Frasi sulla neve: le più belle, divertenti e romantiche

Cosa fa più Natale di un bel manto bianco che copre tetti e strade? La neve è sicuramente bellissima da vedere nonché uno spasso se ci si trova in montagna o si ha modo di fare una passeggiata in tranquillità affondando i piedi nel suo dolce e chiaro manto. Angeli, palle di neve e grandi pupazzi di neve in ogni angolo, sono bellissimi da guardare!

Se anche voi siete degli amanti della neve, ecco alcune delle più belle frasi sulla neve.

Frasi sulla neve

Uno degli ultimi lampioni accesi illuminò un fiocco di neve mentre scendeva danzando davanti a me. Mi fermai e vidi grossi fiocchi cadere tutt’intorno, appiccicarsi ai miei capelli e posarsi sulle mie spalle. Chiusi gli occhi sentendo quei frammenti congelati baciarmi il viso. La neve aveva un modo di mettere a tacere il mondo, mi invogliava e restarvi immersa. (Jamie McGuire)

La gentilezza è come al neve abbellisce tutto ciò che copre. (Kahlil Gibran)

La neve e il suo magnifico silenzio. Non ce n’è un altro che valga il nome di silenzio, oltre quello della neve sul tetto e sulla terra.

(Erri De Luca) La neve pose una tovaglia silenziosa su tutto. Non si sente se non ciò che accade dentro casa. Mi avvolgo in una coperta e non penso neppure a pensare. Sento un piacere d’animale e vagamente penso, e m’addormento senza minor utilità di tutte le azioni del mondo.

(Fernando Pessoa) Il cielo è basso, le nuvole a mezz’aria,

un fiocco di neve vagabondo

fra scavalcare una tettoia o una viottola

non sa decidersi.

un fiocco di neve vagabondo fra scavalcare una tettoia o una viottola non sa decidersi. (Emily Dickinson) Quando si descrive la neve, si dovrebbe cominciare dalle risate dei bambini

(Fabrizio Caramagna) Mi chiedo se la neve ama gli alberi e campi, che li bacia così dolcemente. E li copre come con una morbida trapunta bianca; e forse dice “Andate a dormire, cari, finché non arriva l’estate di nuovo.”

(Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie) Tra le tante cose fatte di materiali semplici c’è la neve: la neve è fatta d’anima.

(Fabrizio Caramagna) Dovremmo imparare dalla neve a entrare nella vita degli altri con quella grazia e quella capacità di stendere un velo di bellezza sulle cose

(Don Cristiano Mauri) Una palla di neve in faccia è sicuramente l’inizio perfetto per un’amicizia duratura.

(Markus Zusak) Quando non mi emozionerò più con la prima neve dell’anno, saprò che sto invecchiando.

(Lady Bird Johnson) Quando la neve cade, la natura ascolta.

(Antoinette van Kleeff) Nessun fiocco di neve cade mai nel posto sbagliato.

Frasi sulla neve canzoni



Simbolo di romanticismo ma anche solitudine e riflessione, la neve sembra coprire anche i pensieri quando scende, forse è proprio per questo che è così facile cantare della neve?

Perché io senza di te

sono neve al sole, sono neve al sole… (Pino Daniele) E domandarsi perché

quando cade la tristezza in fondo al cuore

quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve, non fa rumore… (Lucio Battisti) Cade la neve ed io non capisco che sento davvero, mi arrendo, ogni riferimento è andato via..spariti i marciapiedi e le case e colline… sembrava bello ieri. (Tiziano Ferro)

Come due farfalle io e te

controvento, neve, grandine

scegli la via e segui la scia

controvento, neve, grandine scegli la via e segui la scia Arcobaleni (Francesca Michielin) Tanto poi tu lo sai si scioglierà

Come fosse neve al sol

Mentre tutto scorre

Come fosse neve al sol Mentre tutto scorre Mentre tutto scorre (Negramaro) Un sole che si uccide e pescatori di telline

