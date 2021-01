Frasi ironiche: le più belle per sorridere sempre

Pubblicità

Lo sappiamo, la vita non è proprio tutta rose e fiori, alle volte può capitare una giornata o un periodo no nella vita, sul lavoro o nella vita personale. Ma per poterlo superare, oltre alla speranza che è fondamentale e non deve mai mancare, bisogna sempre avere un po’ di autoironia e se proprio non la si ha è necessario circondarsi di persone ironiche che sanno trovare il lato divertente anche nelle situazioni peggiori! Ecco qui di seguito una speciale selezione delle frasi ironiche più belle sulla vita, sul lavoro e, ovviamente, su se stessi da poter usare al momento giusto!

Frasi ironiche sulla vita



La vita, che grande mistero che è no? E’ quasi come essere sulle montagne russe, un momento di è su e quello dopo si sta precipitando. Ma per potersi rialzare una sana risata è fondamentale. Ecco quindi alcune frasi ironiche sulla vita per prendere tutto con più leggerezza!

Gli anni più difficili della vita sono quelli tra i dieci e i settanta.

(Helen Hayes) Alcune persone non impazziscono mai. Che vita veramente orribile che devono vivere.

(Charles Bukowski) Una celebrità è una persona che lavora duramente tutta la vita per diventare famosa e poi indossa occhiali scuri per evitare di essere riconosciuta.

(Fred Allen) Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga.

(Clement Freud) Lo so, dovrei lavorare invece di cercare fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro.

(Totò) Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio.

(Charles M. Schulz)

Frasi ironiche sul lavoro



Mai e dico mai come sul lavoro bisogna saper calibrare perfettamente la serietà con piccoli momenti di svago per staccare la spina. Per farlo vi abbiamo preparato alcune frasi ironiche sul lavoro perfette!

La parte migliore di una vacanza non è tanto quella di riposarsi, quanto quella di vedere tutti gli altri impegnati a lavorare.

(Kenneth Grahame) Finché non riesci a spiegare a tua nonna che lavoro fai, non stai lavorando veramente.

(Martola__, Twitter) – Cosa desideri per Natale?

+ Un cavallo alato

– Qualcosa di più reale?

+ Un lavoro

– Dove vivi?

+ In Italia

– Bianco o nero il cavallo?

+ Un cavallo alato – Qualcosa di più reale? + Un lavoro – Dove vivi? + In Italia – Bianco o nero il cavallo? (Vladinho77, Twitter) Sogno di andare ad un colloquio di lavoro e spiazzare tutti esordendo con un “Vi farò sapere”, andandomene.

(unFabbioAcaso, Twitter) Ho finito il mio periodo di prova lavorativo di 20 anni e mi hanno licenziato, dice che cercano gente più giovane

(raramolecola, Twitter) Negli annunci di lavoro sono tutte “aziende leader nel settore”. Mai che uno scriva “piccola azienda col padrone stronzo”.

Frasi ironiche su se stessi



Autoironia: capacità di ridere di se stessi. Tutti dovremmo averne un po’ perché se non sappiamo ridere di noi, non sapremo ridere nemmeno della vita! Se non è così, ecco alcune frasi ironiche su se stessi da auto-dedicarvi subito per cambiare!

Egocentrico: una persona di cattivo gusto che si interessa più a se stessa che a me.

(Ambrose Bierce) Non ho paura. E’ il coraggio che mi manca

Quelli che più che essere “se stessi” sono “pieni di se stessi”.

Patologia da piedistallo..

Patologia da piedistallo.. (kallac_carta, Twitter) Quando sei stufo di essere te stesso, spostati e stufati di qualcun altro

Ci sono cose che capitano solo una volta volta nella vita. Tipo me. Mi sembrava giusto avvisarvi.

Frasi ironiche sull’amore



Che cosa sarebbero i rapporti d’amore senza un po’ di prese in giro, battute, finti musi e il tutto che finisce in un grande bacio? Ecco quindi alcune frasi ironiche sull’amore perfette per ogni coppia!

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, sollecita e unita in un’altra città.

(George Burns) Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male.

