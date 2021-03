Pubblicità

“L’amore è dappertutto”, all’inizio di “Love Actually” celeberrimo film inglese, c’è una delle frasi sulla famiglia più belle di sempre. La dice una voce fuori campo, mentre sullo schermo vediamo delle persone ritrovarsi nell’area “arrivi” dell’aeroporto di Heathrow. Madri e figli, compagni, generazioni diverse si ritrovano e si baciano, si abbracciano, ridono…

La famiglia è dappertutto: i nostri cari, le persone che amiamo. Ognuno ha la propria famiglia, e la propria idea di famiglia. Ecco le frasi più belle sulla famiglia, per esprimere l’amore che proviamo. Da frasi celebri a grandi consigli, a frasi brevi magari da tatuare e tenere per sempre…

Frasi sulla famiglia brevi e da tatuare

Chi non vorrebbe avere la propria famiglia sempre con sé? Ecco alcune frasi sulla famiglia da farsi tatuare per ricordarsi sempre di chi amiamo.

Famiglia: come rami su un albero, cresciamo tutti in direzioni diverse, ma abbiamo le stesse radici

Se ci sarà mai un giorni in cui non possiamo stare insieme, tienimi nel tuo cuore, e sarò con te per sempre (Winnie the Pooh)

“Ohana” vuol dire famiglia . Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo e Stitch)

. Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo e Stitch) Famiglia. Dove la vita comincia e l’amore non finisce mai.

Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia […] le idee di cui viviamo così come la malattia di cui morremo. (Marcel Proust)

Aveva spiccatissimo il senso della famiglia. Era infatti bigamo ed oltre. (Giulio Andreotti)

Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno. (A casa tutti bene, il film)

– Era una famiglia così felice. – Non sentirli litigare non ne faceva una famiglia felice. (Desperate Housewives)

Famiglia. La cosa migliore… che mi sia mai… successa… (All Star Sezione Otto)

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno. (Michel de Montaigne)

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)

In Italia la famiglia è il valore prezioso che sta alla base di ogni comunità. Non c’è solo il familismo amorale. (Nicola Zingaretti)

In un paese in cui il padrone ed i servi fanno una sola famiglia, la sorte dell’uno dipende da quella degli altri. (Anatole France)

La famiglia […] è il nido dell’uomo. (Giovanni Faldella)

La famiglia […] è l’area in cui l’individuo si adatta o non si adatta a vivere in società, nella quale costruisce la sua ostilità o integrazione nel sistema sociale. (Sabino Acquaviva)

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura per provvedere alle necessità dell’uomo. (Aristotele)

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

La famiglia è una buona scuola per qual­siasi materia. (Amos Oz)

La famiglia è una prostituta per aver bisogno di un protettore? (Aldo Busi)

La «famiglia naturale»? Non esiste, perché la natura è violenza, caos e incesto. (Dacia Maraini)

La famiglia non è un’unità biologica. È una unità economica. In mutazione. (Marcello Marchesi)

La famiglia non è una questione di sangue, è chi tu ami, e chi ama te. (Operazione Spy Sitter)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, sollecita e unita in un’altra città. (George Burns)

Le famiglie numerose hanno allegria. (Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi)

Le famiglie sono un disastro. E le famiglie immortali sono un disastro eterno. (Rick Riordan)

Frasi celebri sulla famiglia: da Fabio Volo a Papa Francesco

Cosa dicono i personaggi famosi? Ecco alcune delle frasi più belle sulla famiglia: le più spiritose e più commoventi dette da personaggi pubblici: attori, Papi, scrittori…

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. (Richard Bach)

che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. (Richard Bach) Avere una madre infelice non credo sia un buon insegnamento e non illuderti che lei non se ne accorga. I bambini sentono tutto. (Fabio Volo)

Una famiglia è un’accolita di persone di età e di sesso diversi tese ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni. (Christa Wolf)

è un’accolita di persone di età e di sesso diversi tese ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni. (Christa Wolf) La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava. (Erma Bombeck)

(Erma Bombeck) L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra. (Nelson Mandela)

La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. (Papa Francesco)

che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. (Giovanni Falcone)

Chiamatelo clan, chiamatela rete sociale, chiamatela tribù, chiamatela famiglia. Comunque la chiamiate, chiunque siate, ne avete bisogno. (Jane Howard)

Frasi sulla famiglia, dalle canzoni più belle

“La famiglia, tanto amata, è una morbida coperta che ti lascia una ferita che rimane sempre aperta. Ma all’improvviso gli occhi di una donna e ritrovi quella meraviglia che ti invoglia giustamente a farti una famiglia.” – La Famiglia di Giorgio Gaber

“And I feel just like I’m living someone else’s life. It’s like I just stepped outside when everything was going right And I know just why you could not come along with me This was not your dream but you always believed in me. Another winter day Has come and gone away in either Paris or Rome and I wanna go home Let me go home.” “Home” di Michael Bublè

Unhappiness where’s when I was young And we didn’t give a damn ‘Cause we were raised to see life as fun and take it if we can. My mother, my mother, she hold me she hold me when I was out there. My father, my father, he liked me oh, he liked me, does anyone care? “Ode to my family” dei The Cranberries

“Sarà difficile diventar grande Prima che lo diventi anche tu Tu che farai tutte quelle domande Io fingerò di saperne di più Sarà difficile Ma sarà come deve essere Metterò via i giochi Proverò a crescere” di Luciano Ligabue

Frasi sulla famiglia: unità e amore

Cosa è la famiglia, se non essere uniti, nei momenti belli e nei momenti brutti? Se non essere insieme? Ecco alcune frasi sulla famiglia e sull’unità…

C’è la festa del papà, c’è la festa della mamma, manca purtroppo la festa dell’unità della famiglia. (Fragmentarius)

Se la famiglia fosse un frutto, sarebbe un arancio, un cerchio di sezioni tenute insieme ma separabili, con ciascun segmento distinto.

(Letty Cottin Pogrebin)

(Letty Cottin Pogrebin) La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda,e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (San Giovanni Paolo II)

Ma quello che pesa di più nella vita non è questo: quello che pesa di più di tutte queste cose è la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile. (Papa Francesco)

Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile. E il segreto è che l’amore è più forte del momento nel quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre! (Papa Francesco)

e per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre! Scoprimmo che il mondo non ti ama quanto ti ama la tua famiglia. (Louis Zamperini)

Altre frasi sulla famiglia è possibile trovarle su Tumblr