Frasi sull’Albero di Natale: divertenti, in inglese e tratte da Tumblr

Non vi è cosa più bella del periodo delle feste. La magia del Natale riesce a contagiare proprio tutti perfino il Grinch alla fine si arrende alla felicità dei Chi Non So. Il grande protagonista delle feste nelle case di tutto il mondo è lui: l’Albero di Natale. Per tradizione in tantissime parti del mondo si prepara il giorno della festa dell’Immacolata che cade l’8 dicembre e tiene compagnia fino all’Epifania che tutte le feste porta via. E quindi, in suo onore, ecco le frasi sull’albero di Natale più belle!

Frasi sull’albero di Natale

l’albero di Natale è l’albero della magia. Vi crescono in compagnia arance, mandarini, caramelle, cioccolatini, torroni, lumini… Ma i frutti più buoni, sono i frutti a sorpresa, che maturano a mezzanotte nei loro pacchetti, mentre tu aspetti a letto, fingendo di dormire, che ti vengano a chiamare per farteli scoprire. (Gianni Rodari) L’albero di Natale con le sue luci ci ricorda che Gesù è la luce del mondo, è la luce dell’anima che scaccia le tenebre delle inimicizie e fa spazio al perdono. (Papa Francesco)

Il migliore di tutti i regali intorno a qualsiasi albero di Natale: la presenza di una famiglia felice tutta avvolta l’una nell’altra.

Un albero di Natale Di tipo speciale Ma bello veramente Non lo farò in tinello Ma lo farò nella mente Con centomila rami E un miliardo di lampadine E tutti i doni che Non stanno nelle vetrine. (Gianni Rodari) Niente sembra mai troppo brutto, troppo difficile o troppo triste quando hai un albero di Natale in soggiorno. Tutti quei regali sotto, tutta quell’attesa. Solo un modo per dire che c’è sempre luce e speranza nel mondo. (Nora Roberts)

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. (Proverbio armeno)

Le decorazioni dell’albero di Natale acquistano valore quando diventano cimeli, tirati giù dal solaio ogni anno, un po’ più rovinati dal ripetuto uso, ma che valgono per il loro peso nella nostra memoria. (Peter Gray)

Frasi sull’albero di Natale divertenti

La magia del Natale è ancora più bella se la si gode con i propri parenti e amici più cari. Insieme a loro il divertimento è certamente assicurato! Ecco quindi alcune frasi sull’albero di Natale divertenti da condividere con gli amici per regalarsi tutti una sana risata.

Cosa fanno sotto l’albero di Natale il re di Spagna e la regina d’Inghilterra? I regali

Cosa dice un cane davanti all’albero di Natale? Finalmente hanno messo la luce nel cesso

Che cos’è l’arbre magique? L’albero di Natale dei maghi

La vita è bella come un albero di Natale, peccato che ci sia sempre qualcuno che rompe le palle

Donna e uomo a fare l’albero di Natale: Lei: -Meticolosa -Concentrata -Precisa al millimetro -Si sente un’ artista Lui: -Rompe le palle. (Masse78, Twitter)

A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. “È una suddivisione – diceva lo zio – così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più né meno di come appare il sesso e il gruppo sanguigno. Altrimenti può accadere che un disgraziato scopre, solo a matrimonio avvenuto, di essersi unito ad un essere umano di tendenze natalizie diverse”. (Luciano De Crescenzo)

La vita umana, paragonata all’universo, non dura che un battito di ciglia. Un albero di Natale, in una casa con un gatto, anche meno. (TristeMietitore, Twitter)

La crisi è quella cosa che metti le lucine all’albero di Natale e dopo 10 minuti: “Spegni che consumano

L’albero di Natale l’abbiamo fatto. Il presepe pure. La neve c’è. Alla radio passa “Last Christmas”. Il maglione con le renne ce l’abbiamo. Mi pare tutto pronto: Babbo Natale puoi arrivare, portaci un sacco pieno di soldi.

Frasi sull’albero di Natale Tumblr

Si sa, il modo migliore per trovare gli aforismi più belli è cercarli sul web e non c’è niente di meglio di Tumblr! Ecco quindi le frasi sull’albero di Natale tratte da Tumblr più belle!

A volte bastano un albero addobbato, po’ di luce soffusa, una manciata di gratitudine e una spruzzata di sogni per creare la magia del Natale. Fabrizio Caramagna

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo.(Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata. (André Laurendeau)

Alberi di Natale appena tagliati che profumano di stelle, neve e resina di pino: inspira profondamente e riempi la tua anima di notte invernale. (John J. Geddes)

Non misurare l’altezza del tuo albero di Natale. Misura l’abbondanza dell’amore presente nel tuo cuore!

Frasi sull’albero di Natale in inglese

Infine, ecco qui le più belle frasi sull’albero di Natale in inglese tutte, come sempre, con traduzione in italiano per poter essere capite in ogni lingua!

I’m dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. Where the tree tops glisten. Sto sognando un bianco Natale proprio come quelli che conoscevo dove brillano le cime degli alberi

Remember, if Christmas isn’t found in your heart, you won’t find it under a tree. Ricorda, se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sotto l’albero.

The perfect christmas tree? All Christmas trees are perfect! Un perfetto albero di Natale? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti!

A tender kiss under the Christmas tree, we two shall remain together for this Christmas forever. Un tenero bacio sotto l’albero, noi due a Natale per sempre

Never worry about the size of your Christmas tree. In the eyes of children, they are all 30 feet tall. Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri

You can tell a lot about a person by the way he/she handles these three things : a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights. Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate.