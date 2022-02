Victor Hugo frasi: celebri, sull’amore

- pubblicità -

Victor Hugo è stato uno tra i più noti letterati francesi dell’ottocento. Durante la sua vita scrisse moltissimo dai saggi agli aforismi ma fu anche un artista, un politico e un grande attivista per i diritti umani. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 220°compleanno ecco qui una selezione di alcune delle frasi di Victor Hugo più belle di sempre.

Victor Hugo frasi

Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare le stelle

“Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima.”

Credo ciò che dico, faccio ciò che credo

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti

Non c’è niente come un sogno per creare il futuro

L’inverno è nella mia testa, ma un’eterna primavera è nel mio cuore

L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero

La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo

Il fardello più pesante è esistere senza vivere

Il destino quando apre una porta, ne chiude un’altra. Dati certi passi avanti non è possibile tornare indietro

L’orizzonte è la linea che sottolinea l’infinito

Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima

Viaggiare è nascere e morire ad ogni istante.

C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c’è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima

Victor Hugo frasi amore

- Pubblicità -

Difficilmente uno scrittore non parla anche d’amore. Anche i più crudi gialli alla fin fine nascondo sempre un amore per il quale si sono fatte tutte quelle cattive azioni e prese tutte quelle decisioni sbagliate. E dunque poteva mai un personaggio come Victor Hugo non scrivere frasi d’amore? La risposta è ovviamente no per cui ecco qui la nostra selezione!

Il tuo occhio promette l’amore, il tuo cuore dona il cielo

L’amore è il sole dell’anima! E’ la tua mano nella mia dolcemente dimenticata

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele

La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, essere amati a dispetto di quello che si è

La più grande gioia della vita è la convinzione di essere amati

L’amore è come un albero : germina da sè, getta profondamente le sue radici in tutta la nostra vita, e continua spesso a verdeggiare sopra un cuore in rovina

Amare è saper dire ” ti amo” senza parlare

Amare od aver amat, basta : non chiedete nulla, dopo. Non è possibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della vita : amare è esser completi

Che cosa resta della vita se non l’aver amato?

Ho solo un momento. Ti mando l’eternità in un minuto, l’infinito in una parola, tutto il mio cuore in questo “ti amo”.

Ti amo perdutamente, e te lo dico, e te lo ripeto, e le mie parole te lo dicono, e i miei baci te lo dimostrano, e quando finisco… ricomincio. Mi piacerebbe rifarlo per l’eternità, e ogni notte rimpiango la notte che passerà senza te, e ogni mattina voglio che il sole splenda, come oggi, quando non sei tra le mie braccia.

Si passa metà della vita in attesa di coloro che ameremo e l’altra metà lasciando quelli che amiamo.

“Si è tanto abusato dello sguardo, nei romanzi d’amore, che si è finito per non averne più stima; e solo a stento si osa dire, ora, che due esseri si sono amati, perché si sono guardati. Eppure proprio così, e solo così ci si ama; il resto è soltanto il resto, e vien dopo.

L’amore non ha mezzi termini; o perde, o salva. Tutto il destino umano è questo dilemma. Questo dilemma, perdita o salvezza, non c’è fatalità che lo ponga più inesorabile dell’amore.

Victor Hugo frasi celebri

Non solo d’amore ma di vita, di sogni di speranza e di moltissimo altro ha scritto questo versatile letterato. Ecco dunque alcune delle frasi celebri di Victor Hugo.

Un giardino per camminare e l’immensità per sognare _ cos’altro si potrebbe chiedere? I fiori ai suoi piedi e sopra le stelle

Con la cortesia si ottiene persino il rispetto

L’anima è piena di stelle cadenti

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole

L’unico pericolo sociale è l’ignoranza

I veri grandi scrittori sono quelli il cui pensiero occupa tutti gli angoli e le pieghe del loro stile

La felicità a volte è nascosta nell’ignoto

Sognare è la felicità. Aspettare è la vita

Non sei più là dov’eri ma ovunque io sia

Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri princìpi.

Victor Hugo frasi in francese

- Pubblicità -

Infine, da un francese come lui, non potevamo certo che concludere con alcune frasi in francese di Victor Hugo, tutte come sempre accompagnate dalla loro traduzione in italiano!

J’ai rencontré dans la rue un jeune homme très pauvre qui aimait. Son chapeau était vieux, son habit était usé; il avait les coudes troués; l’eau passait à travers ses souliers et les astres à travers son âme. Che cos’è l’amore? Ho incontrato per la via un giovane poverissimo che era innamorato: aveva un vecchio cappello, la giacca logora, l’acqua gli passava attraverso le suole delle scarpe e le stelle attraverso l’anima.

Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. Io non sono niente, lo so, ma riempio il mio niente con un piccolo pezzetto di tutto.

Il faut s’aimer, et puis il faut se le dire, et puis il faut se l’écrire, et puis il faut se baiser sur la bouche, sur les yeux et ailleurs. Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque.

Ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux. Il non fare nulla è la gioia dei bambini e la disperazione degli anziani.

Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie. Oggi è il primo giorno del resto della mia vita.

Vivre est une chanson dont mourir est le refrain. Vivere è una canzone in cui morire è il ritornello.La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime. On laisse derrière soi une traînée de douleurs. La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori

La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. La musica esprime ciò che non può essere espresso a parole e ciò che non può rimanere in silenzio.

Vous voyez l’ombre, et moi je contemple les astres. Chacun a sa façon de regarder la nuit. Voi vedete il buio, io preferisco contemplare le stelle. Ognuno ha il suo modo di guardare la notte.

Savez-vous ce que c’est que l’amitié ? Oui, c’est être frère et soeur, deux âmes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. Sapete che cos’è l’amicizia? Sì, essere fratello e sorella, due anime che si toccano senza confondersi, le due dita della mano.