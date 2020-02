Frasi battesimo bimba e bimbo, madrina, originali e famose

Ci sono persone naturalmente dotate di fantasia e capaci di trovare le parole giuste da dire in ogni occasione. Purtroppo non tutti hanno questo dono e a volte, nelle occasione speciale, a molti risulta difficile trovare le parole per esprimere la propria gioia o tristezza. Ecco perché oggi abbiamo messo insieme per voi alcune frasi battesimo da dedicare ai vostri piccoli angioletti.

Qui di seguito troverete una piccola selezione di frasi per battesimo da dedicare a bimbe o bimbi, adatti per le madrine, per gli zii, i nonni o gli amici di famiglia, originali o famose.

Frasi battesimo bimba e bimbo

Oggi hai trovato nell’acqua battesimale la via verso la purezza, la luce e la benedizione. Auguri!

Una grande festa per un piccolo tesoro. Tanti auguri!

Che gli angeli del cielo proteggano sempre questo nuovo e meraviglioso angioletto.

Con l’augurio che tu possa crescere sempre nella felicità e nella grazia.

Che la gioia di questo giorno si rinnovi sempre. Auguri!

Congratulazioni in questo giorno speciale a te e alla tua meravigliosa famiglia. Grazie per averci reso partecipi di un momento così importante della vita. Tanti cari auguri!

Oggi si celebra l’inizio di una nuova vita, che possa essere sempre luminosa e piena di gioia. Auguri di cuore!

Felicitazioni infinite e tanti auguri di vero cuore al piccolo e ai genitori. La vostra famiglia possa godere sempre di ogni bene e felicità.

A voi ed alla vostra splendida creatura, i più sinceri auguri di buona salute, di gioia e di serenità.

L’incontro gioioso con Gesù possa guidarti sul sentiero dell’amore e della felicità.

Tanti auguri! Che la tua vita sia ricca di sorrisi radiosi come in questo giorno di festa.

Che gli angeli del cielo ti proteggano sempre. Tanti auguri!

Possano la grazia di Dio e le benedizioni che ricevi nel giorno del tuo Battesimo, guidarti attraverso al tua vita.

I genitori emozionati, il pianto di un neonato, la dolcezza di un Battesimo. Grazie per aver condiviso questo bel momento!

Oggi è un giorno speciale per il tuo percorso di fede. Custodisci nel tuo cuore l’amore di Dio.

Oggi farai il tuo primo piccolo passo nell’avvicinarti a Dio. Tendigli la mano ed affidati a lui, saprà guidarti e proteggerti.

Oggi è un giorno speciale perché comincia il tuo percorso verso la fede. Ti auguriamo che la strada della tua vita sia sempre illuminata dall’amore di Dio. Auguri!

Oggi questo piccolo angioletto riceverà il suo Battesimo, possiate custodire nel cuore questo dolce momento per tutta la vita. Auguri a te, piccolo angioletto, e che la mano degli angeli ti conduca per la vita.

Vi siamo vicini in un giorno di gioia ancora più grande di quella di aver messo al mondo un figlio: quella di poter contare sulla protezione divina nel crescerlo e guidarlo verso il bene.

La nascita di un bimbo è un dono del Signore: il più prezioso dei regali che una famiglia può ricevere. Tanti e sinceri auguri per questa giornata speciale in cui battezzate il vostro piccolo.

Sei la gioia dei tuoi genitori e di tutti noi, in questo giorno speciale. Tanti auguri!

Che la benedizione ricevuta oggi, ti accompagni sempre nella vita e ti dia tanta serenità.

Con l’augurio che la Grazia del Signore ti accompagni sempre!

L’amore di due persone si completa con la nascita di un figlio. Oggi voi lo battezzate e Gesù, con le sue infinite mani gli indicherà il cammino verso una vita straordinaria. Auguri sentiti di cuore.

L’amore di Dio possa inondare sempre il tuo cuore!

Che il Signore ti illumini sempre la strada e ti protegga da ogni male.

Ad un angioletto, perché la mano dei Santi e degli Arcangeli lo conducano per la vita. La benedizione del Signore resti per sempre nel tuo cuore conservandolo puro come in questo santo giorno. Auguri e felicitazioni per il lieto evento del battesimo.

Con la gioia di tutta la famiglia ti auguriamo un buon Battesimo, pieno di felicità e di salute.

Che ogni attimo della tua vita sia felice come questo giorno del tuo Battesimo. Auguri!

Un piccolo passo per il vostro bambino, un grande passo per la comunità della chiesa cristiana. Auguri!

