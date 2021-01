Frasi Disney: le più belle di sempre per sognare

Pubblicità

Tutti e dico tutti siamo cresciuti amando almeno uno dei grandi classici Disney. Con le sue animazioni, con i suoi personaggi, con le sue storie e con le sue frasi Disney ha fatto crescere tanti bambini e continua ancora oggi a farlo tutti i giorni.

Ecco dunque alcune delle più belle frasi Disney dei grandi classici per continuare a sognare, anche se si è già adulti!

Frasi Disney Sogni

L’abbiamo detto no? La Disney e tutte le sue storie che sono passate dal grande al piccolo schermo sono pensate apposta per farci sognare. Le stesse principesse riescono a farlo anche nei momenti più bui. Ecco qui alcune delle più belle frasi Disney sui sogni!

I sogni son desideri di felicità

Nel sonno non hai pensieri

Li esprimi con sincerità

Se hai fede chissà che un giorno

La sorte non ti arriderà

Tu sogna e spera fermamente

Dimentica il presente

E il sogno realtà diverrà!

(Cenerentola)

Nel sonno non hai pensieri Li esprimi con sincerità Se hai fede chissà che un giorno La sorte non ti arriderà Tu sogna e spera fermamente Dimentica il presente E il sogno realtà diverrà! (Cenerentola) So chi sei, vicino al mio cuor ogn’or sei tu. So chi sei, di tutti i miei sogni il dolce oggetto sei tu. Anche se nei sogni è tutta illusione e nulla più, il mio cuore sa che nella realtà da me tu verrai e che mi amerai ancor di più. (La bella addormentata nel bosco, Aurora)

Dolce sognar e lasciarsi cullar nell’incanto della notte. Le stelle d’or, con il loro splendor, sono gli occhi della notte! Sii vicino al tuo amore e a te ti stringerà la notte con la sua magia, quanti cuor unir saprà. (Lilli e il Vagabondo)

Oh, un principe! Ed è alto e tanto bello… e così romantico. Passeggiamo insieme, e chiacchieriamo e… al momento di separarci… lui mi prende tra le braccia e allora… mi sveglio… Sì, mi accade solo in sogno, ma dicono che se sogni qualcosa più di una volta, questa si avvererà di certo, e io l’ho sognato tante volte… (La bella addormentata nel bosco, Aurora)

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

Frasi Disney sull’amicizia e sulla famiglia

Amicizia e famiglia non sono poi così distanti tra loro. Una mamma può essere la tua migliore amica e allo stesso tempo si dice che gli amici sono la famiglia che ti scegli. E questo accade anche nei film Disney. Ecco quindi alcune delle più belle frasi Disney sull’amicizia e sulla famiglia.

Un giorno senza un amico è come un vaso in cui non sia rimasta neppure una goccia di miele – Winnie The Pooh

Gli amici sono quelle persone che ti dicono le cose in faccia e ti difendono alle spalle (Re Leone)

Io e te siamo una squadra, niente è più importante della nostra amicizia. (Monster & Co.)

Tu sei il mio migliore amico! E tu il mio E saremo amici per sempre, non è vero?? Si, per sempre. (Red e Toby)

Non vedo l’ora d’aiutarti, scià E tu chiedi tutto quello che si può La lista lunga quanto la vorrai I desideri tuoi esaudirò

Oh, mister Aladdin, questo mondo è qui per te e capirai che solo io sono un grande amico tuo, grande amico tuo sono il vero amico tuo, vero amico tuo non c’è altro amico come me un amico grande come me (Aladin)

“Simba lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Perciò quando ti senti solo ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anch’io”. (Il Re Leone)

“Su, su, su, va tutto bene, c’è papà qui… Penso io a te… Ti giuro che non permetterò che ti succeda mai niente… Nemo!”(Alla ricerca di Nemo)

“Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato” (Lilo & Stitch)

Frasi Disney amore

Sogni, amicizia e amore. Queste sono le tre parole chiave di ogni film Disney che si rispetti. E allora dopo aver letto frasi sui sogni e sull’amicizia, ecco qui le più belle frasi Disney sull’amore!

Le persone fanno sempre cose pazze, quando sono innamorate. (Hercules, Meg)

Oggi, non ho che un canto, canto, solo per te! Senti con quanto amore questo mio cuore batte per te! Oggi, come d’incanto, canto solo per te. Oggi, che ti ho trovata, Amata, resta con me! (Biancaneve e i sette nani, Non ho che un canto)

Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio. (Frozen, il regno di ghiaccio

E lui non ha che lei ormai, nei pensieri suoi. (Il re Leone)

Vedi, giovanotto, questa faccenda dell’amore… è una cosa potentissima! Più forte della gravità? Beh, sì figliolo, in un certo senso… io direi che è la forza più grande sulla Terra! (La spada nella roccia, Merlino e Artu)

