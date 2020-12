Frasi sulla speranza: le più belle di sempre anche per tumblr!

Pubblicità

La speranza. Tutti ne abbiamo bisogno per poter andare avanti. A tutti infatti è capitato almeno una volta nella vita di non saper più dove sbattere la testa davanti a un muro alto e ben fortificato che non accennava a cadere. In quel momento, quando la fortuna ci pare avversa tutto quello che possiamo fare è aggrapparci alla speranza sperando, appunto, che le cose migliorino.

La speranza però la si trova anche nelle piccole cose di tutti i giorni, in uno sguardo, in un abbraccio e anche in una frase di qualcuno che ci è vicino e talvolta anche di chi non conosciamo. Ecco qui dunque una selezione di frasi sulla speranza.

Frasi sulla speranza

L’esistenza stessa delle biblioteche è la prova migliore che possiamo ancora avere speranza per il futuro dell’uomo

(TS Eliot)

(TS Eliot) Per quanto possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo. Finché c’è vita c’è speranza.

(Stephen Hawking)

(Stephen Hawking) Nonostante tutto io ancora credo che la gente sia davvero buona nel proprio cuore. Io semplicemente non posso costruire le mie speranze su basi fatte di confusione, infelicità e morte.

(Anna Frank)

(Anna Frank) Quando si dice che una situazione o una persona è senza speranza, si sta sbattendo la porta in faccia di Dio.

(Charles L. Allen)

(Charles L. Allen) L’essenza della speranza consiste nel fatto che la Volontà obbliga il proprio servitore, l’intelletto, quando questo non può procurarle l’oggetto desiderato, a fornirgliene almeno l’immagine, ad assumere in generale il ruolo del consolatore e a calmare il suo padrone, così come la balia calma il bambino con favole aggiustate in modo che acquistino una qualche apparenza di verità.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse alcuna speranza.

(Dale Carnegie)

(Dale Carnegie) Tutto ciò che viene fatto in questo mondo è fatto dalla speranza.

(Martin Lutero)

(Martin Lutero) Le nostre speranze sono dei bambini. Attraverso un buco del muro le guardiamo giocare in un giardino segreto, ed esse non possono vederci. Se si voltassero verso di noi, chissà cosa penserebbero delle nostre paure.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Soffre più chi spera sempre o chi non sperò mai in nulla?

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) La speranza è un seccatore indiscreto di cui non ci si può liberare, è un amico attaccabrighe che ha sempre la ragione dalla sua parte, è un astuto traditore più perseverante perfino dell’onestà.

(Sören Kierkegaard)

(Sören Kierkegaard) Senti speranza, io non so chi ti abbia smarrito, ho già i miei problemi e non posso starti dietro, e poi io vivo nel rimpianto, sono un nostalgico delle cose perdute, però forse ti ho già visto da qualche parte, ti ho immaginato proprio con quegli occhi e quel sorriso luminoso, vieni qua allora che mi racconti come sei fatta.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza nell’atto stesso dell’ultima disperazione.

(Giacomo Leopardi)

(Giacomo Leopardi) Anche senza speranza, la lotta è ancora una speranza.

(Romain Rolland)

(Romain Rolland) La speranza è come una strada nei campi: non c’è mai stata una strada, ma quando molte persone vi camminano, la strada prende forma.

(Yutang Lin)

(Yutang Lin) La speranza è quella cosa piumata

che si posa sull’anima

canta melodie senza parole

e non smette mai.

(Emily Dickinson)

che si posa sull’anima canta melodie senza parole e non smette mai. (Emily Dickinson) Per quanto disincantati siamo, ci è impossibile vivere senza alcuna speranza. Ne serbiamo sempre una, a nostra insaputa, e quella speranza inconscia compensa tutte le altre, esplicite, che abbiamo respinto o esaurito.

(E.M. Cioran)

(E.M. Cioran) Indipendentemente da ciò che accade, o da quanto pessima può sembrare questa giornata, la vita continua e domani andrà meglio.

(Maya Angelou)

Leggi anche: Frasi Celebri gli aforismi più belli di sempre

Frasi sulla speranza Tumblr

E cosa può esserci meglio di uno spazio sul web come Tumblr per condividere la speranza col mondo? Ecco dunque le più belle frasi sulla speranza da condividere e pubblicare su Tumblr e su tutti i canali social con le vostre foto più belle.

Dove non c’è speranza, non c’è neanche vita. (Banana Yoshimoto)

Impara da ieri. Vivi per oggi. Spera per domani.

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) L’ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza fiducia e speranza.

(Helen Keller)

(Helen Keller) Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore.

(Henry Ford)

(Henry Ford) La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata.

(Ernest Hemingway)

(Ernest Hemingway) Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.

(Bob Dylan)

(Bob Dylan) Le favole non dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini già sanno che esistono, le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere uccisi.

(GK Chesterton)

(GK Chesterton) C’è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere, se tu non vuoi. Si chiama speranza!

(Dal film Le ali della libertà)

(Dal film Le ali della libertà) La speranza è buona come prima colazione, ma è una pessima cena.

(Francis Bacon)

(Francis Bacon) Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare non avrò vissuto invano. (Martin Luther King)

La speranza risorge come una fenice dalle ceneri dei sogni infranti.

(SA Sachs)

(SA Sachs) La speranza è un prestito fatto alla felicità.

(Antoine Rivarol)

(Antoine Rivarol) Non c’è medicina come la speranza, nessun incentivo così grande, e nessun tonico così potente come l’attesa di qualcosa che accada domani.

(Orison Swett Marden)

(Orison Swett Marden) Un’intera montagna di ricordi non uguaglierà mai una piccola speranza.

(Snoopy, in Charles M. Schulz)

(Snoopy, in Charles M. Schulz) Sperare appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende.

(Julio Cortázar)

(Julio Cortázar) La speranza è un sogno fatto da svegli.

(Aristotele)

(Aristotele) I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare.

(Joseph Addison)

(Joseph Addison) La speranza mette radici anche nella roccia.

(Jozef Bulatowicz)

(Jozef Bulatowicz) La paura può farti prigioniero. La speranza può renderti libero.

(Robert Frost)

Fonte: Aforisticamente