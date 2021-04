Frasi filosofiche: sulla vita, brevi, amore sulla felicità

Pubblicità

C’è chi con la filosofia si fa uno stile di vita tutto proprio. D’altronde nel corso dei secoli la filosofia ha indagato proprio tutti gli ambiti sulla vita, sull’amore, sul tempo e sulla felicità. Ecco quindi alcune delle più belle frasi filosofiche di sempre.

Frasi filosofiche sulla vita

Tre cose sono importanti nella vita umana: la prima è essere gentili, la seconda è essere gentili e la terza è essere gentili.

(Henry James)

Per quanto la vita possa sembrare difficile, c’è sempre qualcosa che si può fare per avere successo.

(Stephen Hawking)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere.

(Mark Twain)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.

(Pablo Picasso)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto.

(Michael Jordan)

In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti.

(Robert Lee Frost)

Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo.

(Albert Einstein)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.

(Lev Tolstoj)

Frasi filosofiche brevi

Lo sappiamo bene ormai, a volte non servono tante parole per imparare qualcosa o per cambiare strada e scegliere la felicità. Ecco quindi alcune frasi filosofiche brevi.

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo.

(Jim Morrison)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.

(Fëdor Dostoevskij)

Chi non ride mai non è una persona seria.

(Fryderyk Chopin)

Se la vita ti da cento motivi per piangere, mostrale di averne mille per sorridere

(Anonimo)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata.

(Confucio)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

(Charles R. Swindoll)

Frasi filosofiche amore

Che cos’è l’amore? Anche i filosofi più grandi non sono riusciti a darne una definizione comunque, ma questo non vuol dire che non ci abbiamo tentato. Ecco quindi alcune frasi filosofiche sull’amore.

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita.

(Oscar Wilde)

L’amore è come la guerra: facile da iniziare, ma molto difficile da fermare.

(Henry Louis Mencken)

Ciò che si fa per amore è fatto bene.

(Vincent van Gogh)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupery)

Sii degno dell’amore, e l’amore verrà.

(Louisa May Alcott)

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo.

(Martin Luther King Jr.)

La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare.

(Hermann Hesse)

Frasi filosofiche sulla felicità

La felicità è anch’essa parte dell’amore ma non solo. La felicità è nascosta in ogni piccola cosa e per questo è ancora più difficile definirne un significato reale. Ma perché non provarci? Ecco qui alcune frasi filosofiche sulla felicità per aiutarvi a pensarlo.

Se la felicità non è condivisa difficilmente può essere detta felicità; non ha alcun sapore.

(Charlotte Brontë)

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici.

(Guillame Apollinaire)

I tre elementi essenziali per la felicità: qualcosa da fare, qualcosa da amare, qualcosa da sperare

(Joseph Addison)

Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo, se ami ciò che stai facendo, avrai successo.

(Albert Schweitzer)

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.

(Confucio)

La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

(François-René de Chateaubriand)

La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia.

(Mahatma Gandhi)

Frasi filosofiche sul tempo

E se felicità e amore sono complessi, nulla lo è più del tempo. Anche solo leggere le frasi filosofiche sul tempo dei più grandi filosofi sono complicate da leggere e capire. Ed è per questo che le nostre frasi filosofiche sul tempo sono dei più grandi scrittori!

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

(Charles Darwin)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

(Abraham Lincoln)

I più forti tra tutti i guerrieri sono il tempo e la pazienza.

(Lev Tolstoj)

È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante

(Antoine de Saint-Exupéry)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante.

(Mark Twain)

Il meglio della vita lo si passa a dire “è troppo presto”, poi “è troppo tardi”.

(Gustave Flaubert)

Frasi filosofiche Nietzsche

E potevamo fare un articolo sulle frasi filosofiche senza citare uno dei più grandi filosofi di sempre? Ecco quindi alcune frasi filosofiche di Nietzsche.

Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri all’abitudine e quelle meschine alla paura.

Da quando mi stancai di cercare,

io imparai a trovare.

Da quando un vento mi avversò la rotta,

faccio vela con tutti i mari.

Voi che accettate la responsabilità di tutto tranne che dei vostri sogni. Niente vi appartiene più dei vostri sogni.

L’individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù. Se lo provate, sarete spesso soli, ed a volte spaventati. Ma nessun prezzo è troppo alto da pagare per il privilegio di possedere se stessi.

La mia solitudine non dipende dalla presenza o assenza di persone; al contrario, io odio chi ruba la mia solitudine, senza, in cambio, offrirmi una vera compagnia.

In me l’ateismo non è né una conseguenza, né tanto meno un fatto nuovo: esso esiste in me per istinto. Sono troppo curioso, troppo incredulo, troppo insolente per accontentarmi di una risposta così grossolana. Dio è una risposta grossolana, un’indelicatezza verso noi pensatori: anzi, addirittura, non è altro che un grossolano divieto contro di noi: non dovete pensare!

Il mio tempo non è ancora venuto; alcuni nascono postumi.

Dieci volte al giorno devi superare te stesso: ciò procura una buona stanchezza ed è papavero per l’anima. Dieci volte devi riconciliarti con te stesso: perché superarsi è amarezza, e dorme male chi non si è riconciliato. Dieci verità al giorno devi trovare; altrimenti cerchi la verità anche durante la notte e la tua anima è rimasta affamata. Dieci volte al giorno devi ridere ed essere sereno: altrimenti di notte lo stomaco ti disturberà, questo padre dell’afflizione.