Mi sbagliavo. Io non so niente sull’amore. Fa niente. Io si! Vedi, l’amore è mettere il bene di qualcun altro prima del tuo (Frozen)

“Quasi tutti si “rincitrulluliscono” in primavera. Per esempio, tu te ne vai passeggiando, pensando ai fatti tuoi, senza curarti di guardare a sinistra o a destra, quando tutt’ad un tratto il tuo sguardo si posa su di un musetto grazioso… oh! Ti incominciano a tremare le ginocchia, ti gira la testa, ti senti leggero come una piuma, e prima che tu te ne accorga navighi fra le nuvole! Ed è allora che cominci a fare follie e perdi completamente la testa! E questo non è tutto! Può accadere a chiunque, farete bene a stare attenti! Può accadere a te, a te, e… sì, può accadere perfino a te!” (Bambi)

Frasi Disney la Bella e la Bestia

Una storia d’amore che vuole farci capire che la bellezza si nasconde nel cuore ed è per questo che le frasi Disney su La Bella e la Bestia che abbiamo scelto parlano tutte d’amore!

“Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore”.

“Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità.

”Ci sono molti uomini che sono più mostruosi di voi, e lo nascondono. (Belle)

Belle: Qualcosa in lui si trasformò: era sgarbato un po’ volgare ora no… è timido, piacevole, non mi ero accorta che ora è incantevole…

– Bestia: Lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò… son certo che mi sono illuso… lei non mi aveva mai guardato con quel viso…

Frasi Disney Cenerentola

Probabilmente nessun cartone più di Cenerentola ci fa capire la potenza dei sogni e che solo credendoci fermamente il sogno realtà diverrà. Un cartone per bambine più che altro ma che insegna tanto a tutti. Ecco quindi alcune delle frasi Disney tratte da Cenerentola!

“Che cosa ho sognato? Non posso dirvelo perché un sogno svelato non si avvera più

“Cenerentola: Oh, è come un sogno! Un sogno meraviglioso divenuto realtà…Fata Smemorina: Eh sì, mia cara! Ma, come tutti i sogni… be’, ho timore che non potrà durare a lungo. Solo fino a mezzanotte, e poi..

Cenerella, Cenerella, sempre in moto… Cenerella, su in soffitta, giù in cantina…Disfa i letti, vai in cucina… Lava i piatti, il fuoco accendi… Poi lava, stira e stendi… Comandan sempre loro e Ripeton tutte in coro al lavoro, al lavoro, Cenerella

Granduca Monocolao: Meglio così! Buongiorno! Buongiorno! Cenerentola: Vostra grazia, vostra grazia! Aspettate, per favore! Posso provarla anch’io? Lady Tremaine: Non le date retta! Anastasia: È Cenerentola! Genoveffa: La nostra sguattera! Anastasia: Sta in cucina! Lady Tremaine: È ridicolo! Genoveffa: Dev’essere impazzita! Lady Tremaine: Oh, sì! È una scioccherella piena di fantasia! Granduca Monocolao: Madame, ho l’ordine di provarla a tutte le ragazze!

Frasi Disney divertenti

Cosa sarebbe la Disney senza delle grasse risate? D’altronde stiamo pur sempre parlando di cartoni per bambini… Noi abbiamo cercato di riportare alcune frasi Disney divertenti, ma la realtà è che sono molto più belle nel contesto del film!

-Quando la vita si fa dura, sai che devi fare? -No, non lo voglio sapere… -Zitto e nuota, nuota e nuota (Alla ricerca di Nemo)

Quando una donna dice dopo, quello che vuole dire è mai e poi mai!!! (Rapunzel)

Ragazzi alzate i deretani da titani e arrossate qualche olimpica chiappa! (Hercules)

Tempi oscuri davvero e maledettamente scomodi. Niente idraulico niente elettricità, niente di niente! (La spada nella roccia)

Frasi Disney Peter Pan

Chi non ha mai creduto nelle fate probabilmente non ha mai visto Peter Pan e conosciuto la testarda Trilli. Non ditecelo però perché ogni volta che qualcuno dice che non crede alle fate una fata muore! E quindi in silenzio, leggiamo alcune delle frasi Disney prese da Peter Pan e, se già non lo facciamo cominciamo a credere nelle fate!

Non smettere di sognare, solo chi sogna può volare. (Le avventure di Peter Pan)

Tutto ciò di cui hai bisogno è fede, fiducia e polvere di fata

Seconda a destra e poi dritto fino al mattino.

Tanta voglia di crescere per poi accorgersi che rimanere bambini è la cosa più bella che ci sia.

Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là. Fu così che nacquero le fate.

Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

I bambini oggi sanno troppe cose, smettono troppo presto di credere alle fate, e ogni volta che un bambino dice “Io non credo nelle fate”, da qualche parte una fata muore.

Infine, come sempre, non perdere alcune delle frasi Disney prese da Tumblr più belle!