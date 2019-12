Tatuaggi Messi: scopri quanti e quali sono e il loro significato

Quando si parla di tatuaggi, nessuno può dirsi immune a questa moda, tanto meno i calciatori. Gli sportivi di tutto il mondo – soprattutto gli uomini – amano ricoprire i loro corpi perfettamente scolpiti di tattoo di ogni genere. Mentre ex calciatori come David Beckham usano i tatuaggi come manifestazione d’affetto nei confronti della famiglia, altri se ne servono per soddisfare i propri desideri estetici. L’approfondimento di oggi è dedicato ai tatuaggi di Messi, famoso calciatore argentino nonché attaccante del Barcellona.

Vediamo quindi insieme quanti e quali sono i tatuaggi Messi, qual è lo stile che li lega e soprattutto qual è il loro significato.

Tutti i tatuaggi di Messi

Il sei volte vincitore del Pallone D’Oro, Lionel Messi, è uno dei calciatori più famosi al mondo. Oltre ad essere uno degli sportivi più pagati nonché uno degli uomini più desiderati, Messi è anche un affezionati collezionista di tatuaggi. Come altri suoi colleghi, anche Leo si è lasciato trascinare dall’arte contemporanea dei tatuaggi. Scopriamo insieme quali sono i suoi tatuaggi, dove sono posizionati e cosa significano per lui.

Partiamo con uno dei tattoo più importanti per Messi. Si tratta di un tatuaggio, posizionato sulla parte alta della schiena, che rappresenta il ritratto di sua madre. Ovviamente con questo tattoo Messi vuole celebrare la donna più importante della sua vita, colei che gli è sempre stata accanto in ogni momento di difficoltà e di gioia. Ad alcuni forse il tatuaggio sembrerà eccessivo ma il suo significato è davvero molto dolce.

Cambiamo completamente zona e arriviamo sul gomito. Qui il calciatore può sfoggiare uno splendido rosone, realizzato per celebrare il suo amore per Barcellona. Il calciatore argentino, infatti, da anni gioca nel Barcellona e, per omaggiare la città e la squadra che hanno fatto di lui un stella del calcio, ha scelto come soggetto del tatuaggio un elemento decorativo d’eccellenza. Il rosone in questione è, infatti, parte della faccia della Sagrada Familia, famosa basilica cristiana progettata da Antoni Gaudì.

Ma il tatuaggio del rosone, omaggio alla Sagrada Familia, potrebbe nascondere anche un altro significato. Lionel Messi viene, infatti, da una famiglia molto credente e anche lui sembra essere molto legato alla religione cristiana. Ma se il collegamento con la basilica non vi convince, il prossimo tatuaggio vi farà cambiare idea. Sul tricipite destro, infatti, Messi sfoggia il ritratto di Gesù Cristo con una corona di spine. Questo è uno dei tatuaggi più gettonati tra le persone di religione cristiana.

https://www.instagram.com/p/Bz3BsLSim4x/?utm_source=ig_web_copy_link

Appena più giù del ritratto, troviamo un tatuaggio che potrebbe risultare fuori contesto. Si tratta di alcuni fiori di loto, legati alle culture orientali e generalmente i preferiti delle donne. Comune per entrambe le culture cinesi e giapponesi, il fiore di loto può avere duplice significato; esso indica la purezza ma è simbolo anche del superamento di una delusione amorosa. Si tratta di un fiore dalla natura spirituale e trascendentale e il suo aspetto può variare nella forma e nel colore in base alle culture. In questo caso specifico, il fiore di loto rappresenta il talento che sboccia e che può fiorire in qualsiasi momento.

E’ interessante vedere come il volto di Gesù Cristo, legato alla religione cristiana, sia stato accostato al fiore di loto, un simbolo di una spiritualità lontana dal cristianesimo. Volendo interpretare il tatuaggio, è come se il talento di Messi (fiore di loto) sia stato guidato e nutrito da una forza superiore (Gesù). Molto profondo ed evocativo.

Sempre sul braccio destro, ma in un punto diverso, possiamo ammirare il tatuaggio di un orologio. Secondo quanto dichiarato più volte dallo stesso Messi, quel tattoo è un omaggio al tempo. Per il calciatore bisogna sempre stare attenti alla vita che passa e al tempo che scorre inesorabile.

Leo Messi Tatuaggi

Abbandoniamo adesso la zona delle braccia e concentriamoci sulla parte bassa del corpo di Messi. Sul bacino e sulle gambe del calciatore, infatti, si trovano un bel po’ di tatuaggi interessanti. Partiamo da quelli più evidenti e significativi. Su uno dei polpacci, Messi ha un tatuaggio con la scritta Thiago, ovvero il nome di uno dei suoi tre figli, e due manine tese.

Il calciatore, dopo anni di fidanzamento, è da poco convolato a giuste nozze con la compagna Antonela Roccuzzo. La loro è stata ed è tuttora una grandissima storia d’amore. I due si sono conosciuti, infatti, quando erano entrambi molto giovani in Argentina. Il loro amore è cresciuto negli anni tanto che i due hanno messo al mondo tre splendidi figli, tutti maschi: Thiago, Mateo e Ciro. Ovviamente Messi ha onorato la nascita di tutti i suoi figli con dei tatuaggi che sono stati realizzati in zone diverse del suo corpo.

Non poteva mancare di certo un tatuaggio dedicato alla sua Antonella. In corrispondenza dell’anca sinistra, vicinissimo alla zona dell’inguine, si trova il tattoo delle labbra della moglie. Il tatuaggio non è molto grande ma spicca per il suo colore rosso fuoco. A prescindere dalla posizione del tattoo, che per alcuni potrebbe essere di cattivo gusto, per Messi quel bacio tatuato è molto importante; per lui il bacio della moglie è come un portafortuna. E questo è davvero molto romantico.

Ultimo ma non di certo per importanza, abbiamo un tatuaggio un po’ misterioso e controverso. Sulla gamba sinistra, dalla parte opposta al tatuaggio dedicato a suo figlio Thiago, troviamo un blackout tatto con un gigantesco numero 10. I tatuaggi blackout sono una moda lanciata qualche anno fa e che prevede strisce o intere zone sature di colore nero.

Inizialmente questo tatuaggio era formato da altri elementi come una palla, dei pugnali, delle ali e alcuni fiori. Successivamente, Messi ha deciso si ricoprire tutto con l’inchiostro nero e lasciare in bella mostra sulla gamba solo la manine e il nome di Thiago (sul retro) e il numero 10. Anche questo numero non è casuali ma rappresenta la maglia da lui indossata nel Barcellona e nella nazionale argentina.

Fonte: 90min, CalciatoriBrutti