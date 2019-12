Natale e capodanno all’Hilton Molino Stucky

L’incantesimo del Natale scende su Venezia e rende questa affascinante città ancora più spettacolare. Anche l’Hilton Molino Stucky, definito un moderno capolavoro veneziano, situato sulle sponde dell’Isola della Giudecca, dà il benvenuto agli ospiti in una calda atmosfera di festa e dedica dei menu speciali in occasione di Natale e Capodanno: deliziose proposte ideate dall’Executive Chef Ivan Catenacci, sapranno conquistare tutti. Il 25 Dicembre il ristorante Bacaromi, oltre alla carta tradizionale, affianca un menu speciale per la ricorrenza.