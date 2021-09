Frasi della buonanotte: divertenti, per lui, per lei e per gli amici

Pubblicità

L’augurio di passare una dolce notte è sempre un dono che fa piacere ricevere. Nella notte, si cade nel sonno, i pensieri lascino il posto ai sogni. A volte, dormire fa paura perché si stacca la spina della razionalità e ci si immerge in quello stato in cui ci si può persino sentire vulnerabili. Una giornata finisce e per un po’ non si è padroni completamente del proprio corpo. O almeno, non lo è la nostra razionalità. Per questo le frasi della buonanotte fanno sempre piacere.

Non a caso, molti bambini hanno paura del buio e non vogliono mai andare a dormire. Non è solo la mancanza di luce e visibilità, ma proprio quello stato di semi oblio in cui si cade dormendo. Ma fin da piccoli impariamo, per lo più dalla mamma, che bastano le frasi per la buonanotte a rassicurarci e a farci trascorrere serenamente le ore del sonno. Ce ne sono di ogni tipo, e persino molti poeti e scrittori ne hanno coniate di famosissime.

Frasi per la buonanotte per tutti

Per prima cosa ti proponiamo un piccolo elenco di frasi per la buonanotte per tutti, un augurio a passare le ore del sonno con un sorriso sulle labbra, con la consapevolezza che il domani verrà e che sarà più bello di oggi. Sono frasi semplici, molto adatte anche ai bambini:

Ogni raggio dell’alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà. (Antico augurio tibetano)

Tra le coperte e un bel cuscino farai un dolce sonnellino… una bella ronfatina e di colpo è già mattino… per qualcuno sei un tesoro… notte e sogni d’oro!!!

Mi trasformo in fantasmino e volo lì sul tuo cuscino… ti stringo forte forte, ti dico buona notte… ti dico sogni d’oro ed aggiungo che ti adoro!

Che la luna ti culli, che una stella ti vegli, che la notte ti porti i sogni più belli. Buonanotte.

Buonanotte mio dolce orsacchiotto adorato, dormi bene e fa un bellissimo sogno magico e fatato…

Frasi celebri per la buonanotte romantiche

Poeti, drammaturghi, filosofi, scrittori vari… Abbiamo spiegato la strana condizione in cui, consapevolmente o meno, cadiamo tra le braccia di Morfeo, il dio del sonno. Questo stato di semi-trance, che è quello che precede il sonno, ha ispirato moltissime penne famose. Inoltre, dare la buonanotte alla persona amata significa salutarla, separarsi per qualche ora… Anche se si è fisicamente insieme. Darsi la buonanotte significa anche darsi appuntamento al giorno dopo. Ecco alcune fra le frasi più belle composte da autori famosi per dare la buonanotte a chi si ama. Oppure, più semplicemente, per riflettere romanticamente su ciò che accade durante i sogni.

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. ( Antoine De Saint Exupèry )

) Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. ( Paul Eluard )

) Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. ( Alda Merini )

) L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. ( Dr Seuss )

) Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota; ma quando dormo, essi nei sogni vedono te. ( William Shakespeare )

) Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Ora ti do la buonanotte, come ogni altra volta. Ti bacio e poi ti auguro la buonanotte, e poi apro la porta e poi esco per le strade con il cuore pieno e l’anima affamata. Ma continuo a tornare, ancora e sempre, per baciarti e augurarti la buonanotte e aprire la porta e uscire per la strada con l’anima affamata e il cuore pieno. ( Khalil Gibran )

) Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge. ( Goethe )

) Le parole che ci siamo detti nella sera. Le tengo ancora a manciate qui sul mio cuscino, nel mio cuore, sul letto. Le appendo a un filo e le annodo come tante collane nel buio. Felice di non dormire. ( Fabrizio Caramagna )

) Troppe notti in bianco per colpa di un paio di parole sbagliate uscite dalla bocca della persona giusta. Le persone che amiamo vanno rassicurate, fare la pace prima di andare a dormire dovrebbe essere un obbligo. ( Antigone )

) Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi della buonanotte di buon auspicio

A volte la buonanotte si dà a un amico, a un’anima a noi vicina che non è la nostra metà. Tuttavia si vuole augurare il meglio, dare un buon auspicio. Magari a un figlio, un amico, un parente che in quel momento della sua vita si trova ad affrontare una qualche difficoltà. Le frasi che seguono sono una vera e propria infusione di coraggio, da somministrare insieme ai saluti della buonanotte.

Buonanotte a chi non si riconosce allo specchio. Buonanotte a chi non ha mai avuto una possibilità per vedersi migliore agli occhi di qualcuno. Buonanotte a chi per una volta vorrebbe addormentarsi subito ma ci sono sempre troppi pensieri da riordinare nella testa. Buonanotte a chi nella notte vorrebbe sognare il suo amore. Buonanotte a chi invece vorrebbe spegnere la mente come una lampadina. Buonanotte a chi non ha nessuno che gli darà la buonanotte.

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri… ( Bob Marley )

) E al di là della notte mi aspetterà, spero, il sapore di un nuovo azzurro. ( Nazim Hikmet )

) Possa il sonno accarezzare i tuoi occhi e dare tranquillità e pace al tuo cuore. Dolce notte!

Non vi auguro una buona notte… ma un buon inizio. Perché per noi sognatori adesso viene il momento più bello.

Frasi d’amore per la buonanotte

Quelle che seguono non saranno frasi famose, ma la loro intensità è la stessa. A volte dai cuori semplici nascono i pensieri più profondi… Ecco allora uan raccolta di frasi per la buonanotte scritte da anonimi, ma profonde quanto una notte stellata.

I Sogni sono più belli quando si fanno in due. Buonanotte

Possa il sonno accarezzare i tuoi occhi e dare tranquillità e pace al tuo cuore. Dolce notte!

