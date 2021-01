Frasi sulla luna: piena, rossa, sul mare e le stelle

Pubblicità

Vi abbiamo parlato della natura, vi abbiamo parlato del sole e non potevamo non aggiungervi alcune delle più belle frasi sulla luna! Tanti sono i racconti su di essa, molti magici e misteriosi, legati anche alle sue diverse facce, dalla luna piena fino all’eclissi di luna fino all’immancabile luna rossa che quando si rende visibile sulla terra rende tutto davvero fantastico.

Ecco dunque una selezione di alcune delle più belle frasi sulla luna, da leggere per capirla meglio e magari, chi lo sa, da condividere proprio al chiaro di luna!

Frasi sulla luna piena

Quando la luna si trova esattamente opposta al sole ecco che noi, dalla Terra, riusciamo a vederla completa. Eccola lì che nella sua rotondità si affaccia e illumina la terra anche nelle notti più buie. Ecco dunque alcune delle più belle frasi sulla luna piena.

Fu allora che vissi l’effetto luna piena. L’avevo chiamato così. Mi sentivo come una grande luna che continua a crescere piano piano, notte dopo notte, per arrivare allo stadio completo, luminosissimo, in cui niente manca, niente è di troppo… Nella vita di tutte noi c’è una luna piena. Se soltanto sapessimo riconoscerla per godercela almeno un po’, per sentirci diafane e realizzate.

(Marcela Serrano)

Ovunque sarai e qualsiasi cosa stia accadendo nella tua vita, tutte le volte che ci sarà la luna piena tu cercala nel cielo. E mentre la guardi, pensa a me, perché dovunque sarò e qualunque cosa stia accadendo nella mia vita io farò lo stesso.

Frasi sulla luna e il mare

Nemmeno un tramonto sa essere così romantico come la luna, che sia piena o solo un piccolo angolino, che si rispecchia nel mare creando un gioco di luci da favola. Cosa c’è dunque di più romantico che condividere alcune frasi sulla luna e il mare con delle bellissime foto di questo momento della notte?

Nelle città senza Mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla Luna…

(Banana Yoshimoto)

(Banana Yoshimoto) Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me?

(Mary Shelley)

Il potere che la luna ha sopra le maree

è lo stesso che l’adrenalina

ha sopra le emozioni: adrenaluna.

(Raul Aceves)

Frasi sulla luna Tumblr

Immancabile come sempre, c’è anche la nostra selezione di frasi sulla luna tratte da Tumblr! Come sempre noi ve ne riportiamo una piccola parte di quelle che sono, a nostro parere le più belle, ma qui potrete trovarne altre!

La luna è una compagna fedele.

Non va mai via. È sempre di guardia, risoluta, ci conosce con il buio e con la luce, e come noi è in continua trasformazione. Ogni giorno è una versione diversa di se stessa. A volte tenue e pallida, altre intensa e luminosa. La luna sa cosa significa essere umani.

Insicuri. Soli. Butterati dalle imperfezioni

(Tahereh Mafi)

(Albert Einstein)

(Albert Einstein) Quel satellite era sempre stato un prezioso alleato del genere umano. La sua luce era un regalo caduto dal cielo. Prima del fuoco, degli attrezzi, del linguaggio, la luna rischiarava il buio del mondo e calmava la paura degli uomini. Le sue fasi avevano insegnato agli umani il concetto di tempo.

(Haruki Murakami)

(Haruki Murakami) Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Un quarto di luna, un quarto di vino, un quarto di ora, per quel quarto che manca a completare un semplice Tutto.

(alfcolella, Twitter)

Frasi sulla luna canzoni

E come abbiamo detto prima la luna riesce sempre a emozionare e quindi pensavate davvero che i tanti artisti italiani non la citassero con frasi sulla luna nelle loro canzoni?

