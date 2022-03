Frasi sull’amore vero, finito, impossibile

- pubblicità -

Ah l’amour… cosa c’è di più bello dell’amore? C’è persino chi ama talmente tanto l’amore che sostiene che persino l’amore finito e quello impossibile e non corrisposto sono la cosa più bella del mondo. Amare qualcuno ci riempie la vita, che sia il proprio compagno, un amico, la famiglia o persino il proprio animale domestico non vi è differenza, ci riempie le giornate. Ecco quindi alcune delle più belle frasi sull’amore da dedicare alla propria dolce anima gemella, chiunque essa sia.

Frasi belle sull’amore vero

Io non conosco che un solo dovere, ed è quello d’amare.

(Albert Camus)

(Albert Camus) Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre.

(Jacinto Benavente)

(Jacinto Benavente) Il vero amore non aspetta di essere invitato, si offre per primo.

(Fray Luis de León)

(Fray Luis de León) Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato.

(Walt Whitman)

(Walt Whitman) La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.

(Victor Hugo)

(Victor Hugo) Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupery)

(Antoine de Saint-Exupery) Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.

(Ernest Hemingway)

(Ernest Hemingway) Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Siamo modellati e plasmati da ciò che amiamo.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Frasi sull’amore eterno

Verdone diceva “l’amore è eterno finchè dura”, certo per molti è così ma per molti altri l’amore è davvero eterno e non finisce mai e queste frasi sull’amore eterno ne sono un vero e proprio esempio!

Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore.

(Emily Dickinson)

(Emily Dickinson) Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo?

(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa) Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui.

(Albert Camus)

(Albert Camus) Non t’ama chi amor ti dice, ma t’ama chi guarda e tace.

(William Shakespeare – Attribuita)

(William Shakespeare – Attribuita) E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d’aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai!

(Hermann Hesse)

(Hermann Hesse) Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno.

(Émile Verhaeren)

(Émile Verhaeren) Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità.

(Marie-Jeanne Roland de la Platière)