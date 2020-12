Frasi rap: i testi più belli sull’amore e sull’amicizia

Pubblicità

Il rap è un genere di musica che ormai è diffusissimo in Italia e in tutto il resto del mondo. Ad ogni talent, evento televisivo o altro c’è sempre una categoria dedicata alla musica rap. Un genere di musica particolare rispetto a quella di anni fa, ma che riesce comunque ad arrivare al cuore di chi la ascolta grazie a testi che, nella maggior parte delle volte, raccontano l’amore, l’amicizia, la malinconia, la mancanza, la tristezza, insomma ogni genere di rapporto sentimentale umano.

Ecco dunque una selezione di alcune delle più belle frasi rap dedicati a due dei sentimenti più amati: l’amore e l’amicizia.

Frasi rap sull’amore

Non c’è rapper che non abbia scritto almeno una volta nella sua vita un testo d’amore. Per lo più si tratta di canzoni che narrano di amori finiti, amori mai iniziati, ma capita alle volte, anche di trovare vere e proprie dediche d’amore.

Ho bisogno di te nella mia vita. (XxxTentation -F*ck love)

Basterebbe un tuo abbraccio per stare meglio. (Astol – Promessa)

Io e te da soli, fidati, bastiamo noi. (Marracash)

Ridiamo del fatto che entrambi odiamo gli altri e mi manchi, ma siamo troppo per amarci e due cannibali finiranno sempre per sbranarsi. (Nitro)

Ho un buco nel cuore, io sono quel tipo a cui piacciono le montagne russe in amore, ma fino a quando giocherai con il mio sentimento non ci voglio più salire. (Eminem);

Lo so che l’amore il più delle volte diventa una gabbia, ma oggi ho voglia di farmi rapire da te, di chiudere a chiave la stanza. (Frah Quintale)

Caro diario, ti racconto di lei, la mia metà, quella speciale, che mi sa stregare, lei si sa spiegare, mi fa essere puro, mi disegna il futuro. (Gemitaiz)

Vorrei che fosse un altro giorno e un’altra ora, altro non vorrei che rivederti ancora. (Fabri Fibra)

Per l’amore non si è mai abbastanza grandi. (Emis Killa)

Tu che hai fatto l’impossibile, mi hai ridato la voglia di vivere, mi hai insegnato a cambiare, a rendere magico anche qualcosa di orribile. (Mostro)

E vorrei dirti che ti amo ma è troppo banale (Sfera Ebbasta)

Con tutti contro ma tu con me, io con te. (Guè Pequeno)

Manchi già da troppo e non va bene questa cosa. (Capo Plaza)

E allora resta ancora cinque minuti, tanto lo sai che poi saranno ore, e passeremo la notte con i sedili giù e con un’alba in più. (Irama)

E sei bella, te l’ho detto mille volte, non c’hai creduto mezza, l’unica droga a darmi dipendenza, incastonata in testa, ci penso io a te, tu non andare, resta, la mia vita è questa, ma tu resta qua. (Sfera Ebbasta)

Le relazioni sono come la droga: o vi uccidono o vi danno la migliore sensazione della vostra vita. (Wiz Kahlifa)

A te che stai appresso a me da anni in questo mio dannarmi, è dura amarmi lo so, è dura calmarmi, però solo te puoi, solo con te “noi”. (Jesto)

(Jesto) Sei la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste. (Salmo)

Lo sai sono l’opposto di te, ma tu sei pazza di me. (Rkomi)

Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi. (Ghali)

Vorrei vederti vestita di niente, scriverti addosso che sei mia per sempre. (Coez)

Arrivi portando brividi e scappi lasciando lividi. (Fedez)

Ti do la mia parola, che ce ne andremo di qua, come quando ti aspettavo sotto l’acqua fuori scuola. (Lazza)

Il bello è che al mattino ci raccontavamo i sogni. (Junior Kally)

Leggi anche: Amicizia frasi belle e divertenti

Frasi rap sull’amicizia

E dopo l’amore non poteva poi mancare l’amicizia, l’altro sentimento più cantato non solo dai rap ma da ogni artista di ogni genere musicale. Ecco dunque una selezione di frasi rap sull’amicizia.

Tengo vicini amici e persone care perché senza radici l’albero cade (Marracash)

Conto gli amici che ho perso ora che è tutto complesso. (Madmen )

La vita ci ha tradito. Però dimmi quanto è bello quando guardi dentro a gli occhi di un amico e ci vedi un fratello. (Mostro )

Che ti scrivo pure oggi, mi chiedo dove t’appoggi, che fai dopo esci con me così giriamo come gli orologi, un po’ come quando non c’erano i soldi, e vivere così non era un obbligo. (Gemitaiz)

Perché se cadrai io ti rialzerò, O mi sdraio qui vicino a te. (Clementino)

Ma di una cosa sono certo, un po’ mi dà conforto che due persone non si possono dividere finché esisterà il ricordo. (Irama)

Se mi cerchi mi trovi lo sai, dove vuoi, quando vuoi. (Sfera Ebbasta )

Voglio che tu sappia che io ci sarò sempre. (Ghali )

Amici veri, difficili da trovare. (Shiva – 105 Mashup)

La famiglia viene prima degli amici, perché i veri amici fanno parte della famiglia.(Drake);

Sei quella che c’è sempre stata ed è sempre presente. (Nitro)

Sii te stesso, amico, sii fiero di chi sei. Anche se suona sdolcinato, non lasciare mai che qualcuno ti dica che non sei meraviglioso. (Eminem)

Sei il pezzo mancante del puzzle che formerà il quadro del mio paradiso. (Nitro)

Quando perderò la calma, sarai vicino a me. (Marracash)

Io non posso prometterti che ti salverò, ma giuro puoi scommetterci che ci proverò. (Mostro)

Fonte: realrapitaliano