Gli inediti scatti a colori di Vivian Maier a Milano

Fino al 19 gennaio, Forma Mervaigli ospita a Milano la mostra Vivian Maier. A colori, a cura di Alessandra Mauro, realizzata in collaborazione con la Howard Greenberg Gallery di New York. Una iniziativa di Fondazione Forma per la Fotografia in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano e Contrasto.

Vivian Maier. A colori, una selezione di inediti scatti a colori della famosa “Tata Fotografa” americana

Per la prima volta in mostra una selezione di fotografie a colori della ormai celeberrima “tata fotografa”, molte delle quali inedite, che raccontano il quotidiano americano tra gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta. L’ironia, il calore umano, il paesaggio urbano, i ritratti, i bambini: Maier ha il dono di essere l’obiettivo invisibile per le strade di Chicago e New York, componendo un racconto che ha il carattere di una rivelazione.

Dal 2010, le fotografie di Maier sono state esposte in musei e gallerie di tutto il mondo. Il documentario del 2013, Alla ricerca di Vivian Maier, co-diretto dallo storico John Maloof (che ha scoperto il suo lavoro in un’asta a Chicago nel 2007), ha ottenuto una nomination agli Oscar.

Vivian Maier (1926–2009) è nata a New York City, ha trascorso gran parte della sua giovinezza in Francia, ha lavorato per 40 anni come bambinaia principalmente a Chicago e ha fotografato costantemente per cinque decenni il mondo che la circondava. Alla sua morte, Maier ha lasciato oltre 150.000 immagini fotografiche – stampe, negativi, trasparenze e rotoli di pellicola non sviluppata – sebbene pochi avessero mai sentito parlare o visto il suo lavoro. Il lavoro a colori di Maier risale agli ultimi 30 anni della sua vita.

