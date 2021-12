Buon Natale frasi: originali, divertenti, celebri, religiose e brevi

- pubblicità -

La magia del Natale è in grado di sciogliere anche i cuori più freddi. Pensate al Grinch che nonostante odiasse il Natale è il suo solo scopo era quello di distruggerlo, alla fine anche lui è stato contagiato grazie ai grandi e piccoli abitanti di Chi non so! E quindi, visto l’imminente arrivo, non si può farsi trovare impreparati senza pacchi e bigliettini! Ecco qualche spunto per dire Buon Natale con alcune frasi più belle!

Auguri di Buon Natale frasi

A chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi lavora molto e si diverte di più, a chi va in fretta in auto ma non suona ai semafori, a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne la tele per fare due chiacchiere, a chi è felice il doppio quando fa la metà, a chi si alza presto per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un bambino e i pensieri di un uomo, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta il Natale per essere migliore… Buon Natale a voi e alla vostre famiglie!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e famiglia! Buone feste!

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete,prendeteli tutti quanti. (Gianni Rodari)

E’ venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto… Buon Natale

Lascia che questo Natale trasformi i tuoi sogni in realtà. Tanti auguri di buon Natale piccola stella!

Auguri di Buon Natale frasi originali

Che noi sarebbero i bigliettini tutti uguali? E allora non c’è niente di meglio che leggere alcune frasi originali per fare gli auguri di Buon Natale!

Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Natale!

Ho pensato così tanto al tuo regalo di Natale che non ho avuto tempo di comprartelo. Buon Natale, comunque!

Quest’anno troverai la felicità, la salute, l’amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google. Auguri!

Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente… ma non sono riuscito ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Ti auguro un bianco Natale! …e quando finisci il bianco, apri una bella bottiglia di rosso!

Buon Natale frasi divertenti

I regalo più bello chi si possa fare è ricevere è la felicità. Forse per questo a Natale siamo soliti riunirci con gli amici di una vita e con le famiglie. In quei momenti una risata è davvero impossibile non farla e, per i più musoni ecco delle frasi divertenti per dire Buon Natale!

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!

Le 3 fasi della vita di un uomo: credere in Babbo Natale; non credere a Babbo Natale; camuffarsi da Babbo Natale. Congratulazioni per essere finalmente arrivato al 3° livello! Buon Natale!

In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!

Ti accorgi che stai invecchiando quando Babbo Natale non ti sembra più così tanto vecchio…

Stella, stellina, Natale si avvicina. La fiamma traballa e la mucca è nella stalla; la mucca e il vitello, la pecora e l’agnello; la chioccia coi pulcini, la gatta coi gattini; la capra ha il suo capretto, la mamma ha il suo bimbetto, ognuno ha la sua mamma e tutti fan la nanna. Tanti tanti auguri!

Sono giorni e giorni che ti stiamo cercando… dove sei? Non possiamo fare il presepe senza asinello :-). Tanti auguri di Natale!

Se un uomo vestito di rosso con una barba bianca ti mette in un sacco, non aver paura. Qualcuno ha chiesto un Tesoro per Natale. Tanti auguri

Toc Toc è il buon vecchietto che entra dal caminetto per lasciarti un pensierino,splash, spash è caduto il buon vecchietto ma non si è rotto il pacchetto, ha lasciato anche un biglietto, tanti auguri con affetto! (Anonimo)

Buon Natale frasi celebri

Se invece siete in cerca di aforismi di volti famosi ecco qui qualche spunto per dire Buon Natale con delle frasi celebri!

È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria. (William Thomas Ellis)

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta)

Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile. (Gertrude Tooley Buckingham)

Buon Natale frasi brevi

Si sa no? Le cose piccole a volte nascondono il significato più grande! E questo vale anche con i bigliettini di auguri che poi, diciamocelo, con tutti i bigliettini che dobbiamo scrivere meglio farli corti! Ecco quindi dei modi simpatici per dire Buon Natale con delle frasi brevi!

Che la dolce magia del Natale sia sempre con te.

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

È nel dare che riceviamo. (Francesco d’Assisi)

Possa ogni desiderio del tuo cuore avverarsi in questi giorni di festa. Buon Natale!

Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale.

Auguri alla luce più bella di questa festa. Buon Natale!

Il Natale è arrivato e anche quest’anno il mio augurio verrà rinnovato. Tanto amore e cose belle… che possan cadere come stelle.

Il più bel regalo di Natale è quello che non si incarta: l’amore!

Sapere che mi ami è il regalo più bello del mondo.

Che la magia del Natale riempia la tua vita di amore e felicità. Ti auguro un meraviglioso Natale!

Buon Natale frasi religiose

Infine, non dimentichiamoci che il Natale è una festa religiosa anche se ormai è sempre più la festa dei bambini! Ma per ritrovare lo spirito ormai quasi perduto i per i più tradizionalisti ecco alcune idee per dire Buon Natale con delle frasi religiose!

Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto. (Papa Francesco)

Che il dolcissimo Bambino Gesù ti porti tutte le grazie, tutte le benedizioni, tutti i sorrisi che piacciono alla Sua infinita bontà… (Padre Pio)

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio)

Gesù bambino rinasca nel vostro cuore e vi stabilisca la sua stabile dimora. (Padre Pio)

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco)