Frasi per Instagram: belle, corte e in inglese con traduzione

Chi al giorno d’oggi non usa almeno un po’ i social? Per gli amanti della fotografia non c’è scelta, Instagram resta sempre il migliore. Su questa piattaforma che ogni giorno si rinnova di novità, si condividono i ricordi, gli scatti dei momenti più belli, dei cibi più appetitosi e, a volte, anche solo una foto “particolarmente instagrammabile”.

Accanto alla foto spesso ci sono piccole citazione e frasi per Instagram, inerenti allo scatto o che stanno a significare qualcosa di particolare per il proprietario dell’account che l’ha pubblicato. Ecco allora una serie di frasi perfette per Instagram, brevi e in inglese!

Frasi per Instagram in inglese

La lingua inglese è molto amata sui social ed è universale. Inoltre diciamocelo, fa anche un po’ scena avere una caption in inglese invece che in italiano. Ecco dunque alcune frasi per Instagram in inglese, con ovviamente la relativa traduzione in italiano!

Elegance is not being noticed, it’s about being remembered.

Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati.

(Giorgio Armani)

Qui siamo tutti matti.

(Lewis Carroll)

Il paradiso lo preferisco per il clima, l’inferno per la compagnia.

(Mark Twain)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Siate affamati, siate folli.

(Steve jobs)

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi.

(Oscar Wilde)

La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai.

(Eleanor Roosevelt)

Voglio vivere per sempre, o morire provandoci.

(Groucho Marx)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.

(Mahatma Gandhi)

Un vincitore è un sognatore che non si è arreso.

(Nelson Mandela)

Solo gli inquieti sanno com’è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza.

(Emily Brontë)

Sii la migliore versione di te. (Anonimo)

Non dire mai addio perché addio significa andare via e andare via significa dimenticare.

(J.M. Barrie)

Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra.

(Theodore Roosevelt)

Ogni bambino è un artista. Il problema è rimanere un artista una volta cresciuti.

(Pablo Picasso)

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto.

(Nelson Mandela)

Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo.

(Mahatma Gandhi)

Cadi sette volte, rialzati otto.

(Proverbio Giapponese)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

(Eleanor Roosevelt)

Fa in modo che succeda. (Anonimo)

Ogni momento è un nuovo inizio.

(T. S. Eliot)

Se puoi sognarlo, puoi farlo.

(Walt Disney)

Frasi per Instagram corte

Si sa, su Instagram l’immagine fa da padrona per cui inutile perdersi in caption infinite usando tutti i caratteri a disposizione. Meglio frasi per Instagram corte che arrivano dritte a colmare quello che già la fotografia da sola racconta.

La speranza è un sogno ad occhi aperti.

(Aristotele)

(Voltaire)

Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Voglio tornare bambino perché le ginocchia sbucciate fanno meno male dei cuori infranti…

(Jim Morrison)

(Jim Morrison) Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti.

(Isaac Newton)

(Isaac Newton) Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande. (Confucio)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

Il segreto per andare avanti è iniziare.

(Mark Twain)

(Mark Twain) L’unica costante della vita è il cambiamento.

(Buddha)

(Buddha) Mia moglie e io siamo stati felici per vent’anni. Poi ci siamo incontrati.

(Rodney Dangerfield)

(Rodney Dangerfield) La bellezza salverà il mondo.

(Fëdor Dostoevskij)

(Fëdor Dostoevskij) Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti più forte.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.

(Antoine de Saint-Exupéry)

(Antoine de Saint-Exupéry) Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.

(Charlie Chaplin)

(Charlie Chaplin) Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene.

(Ansel Adams)

(Ansel Adams) L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana.

(Giacomo Leopardi)

(Giacomo Leopardi) Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.

(George Bernard Shaw)

(George Bernard Shaw) Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.

(Jim Morrison)

(Jim Morrison) Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo.

(Dr. Seuss)

(Dr. Seuss) Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare.

(Walter Bagehot)

Fonte: Frasimania