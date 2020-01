Giannino Ferlin, la personale a MADE4ART a Milano

MADE4ART ospita, dal 16 al 31 gennaio, la mostra IL GESTO – Forma e colori, personale di Giannino Ferlin (Trecenta, Rovigo, 1951) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

IL GESTO – Forma e colori, Giannino Ferlin. 15 tele tra sofferenza e speranza

A oltre sei anni dalla sua prima solo exhibition presso lo spazio d’arte milanese, Giannino Ferlin presenta al pubblico per la prima volta l’intera serie che dà il titolo alla mostra, IL GESTO – Forma e colori. Quindici acrilici su tela di forma romboidale di 30×30 cm ciascuno, tutti realizzati nel 2019.

Quindici opere come le quattordici stazioni della Via Crucis, a rappresentare l’infinito cammino di sofferenza e tribolazione che da sempre l’umanità ha in destino di percorrere, più una stazione aggiuntiva che per l’artista simboleggia una vagheggiata redenzione, un messaggio di speranza e di fiducia nei confronti del futuro. Dipinti dove ogni composizione realizzata dall’artista attraverso il gesto, la forma e i colori diventa croce in grado di rappresentare le pene e i tormenti, ma anche il desiderio di riscatto e di gioia, dell’essere umano.

Accanto alle opere inedite protagoniste dell’esposizione è presentata anche una selezione di lavori appartenenti alle serie Chromatic codes e My time, che rappresentano due tappe fondamentali del percorso artistico di Giannino Ferlin, spaziando dal colore al bianco e nero, dalla dimensione geometrico-astratta a quella gestuale e viceversa.



