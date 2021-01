Frasi sui libri: le più belle degli scrittori più famosi

Pubblicità

Leggere è una delle cose più belle del mondo e forse mai come quest’anno abbiamo trovato conforto tra le pagine dei tantissimi libri che ci hanno tenuto compagnia. Potevamo dunque non lasciarvi alcune delle più belle frasi sui libri?

Frasi libri amore

Non vi è storia ne tantomeno romanzo senza una piccola storia d’amore. Poco importa che sia storico o fantascientifico, l’amore è ovunque! Ecco dunque alcune delle frasi dei libri sull’amore!

Il volersi bene si costruisce. Ma l’amore, quello vero, no. L’amore lo senti immediato, non ha tempo. E’ dire ” ti sento”. Un contatto di pelle, un abbraccio, un bacio. Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque.” (Erri De Luca)

L’amore infantile segue il principio: amo perché sono amato. L’amore maturo segue il principio: sono amato perché amo. L’amore immaturo dice: Ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: Ho bisogno di te perché ti amo. (Erich Fromm)

Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell’egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità . (Oscar Wilde)

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è. (Victor Hugo, I Miserabili)

Amore e desiderio son due cose distinte: non tutto ciò che si ama si desidera e non tutto ciò che si desidera si ama. (Miguel De Chervantes, Don Chisciotte della Mancia)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

L’amor che move il sole e l’altre stelle. (Dante Alighieri, Divina Commedia)

Frasi libri famosi

Ci sono alcuni libri che non sono solo dei libri. Sono I Libri. Sono quelle storie che non puoi non aver letto vuoi per cultura vuoi per la loro bellezza che li he resi eterni e celebri. Ecco quindi alcune delle frasi sui libri più famosi di sempre!

Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe)

Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano le stelle. (Oscar Wilde, Il ritratto di lady Windermere)

Dopotutto, domani è un altro giorno. (M. Mitchell Via col vento)

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare La Tempesta)

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. (Lev Tolstoj, Anna Karenina)

Amor ,ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. (Dante Alighieri, L a Divina Commedia)

«Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! (Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi)

Frasi libri di Fabio Volo



Fabio Volo è uno di quegli scrittori che piace o non piace, difficilmente c’è una via di mezzo. Ma tutti hanno letto almeno una delle frasi dei libri di Fabio Volo o no??

Lei era entrata in quella parte del cuore dove ci sono le cose più buone, quella simile a una credenza dei dolci dove c’è la Nutella, i biscotti, le merendine, la marmellata; quell’angolo di cuore dove quando uno ci entra, succeda quel che succeda, da lì non uscirà mai. Non c’entra l’amore. Ci sono persone che da quando le conosci non smetti mai di volergli bene. (Fabio Volo, libro Esco a fare due passi)

Fossi in te, a questo punto della vita mi butterei. Mi concederei il lusso di provare. Hai sempre fatto quello che tutti ritenevano fosse giusto. Concediti un errore: lo spazio di un errore è uno spazio di crescita. (Fabio Volo, libro Le prime luci del mattino)

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un’altra cosa. Quello l’ho dovuto imparare… (Fabio Volo, libro Un posto nel mondo)

Ho imparato che il contrario dell’amore non è l’odio. L’odio è assenza d’amore, così come il buio è assenza di luce. L’opposto dell’amore è la paura. (Fabio Volo, libro Un posto nel mondo)

L’amore è un rischio che una persona si assume. Per questo il vero amore è per i coraggiosi.



Frasi libri di Nicholas Sparks



E dopo alcune delle frasi tratte dai libri che parlano d’amore non potevamo non citare lui, uno degli scrittori più famosi per le sue romantiche storie! Ecco quindi alcune delle più belle frasi dei libri di Nicholas Sparks!

Ogni giorno ti vengono consegnate ventiquattro ore d’oro; sono tra le poche cose che, su questa terra, ti sono date gratuitamente. Se anche possedessi montagne di denaro, non potresti comprare neanche un’ora aggiuntiva. Che cosa farai con questo tesoro inestimabile? Rammenta, devi usarle, poiché ti vengono concesse una sola volta. E, se le sprechi, non potrai recuperarle.

Prima che ci incontrassimo vagavo per la vita senza una direzione, senza una ragione. So che, per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te. Eravamo destinati ad incontrarci.

da “Le parole che non ti ho detto” A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste.

Ascoltando l’oceano sentirò la tua voce; quando una brezza fresca, mi accarezzerà la guancia, sarà il tuo spirito che mi passa accanto.

Il silenzio è sacro. Unisce le persone perché solo chi si sente a proprio agio in compagnia di un altro può fare a meno di parlare. Questo è il grande paradosso.

Frasi libri sulla vita

Un libro non ti racconta solo una storia, ma ti insegna a vivere e ad apprezzare tutto, anche e soprattutto le piccole cose. E quindi ecco qui alcune delle frasi dai libri sulla vita!

Nessun uccello vola appena nato ma arriva il momento in cui il richiamo dell’aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. (Luis Sepúlveda)

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la lettura è un’immortalità all’indietro. (Umberto Eco)

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. (Gabriel García Márquez, Vivere per raccontarla)

Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e ti semina dentro un’immagine o un odore o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quand’è troppo tardi. (Alessandro Baricco, Castelli di rabbia)

Le nostre valigie logore erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; dovevamo ancora andare lontano. ma che importava, la strada è la vita. (Jack Kerouac, Sulla strada)

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. (Oriana Fallaci)

Frasi libri sull’amicizia

Non solo amore, ma anche amicizia. Per ogni storia d’amore infatti vi è sempre un amico intorno pronto a festeggiare o ad asciugare le lacrime. E quindi, per concludere il nostro elogio ai libri non potevano mancare alcune frasi dei libri sull’amicizia.