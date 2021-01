Frasi sulla mamma: le più belle da dedicarle

Pubblicità

Chi non ha una mamma d’oro? Certo sicuramente il più delle volte vi sarà capitato di discutere con lei, magari di arrivare anche a dirvi cose brutte che sicuramente non pensavate ma dettate solo da momenti di rabbia e sconforto. E se così fosse non vi è modo più bello di quello di scriverle una bella lettera per farle capire che nonostante le differenze le vogliamo bene e che per lei ci saremo sempre. Ecco qui una selezione delle frasi sulla mamma più belle tutte da dedicarle, sia nel giorno della sua festa, sia tutti i giorni dell’anno!

Frasi sulla mamma

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Una buona madre vale cento maestri.

(George Herbert Palmer)

(George Herbert Palmer) Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono.

(Honoré de Balzac)

(Honoré de Balzac) La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.

(William Ross Wallace)

(William Ross Wallace) Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino.

(Enzo Biagi)

(Enzo Biagi) Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri.

(Rudyard Kipling)

(Rudyard Kipling) So fare tutto. Sono una mamma.

(Anonimo)

(Anonimo) La maternità è il più grande privilegio della vita.

(Mary R. Cocker)

(Mary R. Cocker) “Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) Essere una madre a tempo pieno è uno dei più bei lavori stipendiati… dato che il pagamento è puro amore.

(Mildred B. Vermont)

(Mildred B. Vermont) Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre.

(Lin Yutang)

(Lin Yutang) L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte.

(Catherine Becher)

(Catherine Becher) Madre meravigliosa

Dio ha creato una madre meravigliosa,

una madre che non invecchia mai

le fece un sorriso come il sole

e modellò il suo cuore di oro puro.

Nei suoi occhi ha posto stelle brillanti,

nelle sue guance si vedono belle rose.

Dio ha creato una madre meravigliosa.

E mi ha dato quella cara madre.

(Patrick O’Reilly)

Frasi sulla mamma morta



Purtroppo, anche se dovrebbero, nessuna mamma vive in eterno e prima o poi ci ritroveremo senza di lei. A volte capita troppo presto, altre, se si è più fortunati, si possono condividere con lei i tanti, tantissimi momenti importanti della vita. Ma ovunque sia, la mamma sarà sempre con noi. Ecco quindi che abbiamo pensato a una selezione di frasi sulla mamma morta per ricordarla.

L’amore di una madre è sempre con i suoi figli. Perdere una madre è uno dei dolori più profondi che un cuore possa conoscere. Ma la sua bontà, la sua cura e la sua saggezza vivono come un’eredità d’amore che sarà sempre con te. Possa quell’amore circondarti sempre e portarti pace.

Il mondo cambia di anno in anno, le nostre vite di giorno in giorno, ma l’amore e il ricordo di te non passeranno mai.

So che stai ascoltando dall’alto mamma. Sappi che non c’è niente che apprezzi di più del tuo amore. Non importa dove sono o cosa sto facendo, i tuoi ricordi mi scalderanno sempre il cuore.

Mamma, ogni volta che mi manchi, ricordo anche quanto sono stato fortunato ad averti nella mia vita. Non scambierei quei momenti con il mondo.

(Cindy Adkins)

(Cindy Adkins) C’è qualcosa di sacro nelle lacrime, non sono un segno di debolezza, ma di potere. Sono messaggere di dolore travolgente e di amore indescrivibile.

(Washington Irving)

(Washington Irving) Mia madre è una donna piccola, esile, delicata. Anche nei momenti più difficili non l’ho mai sentita lamentarsi. Non è mai stata sgarbata, maleducata, irrispettosa. Non l’ho mai sentita fare un commento negativo, mai un pettegolezzo. Non sembra nemmeno vera. A volte la sera, quando sono a casa da solo, penso a lei e a quanto ha fatto per me solo con il suo esempio, la sua silenziosa presenza. C’era sempre quando avevo bisogno di lei. Senza mai essere invadente. (Fabio Volo)

Mia madre mi ha insegnato tutto nella vita, tranne come vivere senza di lei.

Come sarebbe bello riportare qualcuno dal cielo e passare una giornata, anche solo poche ore con quella persona, un ultima volta. Regalarli un ultimo abbraccio un ultimo bacio. Sentire la sua voce un’altra volta un’altra e avere l’opportunità per dirgli: ti voglio bene mamma, mi manchi.

