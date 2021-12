Frasi sulla gentilezza: da Tumblr a d’animo e per bambini

- pubblicità -

frasi sulla gentilezza più belle! “Sii gentile e abbi coraggio” così recitava una delle tante rivisitazioni del cartone animato della Walt Disney Cenerentola. Ed è proprio così. Alla base della vita serve essere gentili con gli altri perché prima o poi qualcuno sarà gentile con noi. E allora, per imparare a essere gentili non c’è niente di meglio che leggere qualche aforisma! Ecco quindi la nostra selezione sulle

Frasi sulla gentilezza Tumblr

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. Madre Teresa di Calcutta

Il più piccolo atto di gentilezza vale di più della più grande delle intenzioni. Gibran

Con la gentilezza si può scuotere il mondo. Mahatma Gandhi

La gentilezza è come la neve, abbellisce tutto ciò che copre. K. Gibran

Non importa quale sia la religione in cui credi, quanti anni hai, il colore della tua pelle, se sei, maschio o femmina, in quale parte della terra vivi. La gentilezza è un linguaggio universale che tutti possono parlare. M. J. Chase

La gentilezza fa nascere gentilezza. Sofocle

Le cortesie più piccole – un fiore o un libro – piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio. (Emily Dickinson)

Anche il più piccolo gesto di gentilezza può alleggerire un cuore pesante. La gentilezza può cambiare il cuore delle persone.

La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere. M.Twain

Nessun attimo di gentilezza, per piccolo che sia è mai sprecato. Esopo

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di gentilezza, che hanno tutti il potenziale per cambiare una vita. Leo Buscaglia

L’unico modo per dire la verità è parlando con gentilezza. Solo le parole di un uomo gentile possono essere ascoltate. H. D. Thoreau

Potete sempre dare qualcosa, non fosse altro che gentilezza. Anna Frank

Le parole gentili non costano nulla. Tuttavia ottengono molto. Blaise Pascal

Far soldi non è tutto ciò che conta : coltivare la gentilezza è una parte preziosa del business della vita. S. Johnson

Certo sembra quasi un’assurdità parlare di gentilezza. Il mondo è pieno di violenze, guerre, attentati, devastazioni. Chi vogliamo illudere? Eppure il mondo va avanti perché siamo gentili fra noi. Nessun giornale domani parlerà di una madre che ha letto una storia alla sua bambina prima di dormire o di un padre che le ha preparato la colazione, di qualcuno che ci ha ascoltato senza distrarsi, di un amico che ci ha tirato su il morale o di uno sconosciuto che ci ha sorriso sull’autobus. Eppure, se ci facciamo caso, ogni giorno troviamo la gentilezza sul nostro cammino. Molti di noi sono gentili senza saperlo. Fanno ciò che fanno senza chiamarlo gentilezza, solo perché è giusto fare così. (Piero Ferrucci)

Frasi sulla gentilezza d’animo

Le persone gentili d’animo sono coloro che sono in grado di farsi carico dei problemi e dei dispiaceri altrui cercando, insieme, un modo per superare tutto. Al giorno d’oggi è una virtù certamente da cercare tanto ma, per trovarla, alle volte, basta solo scavare un po’ più a fondo nelle persone! Ecco quindi alcune delle più belle frasi sulla gentilezza d’animo.

Rimani gentile… Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. Non lasciare che l’amarezza rubi la tua dolcezza. (Kurt Vonnegut)

Custodisci bene dentro te stesso questo tesoro, la gentilezza. Impara a dare senza esitazione, come perdere senza dispiacere, come acquisire senza grettezza. (George Sand)

Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone, ed è una bella immagine. (Blaise Pascal)

Vuoi farti un regalo? Semina la gentilezza, cogli la gioia, coltiva la serenità. (Fabrizio Caramagna)

La mia religione è molto semplice. La mia religione è la gentilezza Dalai Lama

La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza nel donare crea amore. Lao Tze

Solo una persona gentile è in grado di giudicare equamente un altro e di considerare, nel farlo, dei margini per le sue manchevolezze. Un occhio gentile, mentre riconosce i difetti, sa vedere oltre questi. (Lawrence G. Lovasik)

Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza. (Lao Tzu)

La gentilezza ha due facce. La prima è la buona educazione formale e l’osservanza delle regole sociali. Significa avere buone maniere, seguire il galateo, l’etichetta. La seconda, più importante: significa essere brave persone. Ovvero accoglienti, generosi, altruisti (Valentina D’Urso)

La parte migliore della vita di una persona buona sono i suoi piccoli, ignoti, dimenticati atti di gentilezza e di amore. W. Wordsworth

Frasi sulla gentilezza per bambini

frasi sulla gentilezza per bambini! Infine, beh i bambini sono proprio i primi a essere gentili tra di loro e forse i primi che possono insegnare a tutti noi adulti ad esserlo tra di noi. Per aiutare i più piccoli a imparare a essere gentili la letteratura è piena di bellissime poesie e filastrocche! Ecco quindi alcune

Grazie, scusa, per favore: che magnifiche parole! Se le metti pure insieme ad azione che fan bene, a un sorriso, una carezza, questa è la vera gentilezza. Mi permetti? Faccia pure! Le dispiace? No, è un piacere! Poche, semplici parole, che alla bocca porta il cuore. Vedrai, è facile impararle, fanne uso in quantità, a chiunque tu puoi darle per portar serenità. Germana Bruno

Gentilezza è quella fata dalla voce delicata, sempre dolce e sorridente e con tutti compiacente Dice grazie a chiccessia che le usi cortesia; e se chiede qualche cosa quella fata assai graziosa dice sempre ” per favore” e si fa davvero onore. Gentilezza è una virtù, bimba imparala anche tu

Le parole gentili scaldano il cuore, usale sempre

Porta sempre con te la gentilezza, è come una dolce carezza, è come una gemma preziosa, è un’emozione meravigliosa, è per tutti un rifugio sicuro è un grande dono per il futuro. Rita Sabatini