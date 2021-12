L’albero di Natale di Jo Malone London in Piazza della Scala

- pubblicità -

Jo Malone London annuncia con orgoglio la collaborazione con la Città di Milano per celebrare il periodo delle festività con il Natale degli Alberi in Piazza della Scala. Jo Malone London è un marchio di fragranze e lifestyle tipicamente inglesi, con una visione contemporanea e uno stile sobrio. Sin dall’inizio, le sue Cologne si sono dimostrate rivoluzionarie per la loro elegante semplicità e l’uso all’avanguardia degli ingredienti. L’evoluzione di Jo Malone London ha reso il marchio sinonimo di profumi ambiti e di prodotti lussuosi per il bagno, il corpo, la casa e ogni tipo di on the go.

Da sabato 4 dicembre fino a giovedì 6 gennaio, Piazza della Scala sarà trasformata da un “albero dei doni” realizzato interamente con le scatole regalo color crema di Jo Malone London. I visitatori, ogni giorno dalle ore 11:00 alle ore 21:00, potranno perseguire un’esperienza coinvolgente, entrando in una galassia luminosa di stelle al profumo festivo per eccellenza Pine&Eucalyptus.

La gentilezza è sempre stata un elemento imprescindibile di Jo Malone London. Per un gesto di semplice apprezzamento o per uno più importante, per tendere una mano, l’ “albero dei doni” simboleggia la generosità e la gentilezza grazie alle quali ci ritroviamo uniti e che rincuorano la nostra speranza durante la stagione festiva. Con questo spirito di gentilezza, e per continuare una tradizione ultra-decennale di iniziative caritatevoli a sostegno di chi soffre forme di disagio psicologico, Jo Malone London ha l’onore di sostenere le attività della Croce Rossa Italiana di Milano per trasformare la gentilezza in un atto concreto. Nel mese di dicembre, il marchio fornirà un contributo alle Unità di Strada di Croce Rossa, squadre di volontari che di notte operano in strada per sostenere le persone senza dimora anche con la competenza delle Unità Specialistiche che vedono l’intervento di medici, infermieri, psicologi e educatori per sostenere al meglio le persone in strada.

Per saperne di più sulla missione di beneficenza a supporto psicologico: https://www.jomalone.eu/it/it/ our-values/charity-mission.