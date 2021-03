Auguri mamma: frasi, pensieri e poesie da dedicare a tutte le mamme

Pubblicità

A volte le parole faticano ad uscire e cercare di formulare pensieri profondi per qualcuno che ami diventa davvero molto difficile soprattutto per dire Auguri Mamma. Si finisce per usare le solite frasi scontate dei bigliettini d’auguri e rovinare così un giorno speciale.

Ma se per le frasi ai migliori amici e i conoscenti creare degli auguri originali è abbastanza semplice, cercare frasi ispirati per i genitori diventa una vera impresa, soprattutto quando si tratta della mamma.

Che si tratti di auguri di compleanno o auguri per la festa della mamma, trovare le parole giuste per colei che ci ha messi al mondo. Ecco quindi per voi alcune frasi e poesie che vi aiuteranno a dire ‘tanti auguri mamma‘.

Gli Auguri la festa della mamma

Mi hai insegnato ad amare la vita e a non rinunciare alla lotta e quando sono stato sconfitto, mi hai donato parole d’amore e spronato a ricominciare, mi hai insegnato a credere e a dubitare, a scegliere sempre il bene, mi hai fatto vedere il male e hai costruito con me le armi per vincerlo, eppure tante volte ho ferito il tuo cuore, ti ho fatto piangere e preoccupare, abbiamo litigato, ma tu non mi hai mai fatto mancare una carezza e mi hai stretto sempre in un abbraccio, come se il dolore che ti davo, accrescesse sempre più l’amore che nutrivi per me, ed è per questo che oggi che sono grande voglio stringerti io tra le braccia, passare una mano tra i tuoi capelli e dirti ti voglio bene mamma.

A te che ci dai la vita e ci insegni a diventare donne ed a comportarci da uomini, a te che ti prenderai cura di noi tutti i giorni finché avrai vita, a te che ci sei sempre a prescindere dai nostri errori, a te che ci dai amore incondizionato senza chiedere, a te che ci tieni per mano senza lasciarci se abbiamo paura ma pronta a farlo se è quello che vogliamo. A te che ci vedi crescere, cambiare, allontanarci ed anche nel dolore hai sempre un sorriso pronto a scaldarci il cuore. A te che sai davvero amarci come mai più saremo amati, grazie di esistere mamma! Auguri a tutte le mamme del mondo!

Tu che facevi miei primi vestiti, tu la mamma guerriera, in una guerra contro tutti, che mi ha insegnato che niente è facile nella vita. Tu, mamma, che non hai mai chiesto nulla e hai donato sempre. Tu che piangevi in silenzio, perché a volte la vita non era generosa con te. Per tutto questo ti dirò sempre: ti amo. Sei la donna che vorrei essere un domani.

Sei la mamma che mi ha donato la vita, la gioia di vivere, di giocare, di amare, crescere e pensare. Sei la madre di ogni mio passo, mi hai tenuto per mano e mi hai teso sempre le tue e, anche se non saprò farti sparire le rughe, saprò accarezzarti in ogni mio sguardo. Per questo e per tutto ciò che hai saputo donarmi ti sarò sempre grato. Tanti auguri mamma.

Sei e sempre sarai il privilegio più grande che la vita mi ha concesso. L’onore di avere te come madre è così immenso che non ci sono parole adeguate per esprimerlo. Riempi il mio cuore di gioia al solo pensiero di sapere che ci sei. Il nostro legame indissolubile mi darà sempre la forza di andare avanti, di continuare a sperare anche nei momenti più bui. Grazie mamma, grazie di essere la luce che illumina costantemente il mio cuore.

Vorrei far sapere al mondo quanto amore ho per la mamma, ma non ho parole così belle per descrivere quanto sia tanto grande. Meno male che c’è una sola, mamma, unica, vicino a me, sempre e sempre, con il cuore, in silenzio.

Tanti anni fa ho conosciuto una donna, non l’avevo mai vista prima di allora e nemmeno lei, ma lei già mi amava di un amore infinito, incondizionato, non importava se fossi bello o brutto, simpatico o antipatico, affabile o lunatico… amava e basta… soffriva quando io soffrivo, era felice quando io ero felice non le importava nulla di se stessa perché io venivo prima di tutto, un’unica anima in due corpi… mi ci volle qualche anno per capire chi fosse questa donna che ancora ad oggi non mi ha mai tradito e mai ha smesso di amarmi come il primo giorno che venni al mondo… auguri mamma.

Tu eri il coraggio in tutte quelle paure che terrorizzavano la mia infanzia, eri tu la mia speranza più bella. Sapevi di tutti i miei amori, ma non saprai mai che di tutta la mia vita di figlio. Sarai tu mamma, il mio amore per sempre.

Se so commuovermi, lo devo a te. Se so amare, lo devo a te. Se sbaglio e so rimediare, lo devo a te. Se mi arrabbio e so chiedere scusa, lo devo a te. Se so perdonare, lo devo a te. Se so rispettare, lo devo a te. Ogni cosa che ho capito, ogni cosa che ho imparato, io la devo a te. Ogni volta che respiro la vita, mamma, io la devo a te.

Auguri a te, mamma. Alla mamma che sei stata, che sei e che sarai. Auguri mamma, per avermi guidato, sopportato, sgridato, amato. Auguri mamma, per avermi rialzato, consolato, abbracciato. Oggi ti faccio gli auguri mamma e ti dico: grazie, per ogni momento in cui ho potuto contare su di te, per ogni momento in cui mi hai letto negli occhi. Grazie, per ogni bacio, per ogni carezza, per ogni parola che mi hai donato. Mamma, te lo dico sempre quanto ti amo, ma oggi mamma, voglio dirtelo di più. Auguri mamma!

Sei la luce del mio cammino, il mio faro, la mia consigliera, la mia amica ed il mio angelo custode, che fortuna averti con me! Auguri Mamma!

Il tuo cuore lo porto con me. Lo porto nel mio

Non me ne divido mai.

Dove vado io, vieni anche tu, mia amata;

qualsiasi cosa sia fatta da me,

la fai anche tu, mia cara.

Non temo il fato

perché il mio fato sei tu, mia dolce.

Non voglio il mondo, perché il mio,

il più bello, il più vero sei tu.

tu sei quel che luna sempre fu

e quel che un sole sempre canterà sei tu

Questo è il nostro segreto profondo

radice di tutte le radici

germoglio di tutti i germogli

e cielo dei cieli

di un albero chiamato vita,

che cresce più alto

di quanto l’anima spera,

e la mente nasconde.,

Questa è la meraviglia che le stelle separa.

Il tuo cuore lo porto con me,

lo porto nel mio.

(Il tuo cuore lo porto con me di E.E Cummings)

Avrò sempre bisogno di mia madre. In ogni tempo o stagione della mia vita, mia mamma sarà sempre il mio porto sicuro, la mia gioia per sempre, la mia eterna complice e compagna. Colei che mai mi tradisce.

Mamma! Amata mia. Mio cuore e sole della vita. Energia pura, passione amata, mia mamma, musica dolce amica mia. Mamma calore del mio cuore, refrigerio della mia anima, non esiste amore più grande di te “mamma”.

Sei il raggio di sole che illumina i momenti bui della mia vita, la serenità di un cielo azzurro d’Estate, un giardino fiorito di Primavera. Il nostro legame è unico e speciale, è nei gesti, nella nostra complicità, ci riempie l’anima. L’amore profondo che ci unisce oltrepasserà il tempo e le stelle e resterà anche dopo di noi. Sarai per sempre la cicatrice che porto sul mio cuore. Auguri Mamma.

Auguri di compleanno mamma