Che ogni giorno sia un giorno d´amore

E ogni luna una luna di miele

Ti sposerò – Jovanotti

E ogni luna una luna di miele Ti sposerò – Jovanotti Per lei che è l’unica al mondo, per lei

Ed ogni raggio di luna è per lei

Ed ogni raggio di luna è per lei

Dicono di me – Cesare Cremonini

Ed ogni raggio di luna è per lei Ed ogni raggio di luna è per lei Dicono di me – Cesare Cremonini Sono quello che non ti aspettavi

Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi

Quella volta in cui non solo ci credevi

Un’altra volta da rischiare – Ermal Meta

Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi Quella volta in cui non solo ci credevi Un’altra volta da rischiare – Ermal Meta Ah che fortuna

Sarà stata la luna

A mandarti qui da me

Chiedo di non chiedere – Giordana Angi

Sarà stata la luna A mandarti qui da me Chiedo di non chiedere – Giordana Angi Che sei con me, con me

Tu mia luna, tu sei qui con me

Mio sole tu sei qui con me

Con te partirò – Andrea Bocelli

Frasi sulla luna e amore

Se è vero che questo è un articolo particolarmente romantico (d’altronde stiamo parlando della luna!) questa è la parte più dolce di tutte con le migliori frasi sulla luna e l’amore!

La luna e l’amore, quando non crescono più, calano.

(Proverbio cinese)

(Proverbio cinese) Tu sei il mio sole, la mia luna e tutte le mie stelle.

Raggio di luna nel mio cuore/nella mia vita ci sei tu/sei come l’acqua come il sole che verrà/raggio di luna nascerà./Il nostro amore non sarà mai solo/guerre non vedrà/carne come l’oro/per l’eternità (Raggio di Luna, Antonello Venditti)

Oh, non giurare sulla luna, quella bugiarda incostante che girando cambia faccia ogni mese, anche il tuo amore così sarebbe variabile (Romeo+Giulietta di William Shakespeare)

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,/silenziosa luna? (Giacomo Leopardi)

Frasi sulla luna rossa e sull’eclissi

Come abbiamo detto la luna ha tantissime facce e a volte anche tantissimi colori generati dai diversi ambienti atmosferici. La luna rossa è solitamente associata a qualcosa di magico, spesso negativo, ma in realtà se vista a occhio nudo come solo poche volte nella vita capita, vi renderete conto che è semplicemente stupenda. Qui abbiamo voluto raccogliere alcune delle più belle frasi sulla luna rossa ma anche sull’eclissi!

E la luna quella

alla finestra, tanto grande e rossa?

(David Herbert Lawrence)

alla finestra, tanto grande e rossa? (David Herbert Lawrence) Quello che noi chiamiamo eclissi, non è altro che un bacio tra il Sole e la Luna.

(Rinaldo Sidoli)

La fortuna rassomiglia alla luna che allora si eclissa quando è più piena. (Salvator Rosa)

Il sole e la luna si abbracciano, e anche se il loro legame non durerà che pochi istanti, sarà abbastanza perché il loro amore continui a crescere almeno fino a che potranno stare di nuovo insieme ancora una volta, probabilmente più vecchi di venti o trent’anni. (Sergio Bambarén)

Una leggenda narra che il sole e la luna sono sempre stati innamorati ma che non potrebbero mai stare insieme visto che la luna si alza proprio al tramonto e il sole proprio all’alba. Così Dio nella sua infinita bontà creò l’eclissi come prova che non esiste l’amore impossibile. (Anonimo)

Frasi sulla luna e le stelle

Infine, che sarebbe la bellezza della luna in una notte senza stelle? La luna a volte possiamo anche non vederla, ma le stelle sai sempre che ci sono anche se coperte dai nuvoloni e magari una volta ti capiterà di vedere un Piccolo Principe con la sua rosa, proprio lì, a vagabondare tra quei piccoli lumini luminosi. E’ così che per concludere vogliamo riportarvi alcune delle frasi sulla luna e le stelle più belle.