Frasi sulla fortuna: divertenti, di vivere, di averti incontrato e da Tumblr

Pubblicità

C’è chi ci crede, c’è chi quando trova un quadrifoglio lo conserva per sempre e anche chi esagera con le credenze facendo alzare il tredicesimo da tavola. Di frasi sulla fortuna se ne sono dette a non finire e anche se non tutti affermano di crederci, in realtà tutti la rincorriamo per averne anche solo un pezzettino.

Ecco qui dunque alcune delle frasi sulla fortuna più belle.

Frasi sulla fortuna divertenti

Trovare la fortuna non è semplice facile, a volte ci si arrabbia anche ed è proprio per questo che a volte serve anche prenderla con filosofia. Il modo migliore? Leggersi alcune frasi sulla fortuna divertenti.

La fortuna bussa solo una volta nella vita. Per giunta mentre sei in bagno. (Franco Merafino)

Io credo nella fortuna. E’ il solo modo che ho trovato per giustificare il successo della gente che non amo. (Tristan Bernard)

Un venditore di strada incalza un potenziale cliente. “Portate a casa un mazzo di fiori per vostra moglie, signore”. “Non sono sposato.” risponde il giovane uomo. “Allora compratene un mazzo per la vostra ragazza”. “Non ho neanche la ragazza”. “Bene, allora compratene due mazzi per celebrare la vostra buona fortuna”. (Kirone)

La fortuna non è tutto nella vita. C’è anche il culo. (Paco d’Alcatraz)

Se stai per essere baciato dalla Fortuna, assicurati prima che non abbia l’herpes. (Dlavolo)

Se le zampe di coniglio sono così fortunate, cosa è successo al coniglio?

Frasi sulla fortuna Coelho

Sono tantissimi gli aforismi più belli di Coelho e ovviamente non potevano mancare le frasi sulla fortuna tratte dalle storie di Coelho!

Se potessi, scriverei una gigantesca enciclopedia sulle parole ‘fortuna’ e ‘coincidenza’. È con queste parole che si scrive il Linguaggio Universale.

(L’Alchimista, 1995)

(L’Alchimista, 1995) Nel mondo esiste sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri si incontrano, e i loro sguardi si incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose sotto il sole sono state scritte dalla stessa Mano: la Mano che risveglia l’Amore e che ha creato un’anima gemella per chiunque lavori, si riposi e cerchi i propri tesori sotto il sole

(Paulo Coelho)

(Paulo Coelho) Il giorno che decidiamo di agire è il nostro giorno fortunato.

(Attribuito)

Frasi sulla fortuna coccinella

Si sa, la coccinella è l’animale simbolo della fortuna. Poi ci sono tantissime credenze, quasi tante le varietà di questo piccolo animale. Pare infatti che la coccinella portafortuna sia la classica rossa con i puntini neri e che quella invece meno fortunata sia la coccinella gialla, spesso chiamata anche coccinella cinese. Comunque sia la piccola alta che incontrate sul vostro cammino trattatela bene non si sa mai… Non vorrete buttare via un pò di fortuna no? Noi invece vi lasciamo alcune frasi sulla fortuna della coccinella!

La coccinella insegna ad avere pazienza e a non respingere la fortuna. Dietro alla gentilezza spesso c’è una forza d’animo enorme, dietro alla violenza un’altrettanto immensa fragilità. Spesso la buona sorte è semplice, arriva volando e senza un perché: «Non scacciare la coccinella», dicono le madri ai bambini. Piccolo insegnamento, che resta per sempre.

(Carlo Grande)

(Carlo Grande) Prima pensavo a te e mi si è posata una coccinella nella mano.

E allora niente, ho capito che sono stata tanto fortunata ad averti.

(ValeSantaSubito, Twitter)

E allora niente, ho capito che sono stata tanto fortunata ad averti. (ValeSantaSubito, Twitter) Si è posata una coccinella su di me, se ne è andata subito dicendo “Porto fortuna non faccio miracoli”.

(urlucon, Twitter)

Frasi sulla fortuna di vivere

A volte tutto quello che serve per andare avanti nella vita non è solo la speranza ma anche la voglia di vivere e di continuare. Non sarà sempre facile, ma la vita è la cosa più bella che abbiamo! Per ricordarcelo ecco alcune frasi sulla fortuna di vivere.

Se siete tanto fortunati da trovare il tipo di vita che vi piace, dovreste anche trovare il coraggio di viverla.

(John Irving)

(John Irving) La vita non è così male se hai un sacco di fortuna, un buon fisico, e non troppa immaginazione.

(Christopher Isherwood)

(Christopher Isherwood) Ogni giorno della vita è unico, ma abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l’essenziale, per la maggior parte di noi, è qualcosa che non si vede, ma si percepisce nel cuore.

(Haruki Murakami)

(Haruki Murakami) Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta.

(Benjamin Franklin)

(Benjamin Franklin) Vivere rimane un’arte che ognuno deve imparare, e che nessuno può insegnare.

(Havelock Ellis)

(Havelock Ellis) Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore.

(Arthur Rubinstein)

(Arthur Rubinstein) La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è la vita, difendila.

(Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sulla fortuna di averti incontrato

E infine a volte la vita decide di farci un regalo facendoci incontrare le persone che faranno parte della nostra vita per sempre. Per questo dobbiamo esserne grati. Qui troverete alcune frasi sulla fortuna di averti incontrato per ricordarvi della bellezza della vita!

Incontriamo le nostre anime gemelle quando siamo sul cammino della nostra anima.

(Karen M. Nero)

(Karen M. Nero) Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi, e noi non potessimo fare altro che guardarci l’un l’altra. Era come se lui vedesse il mio volto per la prima volta.

(Cecilia Ahern)

(Cecilia Ahern) Per un istante le nostre vite si sono incontrate… le nostre anime si sono sfiorate.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Perché a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l’anima lacerarsi, catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto.

(David Grossman)

(David Grossman) Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

(Massimo Gramellini)

(Massimo Gramellini) La vita sono un uomo e una donna che si incontrano perché sono fatti l’uno per l’altro, perché sono, l’uno per l’altro, ciò che la pioggia è per il mare: l’uno torna sempre a cadere nell’altro, si generano a vicenda, l’uno è la condizione dell’altro.

(Sándor Márai)

Infine non perderti le più belle frasi sulla fortuna tratte da Tumblr!