La morte non è niente

Sono solo scivolato nella porta accanto

Io sono io e tu sei tu

Qualunque cosa fossimo l’uno per l’altro

Lo siamo ancora

Chiamami con il mio nome

Parlami nel modo più semplice come hai sempre fatto

Non usare nessuna differenza nel tuo tono

Non indossare nessun aria forzata o solenne dolore

Ridi come abbiamo sempre riso

Alle piccole battute che abbiamo sempre apprezzato insieme

Gioca, ridi, pensami, prega per me

Fa che il mio nome sia sempre la parola familiare che é sempre stato

Pronuncialo senza sforzo

Senza il fantasma dell’ombra in esso.

La vita significa tutto ciò che è sempre stata

C’è un’assoluta continuità ininterrotta

Cos’è la morte se non un incidente trascurabile?

Perché dovrei essere impazzito

Perché nessuno mi vede?

Ti sto aspettando in un intramezzo

Da qualche parte molto vicino

Sono solo dietro l’angolo

Tutto è a posto.

Niente è passato; niente è perduto

Un breve momento e tutto sarà com’era prima

Rideremo della fatica nel separarci

Quando ci incontreremo di nuovo!

(Henry Scott Holland)

(Agostino di Ippona)

Frasi sulla mamma canzoni



Canzoni canzoni e ancora canzoni. Quante ne sono state scritte sulla mamma? Ovviamente tantissime, d’altronde è la persona più importante della nostra vita! Qui troverete una selezione di alcune delle più belle frasi sulla mamma da canzoni.

Questa va per te che hai lottato per me

C’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre (Coez)

C’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre (Coez) Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me

Solo la metà buona che è la metà di te (Coez)

Solo la metà buona che è la metà di te (Coez) Due braccia grandi per abbandonarmi dentro se la notte avevo un po’ paura, occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola… E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, quest’angelo perché non vola. (Totò Cutugno)

Mamma, tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore e tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore, perché sei tu che fai più bella la mia vita. (Anna Tatangelo)

Sei l’infinito per me e, quando dico “mamma”, le mie labbra si baciano per te. Anna Tatangelo

Mamarà, che grande donna sei: me ne sono accorto, sai, in questi anni miei. Non è sempre stato tutto facile per me, ma nessuno lo sapeva più di te. (Eros Ramazzotti)

Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore forse non s’usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. (Andrea Bocelli)

Mi ricordo che stavamo praticamente sempre insieme, la tua unica missione era farmi stare bene. Anche quando, invece, non era tutto a posto, mi guardavi sorridendo e soffrivi di nascosto… E ancora adesso, che non stiamo tanto insieme, penso a quei momenti d’oro se ho bisogno di star bene. (Alex Britti)

Madre, butta i panni, e prova ancora, se ne hai voglia, a coccolarmi. Perché mi manchi… (Cesare Cremonini)

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare (Giordana Angi)

Non vedo l’ora di parlarti Per ritornare a respirare (Giordana Angi) E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre (Giordana Angi)

Frasi sulla mamma e figlia



Si dice che non esiste rapporto più bello di quello tra mamma e figlia. E chi l’ha provato può confermarlo. Avete presente tutte quelle piccole attenzioni, i momenti di condivisione, gli scherzi, i vestiti scambiati e persino le discussioni? Ecco, sono qualcosa che dovrete tenere sempre stretto nel cuore per ricordarvi sempre quanto vi volete bene. Se dunque volete dedicare alcune frasi sulla mamma e figlia qui potete trovare un’ampia selezione dalla quale prendere spunto.

Per la madre i figli sono ancore della vita.

(Sofocle)

(Sofocle) La mamma tiene il suo bambino per mano solo per un breve periodo, ma il suo cuore l’accompagna tutta la vita.

(Anonimo)

(Anonimo) Per ognuno di noi esiste un punto di riferimento. Vero, puro. Il mio è 50 anni di vita assieme. 50 anni d’amore. Di costruzione, sostegno, fiducia, rispetto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo. A te, mamma, come figlio, la mia gratitudine e amore.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Una madre non dorme mai quando vuole. Essa è legata al sonno di suo figlio.

(Jean Gastaldi)

(Jean Gastaldi) La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. È l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine.

(Paramahansa Yogananda)

(Paramahansa Yogananda) La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto.

(Marcel Proust)

(Marcel Proust) Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: delle radici e delle ali.

(Harding Carter)

(Harding Carter) Come un aquilone senza corda e una farfalla senza ali, mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni.

(William H.McMurry III)

(William H.McMurry III) “La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando viene dimenticata”, mi spiegò mia madre poco prima di andarsene.

“Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te”. “Mi ricorderò di te” le promisi. E ci riuscirai anche tu, tesoro mio.

“Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te”. “Mi ricorderò di te” le promisi. E ci riuscirai anche tu, tesoro mio. L’amore di una madre è impresso per sempre nel cuore di suo figlio.

(Jennifer Williamson)