Vado a dormire. Che mi scappa da sognare.

Allora è confermato? Ci vediamo alla stessa ora, nello stesso sogno? Non mancare!

Possa Morfeo accompagnare il tuo riposo fino al mattino, cullandoti serenamente tra le sue braccia. Ma sappi che al tuo risveglio le uniche braccia che ti terranno stretta saranno le mie!

Se tu potessi essere invisibile cosa faresti? Andrei a dargli il bacio della buonanotte, sfiorandogli i capelli con le dita. E poi, lo ascolterei respirare.

Dovremmo addormentarci con un bacio e risvegliarci alla stessa maniera, non sei d’accordo? Sogni d’oro…

La notte amplifica: i rumori, i pensieri, l’assenza di chi manca. La notte: megafono di emozioni.

E stanotte pensami, così sognarti sarà più facile…

Il posto più bello per addormentarti è nei pensieri di qualcuno.

Prima di addormentarti guarda dalla finestra. Le stelle che vedrai nel cielo sono i baci che ti ho inviato. Buonanotte.

Vorrei che le stelle ti regalassero un sorriso e che la Luna ti sussurri quanto tu sia importante

Sono indecisa se restare sveglia a pensarti o addormentarmi e sognarti. Buonanotte amore mio

Non sapendo come augurarti la buonanotte in modo originale ho chiesto alla luna di trasformarsi nel tuo sogno più bello, ed alle stelle di illuminarlo bene.

Visto che non posso vederti, ti verrò a trovare in sogno stanotte. Non dimenticare di lasciare aperta la porta del tuo cuore. Buonanotte!

Ho messo le ali al mio cuore, per farlo volare da te e riempirti d’amore… Dolce notte tesoro!

Frasi della buonanotte dalle canzoni

Da piccoli la mamma ci cantava la ninna nanna per farci addormentare. Da grandi forse sono altre le canzoni che preferiamo. E una canzone per dare la buonanotte preferiremmo riceverla da qualcuno che ci ama. Alcuni cantautori italiani ci sono venuti in aiuto, componendo versi romantici che augurano a qualcuno di perdersi nei propri sogni. Non sono tutte delle vere e proprie Lullaby, ma spesso tra le note ruvide di un rocker si può trovare quel romanticismo caldo e unico che solo certa musica sa regalare…

In alternativa, esiste sempre la Lullaby composta appositamente per la Twilight saga, la romantica musica per piano che Edward dedica alla sua Bella… Intanto però, ecco cosa i nostri cantautori italiani hanno da dire:

Buonanotte questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle e la stanza, per sognarti, devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza… (da Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori )

) Se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare sulla lavagna del tuo cuore i sogni miei. (da Una canzone d’amore di Max Pezzali )

) Mentre I miei sogni crollano, Ed il Sole dorme, E I sogni poi si scordano, E tu dormi dormi, Ora, I tuoi sogni volano, E tu dormi dormi, Mentre I tuoi occhi sorridono (da Dormi Dormi di Vasco Rossi )

) Buona notte, buona notte a te, che non dormi mai, avvolta dai tuoi guai, buona notte, non ci pensi più (da Buonanotte di Biagio Antonacci )

) E mi attacco alla luce di questa notte, e salto, salto ma rimango giù. La porta dei sogni, la porta dei sogni, la porta dei sogni chiudila tu. (da La porta dei sogni di Luciano Ligabue)

Frasi della buonanotte divertenti

E come potrebbero mancare le frasi per augurare una buonanotte divertente? Del resto, andare a dormire con un sorriso sulle labbra non è il modo migliore per fare dei bei sogni? Se vuoi augurare la buonanotte a un amico o anche alla tua metà, però avete un rapporto spiritoso più che romantico, queste frasi sono perfette.

Puoi anche utilizzare per la condivisione sui social: sono moltissime le persone che, prima di addormentarsi, augurano la buonanotte a tutti gli gli amici di Facebook per esempio. O ancora, puoi scrivere una di queste frasi su un’immagine adatta, una foto poetica o un disegno, e realizzare una vignetta da condividere su Instagram. Oltre si trovano già pronte in rete, ma perché usare qualcosa di fatto da un altro? Vuoi mettere la soddisfazione di farne una tu?

Oggi finalmente ho capito che siamo tutti diversi: c’è chi ha la bellezza, chi ha il talento, chi ha il denaro, e poi ci sono, io che ho sonno. Buona notte. ( Charlie Brown )

) Il cuscino mi ha chiesto l’amicizia… Mi sa che l’accetto. Buonanotte.

Vado a letto, domani devo incazzarmi presto…Buonanotte.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il pigiama. Buona notte.

Caro Signore, sono quasi sicuro che tutte le mie preghiere vadano a finire nella cartella “Spam”. Potresti controllare? Buonanotte

E poi verrà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo… ma niente, ti sarai già messo il pigiama.

Ho talmente tanto sonno arretrato che faccio i sogni in lire.

Attenzione: l’utente del profilo da lei selezionato è andato a dormire. Buonanotte

Non sono stanco, sono in forma sbadigliante.

E’ bello sapere che tu per me ci sei sempre, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi… Buonanotte, letto!

Anche se salutarvi mi addolora, vado a dormire che domani si lavora!

C’è chi punta sulla bellezza, chi sulla simpatia, chi sulla cultura… Io punto il letto!

Recenti studi hanno dimostrato che la quantità di sonno ottimale per un essere umano è “Altri cinque minuti”

Se siamo tutti d’accordo, io passerei al piano D: dormiamo

Ogni giorno, c’è chi si sveglia tigre, leone o gazzella. Io mi sveglio bradipo

Anche se alcune volte bastano immagini della buonanotte con frasi.