandarle anche solo con un pensiero alcune frasi del buongiorno amore per dire anche mi manchi ecco qui alcune idee.

Mi sveglio e penso a te… Buongiorno Amore.

Non so cosa darei per essere accanto a te e guardarti aprire gli occhi dolcemente. Buongiorno amore mio!

Quando apro i miei occhi ogni giorno, tutto ciò che voglio vedere sei tu. Buongiorno amore, ti mando i miei abbracci e i miei baci nei miei pensieri, spero tu possa sentirli.

Quando apro gli occhi tutto ciò che voglio vedere sei te… Buongiorno Amore.

Vuoi sapere un segreto? Non riesco a smettere di pensarti. Buongiorno amore mio!

Anche oggi ti porto nel cuore… Buongiorno Amore.

Ho appena aperto gli occhi e sei già nei miei pensieri. Buongiorno tesoro!

Frasi buongiorno amore per lui e per lei

Anche il più burbero degli uomini potrebbe sciogliersi con alcune di queste frasi sul buongiorno amore pensate apposta per lui… Provare per credere! Se invece dovete scegliere delle frasi per il buongiorno amore per lei, beh questa è più facile!

Le mie giornate più belle iniziano sempre accanto a te! Grazie amore mio!

Incontrarti è stata la mia fortuna più grande… Buongiorno Amore.

Non fai in tempo a uscire dai miei sogni che entri subito nei miei pensieri… Buongiorno Amore.

In questo giorno di pioggia, tu sei la mia luce. Buongiorno amore mio!

Sei il raggio di Sole che illumina le mie giornate… Buongiorno Amore.

Che questa possa essere per te una di quelle giornate da ricordare, ricca di momenti positivi e soddisfazioni… Buongiorno Amore.

Mi sento così fortunato a poter ammirare il tuo sorriso così da vicino. Buongiorno tesoro!

Ogni giorno mi sveglio accanto alla persona dei miei sogni. Buona giornata amore!

Stanotte ti ho sognata e non vedevo l’ora di svegliarmi per vivere il mio sogno. Buongiorno amore!

È vero che il buon giorno si vede dal mattino: la prima cosa che ho visto stamattina sei stata te!

Essere innamorato di te è il motivo per cui vale la pena alzarsi. Buongiorno tesoro!

La migliore sveglia del mondo è un tuo bacio. Buongiorno con tutto il cuore!

Il Sole illumina il giorno, ma tu illumini la mia vita… Buongiorno Amore.

Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni. L’amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

(Khalil Gibran) Buongiorno amore, sei la mia benedizione caduta dal cielo!

Frasi buongiorno amore Tumblr

