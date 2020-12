Frasi stronze: le peggiori di tumblr e per ex

Pubblicità

A chi non è capitato almeno una volta di discutere con qualche amico, familiare o peggio ancora con un ex? Sicuramente in quel momento vi sarete detti le peggio cose o magari avreste voluto trovare le parole adatte per dire quello che pensavate ma non ci siete riusciti. Ma non solo. Di questi tempi capita anche di incontrare sempre più spesso i “leoni da tastiera”, ovvero coloro che dicono le cose solo attraverso internet. Possono farlo sia commentando sotto il post della persona interessata, sia pubblicando una fotografia sul proprio profilo accompagnata da una caption che esprime il proprio stato d’animo.

Ecco dunque alcune frasi stronze più belle da postare sui social o da dedicare a un ex particolarmente assillante!

Frasi stronze tumblr

Dalle top prese dai social fino ad alcuni dei nomi più noti, ecco alcune delle più belle frasi stronze perfette per ogni occasione, soprattutto sui social!

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio.

(Mark Twain)

(Mark Twain) Non dico che ti odio, ma se ti facessi male e io avessi in mano un telefono, lo userei per ordinare una pizza.

Sei simpatico come un brufolo sulla punta del naso.

Sai che differenza c’è tra te e uno specchio? Che lo specchio riflette senza parlare e tu parli senza riflettere.

Non te la prendere se c’è chi ti considera mezzo scemo. Si vede che ti conosce solo a metà…

Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue!

Nella vita tutti commettono degli errori… ma con te hanno davvero esagerato!

Sei davvero splendente stamattina… A no scusa, era il sole, sei come sempre!

Non prendertela con i tuoi genitori per come sei fatto/a… poverini, anche loro ci saranno rimasti molto male.

Sei sempre stato un po’ cretino, ma devo dire che col tempo ti stai perfezionando!

Una signora venne da me un giorno e disse: “Signore! Lei è ubriaco “, al che ho risposto “Oggi sono ubriaco, ma domani sarò sobrio. Lei invece resterà brutta”.

(Winston Churchill)

(Winston Churchill) Non è un perfetto idiota solo perché nessuno è perfetto.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Mi piacciono le lunghe passeggiate, soprattutto quando vengono fatte dalle persone che mi danno fastidio.

(Fred Allen)

(Fred Allen) C’è una persona che potrebbe trovare in te qualcosa di buono: un cannibale.

Sei talmente scemo che quando fai il cretino sembri normale!

Se uno è stronzo, non je puoi dì stupidino – si crea delle illusioni – je devi dì stronzo!

(Gianfranco Funari)

(Gianfranco Funari) Guardate quest’uomo: sembra un deficiente e parla come un deficiente, ma non lasciatevi ingannare: è veramente deficiente!

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Sua madre avrebbe dovuto buttarlo via e tenersi la cicogna.

(Mae West)

(Mae West) Non ho potuto partecipare al funerale, ma ho mandato una bella lettera dicendo che lo approvo.

(Mark Twain)

(Mark Twain) Tutti sempre di fretta, ma il tempo per rompere le scatole lo trovano sempre!

Io non insulto le persone, le descrivo

Per me sei come un unicorno Cioè? Non esisti

Asino sei, asino sarai, e asino morirai prima che tu t’accorga di essere una bestia.

(Miguel de Cervantes)

Frasi stronze per ex

Siete assillati da un ex che davvero non vuole lasciarvi andare o che non si rassegna che è finita anche dopo avervela fatta proprio sotto il naso, beh non resta che dedicargli qualche frecciatina mirata e forse sarà la volta buona che si stuferà!

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Non dimentico mai una faccia, ma nel tuo caso sarei felice di fare un’eccezione.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Un cretino con qualche lampo d’imbecillità.

(Gabriele D’Annunzio)

(Gabriele D’Annunzio) Lei è un cretino, si informi.

(Totò)

(Totò) Un gentiluomo non ferisce mai involontariamente i sentimenti altrui.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Perché continui a dargli corda? Sono ottimista, magari si impicca

E’ inutile che porti l’orologio se poi il tuo ritardo è mentale

Sarai stanca amore, riposati, hai rotto i coglioni tutto il giorno!

E se ti dicono “tu hai dei problemi” rispondi “allora levati dalle palle che me ne risolvi uno!”

Potevi essere un idiota qualunque, ma tu no. Tu hai voluto strafare!

Non ho altro che rispetto per te. E neanche molto.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Ogni volta che ti vedo, ho un gran desiderio di restare solo.

(Oscar Levant)

(Oscar Levant) La prossima volta che ti vedo, ricordami di non parlare con te.

(Groucho Marx)

(Groucho Marx) Tutti gli uomini moderni derivano da creature che somigliavano a dei vermi, ma in qualcuno si nota di più.

(Will Cuppy)

(Will Cuppy) L’ironia è sprecata quando si usa sugli stupidi.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.

(Bertrand Russell)

(Bertrand Russell) Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza.

(Oscar Wilde – Attribuita)

(Oscar Wilde – Attribuita) Il tuo cervello è come l’isola di Peter Pan. Non c’è!

Aveva abbastanza intelligenza per aprire bocca quando voleva mangiare, ma certamente non più.

(P.G. Wodehouse)

Fonti: Frasimania