(Charles M. Schulz) Senza di “me” se solamente “raviglioso”

Per te potrei rinunciare alla carbonara per un anno. (Anonimo)

L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo.

(Oscar Wilde)

Frasi ironiche divertenti



Ironia e divertimento, le due parole che devono essere alla base della vita perché poter andare avanti non serve solo la speranza, ma anche tanta allegria, specialmente nei momenti più bui. Se anche voi siete in uno di quei periodi no ecco qui alcune frasi ironiche e divertenti!

Dimostro meno danni di quelli che ho

Pratico ansia a livello agonistico

Una donna che ha ragione ha ragione. Un uomo che ha ragione è single

La cosa che apprezzo di più di certi selfie è il vostro coraggio

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo.

Ti auguro cinque minuti di intelligenza per capire quanto sei idiota

Frasi ironiche sull’amicizia



Nessuno più del tuo migliore amico conosce mille e una battuta per strapparti un sorriso e a volte anche un po’ stronze per prenderti in giro. Ecco qui alcune frasi ironiche sull’amicizia perfette per rispondergli in rima!

Io le amicizie le scelgo con i miei stessi disturbi mentali perché amicizia è condivisione

Se non riesce a smettere di ridere mentre tutti gli altri sono seri, allora è l’amico giusto.

(Vladinho77, Twitter) Chi trova un amico con il tuo stesso disturbo psichiatrico trova un tesoro

(Noebasta, Twitter) E’ sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili.

(Marcello Marchesi) Tutti hanno un amico speciale del quale dicono: “Ma come ho fatto a diventare amico suo?”

(alexa1163, Twitter) E l’amore chiese all’amicizia: “Perché esisti tu, se già ci sono io?”

E l’amicizia rispose: “Che ne so! Birretta?”

(Anonimo)

Frasi ironiche sulla bellezza



Ci sono tantissimi tipi di bellezza, quella oggettiva e quella che o piace o non piace. Ma ce n’è una che non passa mai ed è la bellezza di una risata! Come farla? Con le nostre frasi ironiche sulla bellezza!

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.

(George Bernard Shaw) Il mio segreto di bellezza? Mi siedo vicino a una brutta

Quando le luci sono spente, ogni donna è bella

Per me la bellezza è una persona che dopo un ora che ci parli è molto più bella di un’ora prima.

(serafinobandini, Twitter) Se ai nostri giorni si fosse veramente interessati alla bellezza interiore, andrebbe di moda non farsi i selfie ma le colonscopie.

Frasi ironiche sull’età



Non c’è niente di meglio che farsi una sana risata sulla propria età. Se si comincia a pensare oddio sto raggiungendo il quarto di secolo, se non si riesce a sorriderci su, è la fine! Ecco dunque alcune frasi ironiche sull’età per ogni evenienza!

Diciotto anni finalmente! E legalmente libero di fare tutto quello che ho sempre fatto fin dall’età di quindici anni.

(Anonimo) I ventenni s’innamorano e si disinnamorano più spesso di quanto si cambiano le mutande… Cosa che dovrebbero fare più spesso!

(Gregory House) L’ultimo compleanno in cui fui giovane fu a 23 anni.

(Andy Rooney) Ho 29 anni. Per i 18enni sono un vecchio. Per i 40enni sono un giovane. Per i 60enni sono un ragazzo. Per me, una birra. Fredda. Grazie.

(albertosorge, Twitter) Fino a 25 anni sei giovanissima, tutti a darti dell’enfant prodige per qualsiasi cosa.

26 anni e un secondo: “ma quando ti sposi?”, “non lo vuoi un figlio?”, “ma lo sai che poi sei troppo vecchia per avere bambini?”, “ci hai mai pensato a congelare gli ovuli?”.

26 anni e un secondo: “ma quando ti sposi?”, “non lo vuoi un figlio?”, “ma lo sai che poi sei troppo vecchia per avere bambini?”, “ci hai mai pensato a congelare gli ovuli?”. (Lagrevia, Twitter) Stiamo invecchiando, Anthony. Ho ventisette anni, santo Dio. Fra tre ne avrò trenta e… sarò un uomo di mezza età.

