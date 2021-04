Frasi sull’amicizia vera e sincera tratte da Tumblr e brevi

Pubblicità

Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo. E’ così che si dice no? E infatti non ci è niente di più vero. Un legame che può essere più forte della famiglia, più forte dell’amore, perché un amico vero è per sempre! Un amico vero vi saprà stare vicino nei momenti bui per sostenervi e nei momenti di sole per ridere insieme a voi ma soprattutto, un amico vero, sarà sempre al vostro fianco, anche quando non vi sembra, anche quando non lo vedete perché magari si trova dall’altra parte del mondo, ma basterà un attimo e capirete che in realtà non se n’è mai andato. Ecco quindi alcune frasi sull’amicizia vera e sincera.

Frasi sull’amicizia vera e sincera

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te.

(Bob Marley)

(Warren G. Harding)

(George Washington)

(John Lennon)

(Mark Twain)

(William Shakespeare)

(François de La Rochefoucauld)

(Lucio Anneo Seneca)

(Rita Levi Montalcini)

Frasi sull’amicizia vera e sincera Tumblr

Se siamo in cerca di citazioni e aforismi belli sull’amicizia vera e sincera il posto migliore dove farlo è su Tumblr! Ecco quindi alcune frasi sull’amicizia vera e sincera tratte da Tumblr!

Alcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici.

(Virginia Woolf)

(Alfred de Musset)

(Antoine de Saint-Exupéry)

(Jean de La Fontaine)

(Galileo Galilei)

(Lucio Anneo Seneca)

(Johann Wolfgang Von Goethe)

(Marco Tullio Cicerone)

(John Lennon)

Frasi sull’amicizia vera e sincera brevi

Ormai per noi è un grande classico ma non ci stanchiamo mai di dirlo. Per le cose belle è bene non sprecare troppe parole ma godersi le belle emozioni e i bei momenti con i propri amici. Ecco quindi alcune frasi sull’amicizia vera e sincera brevi!

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti.

(Lucio Anneo Seneca)

(Tristan Bernard)

(Albert Camus)

(Eleanor Roosevelt)

(Aelredo Di Rievaulx)

(Ralph Waldo Emerson)

(Walter Winchell)

(Walt Whitman)

(Roberto Benigni)

(Marlene Dietrich)

(Friedrich Nietzsche)

Frasi sull’amicizia vera a sincera tra maschio e femmina

Chi crede all’amicizia vera e sincera tra maschio e femmina? Quasi un animale fantastico c’è chi ci crede e la difenderebbe fino all’infinito e c’è chi invece non l’ha mai vista nemmeno di sfuggita. Ecco quindi che, per non essere di parte, abbiamo selezionato alcune frasi sull’amicizia vera e sincera tra maschio e femmina sia per chi ci crede, sia per chi non ci crede!