Frasi battesimo madrina

Benvenuto nel mondo Cristiano. Possa il buon Dio benedirti e portare dal cielo amore nella tua vita.

Nel tuo primo importante incontro con Gesù, ti auguro di non smarrire mai la retta via e che la vita possa regalarti le gioie più belle.

Che le stelle del cielo illuminino per sempre la lunga strada della tua vita. Auguri!

Nessun altro attimo di vita è più tenero del momento in cui un bimbo viene bagnato con l’acqua della salvezza. Auguri per il Battesimo del vostro piccolo.

Che gli angeli del cielo ti proteggano sempre. Tanti cari auguri!

Come un piccolo angelo sei sceso dal cielo per stare con noi: ti auguro una vita serena e felice illuminata dalla fede nel Signore.

La limpidezza dell’acqua Benedetta e la purezza d’animo si uniscono in un dolce momento di Fede, quello del Battesimo. Tanti auguri!

Il Battesimo che oggi ti libera dal peccato originale, ti avvicini al Signore che saprà guidarti per tutta la vita. Che lo Spirito Santo vegli su di te e ti accompagni ogni giorno indicandoti la strada verso la felicità del cuore e dell’anima.

Un benvenuto caloroso e amorevole al vostro piccolo che oggi entra a far parte della comunità cristiana, auguri!

Con l’augurio che l’acqua santa che riceverai ti conservi puro, come oggi.

Nell’incontro con Gesù ti auguriamo che la vita sia sempre piena di purezza e candore. Auguri sinceri per il tuo Battesimo.

Che gli angeli del cielo possano proteggerti sempre e rendere felice la tua vita.

Tanti auguri per il battesimo di vostro figlio, un giorno importante che capirà quando sarà più grande.

Un benvenuto caloroso e amorevole al vostro piccolo che oggi entra a far parte della comunità cristiana, auguri!

Ti auguriamo che l’Acqua Santa che oggi riceverai ti conservi puro per sempre.

Frasi auguri battesimo originali

Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore.

È gioia nel nostro cuore, sapendo che incontrerai Gesù per la prima volta, sapendo che Lui ti porterà verso la strada dell’amore della felicità. Che gli angeli del cielo ti proteggano sempre.

Tanti auguri per questo primo passo nel viaggio della fede. Congratulazioni per il tuo battesimo.

Che lo sguardo amorevole e misericordioso di Dio ti accompagni sempre. Auguri!

Momenti di infinita tenerezza da conservare nel cuore e ricordare per sempre… Auguri di cuore!

Che tu possa crescere all’insegna dei valori più profondi e sani dell’anima. Tanti auguri!

Con la partecipazione più profonda, invio auguri di vita, di gioia, di allegria.

Il battesimo è un momento indimenticabile. In questo momento di grande gioia, ti mando i migliori auguri per il bambino e tutta la vostra famiglia.

Nel tuo primo appuntamento importante e mondano, noi saremo insieme a te per accompagnarti. Tanti carissimi auguri!

Quando sei nato sei entrato a far parte della nostra famiglia, oggi entri a far parte di una famiglia ancora più grande. Che ti possa essere di aiuto in un cammino di felicità e gioia.

Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore.

Con tanta gioia ci uniamo alla vostra felicità per questo lieto eventi. Tanti auguri!

Oggi avrai il più importante incontro della tua vita, quello con Gesù. Ti auguro di non smarrire mai la strada del Signore.

Oggi entri nella comunità della Chiesa. Ti auguriamo di camminare sempre lungo la via del Signore. Auguri!

Il battesimo è un attimo, ma l’amore di Dio che ci segue e ci protegge è per tutta la vita. Auguri!

Frasi per battesimo famose

Il Battesimo è un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa. Nella celebrazione del Battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale come una madre continua a generare nuovi figli in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo. (Papa Francesco)

Ogni bambino è come un tenero bocciolo di “non ti scordar di me” e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti. (Madre Teresa di Calcutta)

Tanti auguri a questa vostra bella famiglia che cresce! Felicitazioni!

Colui che ha conservato l’innocenza del suo Battesimo è come un figlio che non ha mai disobbedito al padre. (Giovanni Maria Vianney)

Ogni bambino ci porta il messaggio che Dio non è ancora scoraggiato dell’uomo. (Rabindranath Tagore)

Il Battesimo è un bagno che restituisce all’anima il suo vigore originale. (François-René de Chateaubriand)

Il Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra vita. (Papa Benedetto XVI)