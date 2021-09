Frasi sull’arte: da Tumblr, in inglese, contemporanea e di strada

Pubblicità

Tutti a scuola abbiamo studiato storia dell’arte e, chi più e chi meno, ci siamo appassionati alle storie, alle vite e, soprattutto, alle opere dei grandi maestri di epoche lontane e vicine. Ognuno di loro ha raccontato infatti la loro visione del mondo attraverso i loro quadri, ma anche attraverso le loro frasi sull’arte e sul loro punto di vista su di essa.

Noi abbiamo cercato di riassumere alcune delle più belle frasi sull’arte dei più importanti nomi italiani, contemporanei, di epoche lontane e, persino, degli artisti di strada!

Frasi sull’arte contemporanea

Diciamocelo, non tutti la comprendono e anche se lo fanno non sempre sanno apprezzare l’arte contemporanea…Eppure è un modo di fare arte proprio come tutti gli altri! Non solo gli artisti più recenti, ma anche coloro che hanno fatto parte di diversi stili infatti hanno sempre capito che l’arte deve essere una rivoluzione, un cambiamento e un infrangere le regole! Ecco quindi alcune frasi sull’arte contemporanea.

Un artista è uno che produce cose di cui la gente non ha alcun bisogno ma che lui – per qualche ragione – pensa sia una buona idea darle.

(Andy Warhol)

Impara le regole come un professionista, affinché tu possa infrangerle come un artista.

(Pablo Picasso)

(Paul Gauguin)

Frasi sull’arte italiana

Tantissimi sono i famosi artisti italiani che hanno fatto la storia. Dalla fotografia alla scultura fino, ovviamente, alla pittura. Ecco quindi alcune frasi sull’arte italiana secondo i grandi artisti!

L’oggetto dell’arte non è riprodurre la realtà, ma creare una realtà della stessa intensità.

(Alberto Giacometti)

Se la gente sapesse quanto ho lavorato duramente per raggiungere la mia maestria, la mia arte non sembrerebbe per nulla così meravigliosa.

(Michelangelo Buonarroti)

(Giorgio De Chirico)

(Giacomo Balla)

Frasi sull’arte di strada

Chi più di Banksy può rappresentare la street art? Ebbene noi abbiamo deciso di riassumervi qui alcune delle sue più belle frasi sull’arte di strada. Se invece siete interessati ad approfondire la sua arte, qui troverete un approfondimento interamente dedicato al re della street art.

L’arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo.

Tutti gli artisti son disposti a soffrire per la propria arte. Ma perché così pochi artisti sono disposti a imparare a disegnare?

I più grandi crimini del mondo non sono commessi da persone che infrangono le regole. Sono le persone che seguono gli ordini, che sganciano bombe e massacrano villaggi

Dicono che si muoia due volte. Una volta quando si smette di respirare e una seconda volta, un po’ più tardi, quando qualcuno dice il tuo nome per l’ultima volta.

Alcune persone diventano poliziotti perché vogliono far diventare il mondo un posto migliore. Alcune diventano vandali perché vogliono far diventare il mondo un posto migliore da vedere.

Alcune persone vogliono rendere il mondo un posto migliore. Io voglio solo rendere il mondo un posto più bello. Se non ti piace, puoi dipingerci sopra!

L’arte che guardiamo è fatta da solo pochi eletti. Un piccolo gruppo crea, promuove, acquista, mostra e decide il successo dell’Arte. Solo poche centinaia di persone nel mondo hanno realmente voce in capitolo. Quando vai in una galleria d’arte sei semplicemente un turista che guarda la bacheca dei trofei di un ristretto numero di milionari.

Frasi sull’arte Tumblr

Cosa meglio di internet per trovare alcune delle più grandi frasi sull’arte? Ecco dunque quelle tratte da Tumblr!

L’arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere stati chiamati.

(Leo Longanesi)

(Francesco Alberoni)

(Pablo Picasso)

(Georges Braque)

(Marc Chagall)

(Jean Auguste Dominique Ingres)

(Edgar Degas)

(Vincent Van Gogh)

(Paul Klee)

Frasi sull’arte in inglese

Come sempre non potevamo non inserire alcune frasi sull’arte in inglese, d’altronde tantissimi grandi nomi erano proprio stranieri! Eccole dunque con la loro traduzione in italiano!