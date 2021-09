Frasi sulla fotografia: in bianco e nero, ricordi, di Bresson e Steve McCurry

Pubblicità

Attraverso la fotografia tutti noi cerchiamo sempre di fermare il tempo per poter ricordare gli attimi più belli e importanti della vita e le persone speciali. Per anni i fotografi più famosi di sempre hanno realizzato foto per immortalare la storia e i momenti e oggi tutti noi lo facciamo grazie ai nostri smartphone. Ma cosa c’è di meglio che capire la fotografia se non attraverso le frasi sulla fotografia di volti noti? Ecco qui quindi la nostra selezione!

Frasi sulla fotografia Tumblr

La selezione di frasi sulla fotografia tratte da Tumblr non è cosa semplice, d’altronde gli aforismi sulla fotografia sono davvero tantissimi! Però eccone qui una piccola parte di alcuni dei fotografi più noti di sempre!

“Le mie fotografie non vogliono andare al di là della superficie, sono piuttosto letture di ciò che sta sopra.” (Richard Avedon)

“Non mi piace osservare la gente in piccolo. Esponendo i ritratti a grandezza naturale offro un’opportunità all’immaginazione di diventare autentica.” (Richard Avedon)

“I miei ritratti dicono molto più di me che delle persone che io fotografo.” (Richard Avedon)

Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da poco prezzo, ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio con la fotocamera dei suoi sogni. (Margaret Bourke-White)

Lo scopo di fotografare è che non devo spiegare le cose a parole (Elliott Erwitt)

Se le tue foto non sono abbastanza belle, è perché non sei abbastanza vicino (Robert Capa)

Frasi sulla fotografia e ricordi

Non c’è niente di meglio di una fotografia per ricordare un momento, un’esperienza, un buon piatto e, soprattutto, una persona. Quando un momento triste della vita ci assale ecco, questo è il momento di tirare fuori gli album della vita e circondarci di risate e di momenti felici con le nostre persone speciali. Se poi vi dovesse venire voglia di condividerle sui social, beh ecco qui alcune frasi sulla fotografia e ricordi da inserire nella caption!

La maggior parte delle fotografie interessanti sono quelle che creano ricordi. Anche se non l’hai ancora sperimentato.

(Hersson Piratoba)

(Hersson Piratoba) La fotografia è un modo di sentire, di toccare, di amare. Ciò che hai catturato nella pellicola è catturato per sempre… Ti ricorda piccole cose, molto tempo dopo averle dimenticate.

(Aaron Siskind)

(Aaron Siskind) “Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa.”

“La cosa migliore di una fotografia è che non cambia mai, anche quando le persone in essa lo fanno.”

Frasi sulla fotografia in inglese

Infine non potevano certo mancare alcune frasi sulla fotografia in inglese. D’altronde, la maggior parte dei fotografi sono americani no? E anche quelli che non lo sono hanno fatto della lingua una necessità. Ecco quini una breve selezione di frasi sulla fotografia in inglese.

When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence. (Ansel Adams)

There is one thing the photograph must contain, the humanity of the moment. (Robert Frank)

Photography is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever… It remembers little things, long after you have forgotten everything. (Aaron Siskind)

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do. (Andy Warhol)

To me, photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an ordinary place… I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them. (Elliott Erwitt)

Taking pictures is like tiptoeing into the kitchen late at night and stealing Oreo cookies. (Diane Arbus)

Frasi sulla fotografia in bianco e nero

Se i colori sono importanti, la vera fotografia però nasce in bianco e nero. Per anni infatti le foto che hanno fatto la storia della fotografia sono state scattate esclusivamente in bianco e nero. E se all’inizio era necessità perché esisteva solo questa possibilità beh, anni dopo e ancora oggi molti scelgono il bianco e nero per la forza delle emozioni che riesce a trasmettere. Ecco quindi le più belle frasi sulla fotografia in bianco e nero.

Quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti. Ma quando si fotografano persone in bianco e nero, si fotografano le loro anime!

(Ted Grant)

(Ted Grant) Il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero.

(Wim Wenders)

(Wim Wenders) “Non mi piacciono gli espedienti a base di giochi di luce o pose particolari. Il bianco aiuta a separare il personaggio dal resto. Il grigio invece protegge, abbraccia, riscalda, ti fa emergere dall’ombra alla luce. Racconta un’altra storia. Nel bianco sei solo.” (Richard Avedon)

Il colore dedrammatizza… il bianco e nero è più carico di sensi.

(Jean Baudrillard)

(Wim Wenders) Una differenza molto importante tra il colore e la fotografia monocromatica è questa: in bianco e nero suggerisci; a colore affermi.

(Paul Outerbridge)

Frasi sulla fotografia Bresson

Tra i più grandi fotografi francesi c’è Henri Cartier-Bresson che ha passato la vita a cercare di cogliere l’attimo perfetto e riuscendoci sempre in ogni suo scatto. Ecco quindi alcune frasi sulla fotografia di Bresson.

Quello che un buon fotografo deve cercare di fare è mettere sulla stessa linea di mira il cuore, la mente e l’occhio.

Quando mi interrogano sul ruolo del fotografo ai nostri tempi, sul potere dell’immagine, ecc. non mi va di lanciarmi in spiegazioni, so soltanto che le persone capaci di vedere sono rare quanto quelle capaci di ascoltare.

A volte mi chiedono: “Quale è la foto che preferisci tra quelle che hai realizzato?”. Non saprei, non mi interessa. Mi interessa di più la prossima fotografia, o il luogo che visiterò.

Ogni volta che premo il pulsante dello scatto, è come se conservassi ciò che sta per sparire.

La fotografia non è come la pittura. Vi è una frazione creativa di un secondo quando si scatta una foto. Il tuo occhio deve vedere una composizione o un’espressione che la vita stessa propone, e si deve saper intuire immediatamente quando premi il clic della fotocamera. Quello è il momento in cui il fotografo è creativo. Oop! Il momento! Una volta che te ne accorgi, è andato via per sempre.

Non è la mera fotografia che mi interessa. Quel che voglio è catturare quel minuto, parte della realtà.

Le prime 10.000 fotografie sono le peggiori.

Frasi sulla fotografia Steve McCurry

Immortale per le sue fotografia e in particolare per lo scatto della Ragazza Afgana, Steve McCurry è uno dei fotografi più noti di sempre. Ecco qui alcune delle più belle frasi sulla fotografia di Steve McCurry!