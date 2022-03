Frasi d’amore per lei: per Whatsapp, bellissime, corte, brevi e lunghe

- pubblicità -

Si sa, le donne si sciolgono sempre per una bella frase romantica no? E quindi cosa può esserci di meglio che prepararsi una bella sfilza di aforismi da poter sfoggiare in qualsiasi momento per conquistarla? Ecco qui, per aiutarvi, una selezione delle più belle frasi d’amore per lei!

Frasi d’amore per lei Whatsapp

Se tu non mi ami, non importa, sono in grado di amare per tutti e due.

(Ernest Hemingway)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua.
(Alfred de Musset)

(Alfred de Musset)

Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così.
(Italo Calvino)

(Italo Calvino)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata.
(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità.
(Marie-Jeanne Roland de la Platière)

(Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento.
(Gaio Valerio Catullo)

(Gaio Valerio Catullo)

(Gaio Valerio Catullo) Che lo splendore del tuo amore baci le vette dei miei pensieri e si fermi nella valle della vita.

(Rabindranath Tagore)

Frasi d’amore per lei bellissime corte e brevi

A volte le parole sono superflue talmente tanto che per le cose più belle bastano davvero poche parole: dritte e dirette al punto. Non ci credete? Provate con queste frasi d’amore per lei bellissime corte e brevi!

Fra due cuori che s’amano non occorrono parole.

(Marceline Desbordes-Valmore)

La amo e questo è l'inizio e la fine di tutto.
(Francis Scott Fitzgerald)

(Francis Scott Fitzgerald)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.
(Charlotte Brontë)

(Charlotte Brontë)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo.
(Jane Austen)

(Jane Austen)

La amavo come si ama per la prima volta, con idolatria, con passione.
(Voltaire)

(Voltaire)

Ti amo con un amore che è più dell'amore.
(Edgar Allan Poe)

(Edgar Allan Poe)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.
(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda)

Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care.
(Dino Buzzati)

(Dino Buzzati)

L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.
(Alan Douar)

(Alan Douar)

(Alan Douar) Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

(Herman Hesse)

Frasi d’amore per lei lunghe

Altre volte invece non si è in grado di esprimere in poche parole la profondità del proprio sentimento e allora, ecco che è necessario raccontarlo con più parole. Ecco quindi alcune frasi d’amore per lei lunghe.

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l’orrore e la meraviglia, eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me.

(Cesare Pavese)

Se leggi questi versi, dimentica la mano che li scrisse: t'amo a tal punto che non vorrei restar nei tuoi dolci pensieri, se il pensare a me ti facesse soffrire.
(William Shakespeare)

(William Shakespeare)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo.
(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo)

Amare a occhi chiusi significa amare come un cieco. Amare a occhi aperti forse significa amare come un folle: accettare a fondo perduto. Io ti amo come una folle.
(Marguerite Yourcenar)

(Marguerite Yourcenar)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.
(William Shakespeare)

(William Shakespeare)

Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano, sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.
(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran)

T'amo senza sapere come, né quando, né da dove, t'amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti.
(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda)

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d'aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai!
(Hermann Hesse)

(Hermann Hesse)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire.
(William Shakespeare)

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima.

(Judy Garland)

Frasi d’amore per lei da far piangere

Si dice che il vero amore deve rovinare solo il mascara e non certo per lacrime di tristezza, anzi. Non c’è niente di più bello che organizzare un bella sorpresa, un pensiero romantico o anche solo scrivere un bel bigliettino strappalacrime talmente è romantico! Ecco quindi alcune frasi d’amore per lei da far piangere!

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita.

(Oscar Wilde)

Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo?
(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa)

Sempre c'è un domani e la vita ci dà un'altra possibilità per fare le cose bene, ma se mi sbagliassi e oggi fosse tutto ciò che ci rimane, mi piacerebbe dirti quanto ti amo, che mai ti dimenticherò.
(Gabriel Garcia Marquez)

(Gabriel Garcia Marquez)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.
(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda)

Forse questo succede quando un tornado incontra un vulcano, tutto quello che so è che ti amo troppo per andarmene via ora.
(Eminem)

(Eminem)

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto.
(Nicholas Sparks)

(Nicholas Sparks)

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.
(Frida Kahlo)

(Frida Kahlo)

Ti seguirò, ovunque andrai, e farò dell'inferno un paradiso se morirò per mano di chi amo.
(William Shakespeare)

(William Shakespeare)

Amami, perché, senza te, niente posso, niente sono.
(Paul Verlaine)

(Paul Verlaine)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.
(Emily Brontë)

(Emily Brontë)

(Emily Brontë) Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai.

(Jacques Prévert)