E neve di montagne e pioggia di colline

Avrai un legnetto di cremino da succhiare

E neve di montagne e pioggia di colline Avrai un legnetto di cremino da succhiare (Claudio Baglioni) Neve, insegnami tu come cadere

Nelle notti che bruciano

Nelle notti che bruciano Come neve (Giorgia) Tu che allarghi le braccia

Vuoi sentirla cadere

E le porgi la faccia

Ti sembra cotone ti sembrano piume

Nessun tipo di sforzo

Non fa neanche una piega

C’è chi ne ha già abbastanza

Vuoi sentirla cadere E le porgi la faccia Ti sembra cotone ti sembrano piume Nessun tipo di sforzo Non fa neanche una piega C’è chi ne ha già abbastanza Ma tanto la neve, lei se ne frega (Ligabue) e visto che non dobbiamo andare da nessuna parte

lascia che nevichi, lascia che nevichi, lascia che nevichi! (Frank Sinatra) il primo raggio che verrà

la neve che si scioglierà

correndo al mare

la neve che si scioglierà correndo al mare Io canto (Riccardo Cocciante) In questa casa perduta ormai

Mentre la neve va giù

In assenza di te (Laura Pausini)

Frasi sulla neve e l’amore



Amore e neve sono un po’ come l’amore e il mare, vanno sempre di pari passo. Quante volte vi è capitato di scrivere il nome di qualcuno circondato da un cuore sula manto bianco, proprio come si fa sulla spiaggia?

Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno.

(Rachel Cohn) Ora lo so. So che una cosa semplice come una nevicata può significare molto per una persona.

(Sylvia Plath) Della neve mi piace che lo sa di essere bellissima. Fa scendere i fiocchi piano piano e li puoi seguire con lo sguardo fino a quando non si posano.

È come una donna: sa bene come fare per farsi guardare.

È come una donna: sa bene come fare per farsi guardare. (Claudia Camillo) L’amore è un fiore che sboccia dovunque,

compie i suoi dolci miracoli sfidando il gelo dell’autunno e la neve dell’inverno e torna a rifiorire, turgido e fragrante durante il corso dell’anno, rendendo felice chi lo dona e chi lo riceve.

compie i suoi dolci miracoli sfidando il gelo dell’autunno e la neve dell’inverno e torna a rifiorire, turgido e fragrante durante il corso dell’anno, rendendo felice chi lo dona e chi lo riceve. (Louisa May Alcott) Impara a leggere le lettere d’amore inviate dal vento e dalla pioggia, dalla neve e dalla luna.

(Ikkyū Sōjun) Sii come la neve, fredda ma bella.

(Anonimo) Prima di amare impara a camminare sulla neve senza lasciare traccia.

(Proverbio turco) La neve che cade in silenzio nel bel mezzo della notte sempre riempire il mio cuore con una dolce chiarezza.

(Novala Takemoto) La neve possiede questo segreto di ridare al cuore un alito di gioia infantile che gli anni gli hanno impietosamente strappato.

(Antonine Maillet) Le due cose più belle, l’amore e la neve, che fanno sì che si guardi il mondo con occhi di nuovi puri.

(Charles Finch) Grazie per la neve che sta scendendo. Mi è sempre piaciuta, ma adesso mi sembra proprio puntuale. Tempestiva. Porta pulizia. Porta bianco. Costringe all’attenzione. Ai tempi lunghi. Lima rumori e colori. Lima le bave dei sensi. Ce n’è bisogno. Ancora per un po’.

(da La neve se ne frega di Luciano Ligabue) Che cos’è la neve? Un po’ di freddo, molta infanzia.

La presenza pura.

La presenza pura. (Christian Bobin) Potrei leggere il desiderio d’eternità perfino negli occhi di un pupazzo di neve.

(Valeriu Butulescu) Se la neve fosse un animale, avrebbe le movenze di un gatto.

(Fabrizio Caramagna) E si amarono l’un l’altro, sospesi su un filo di neve.

(Maxence Fermine)

