Figli: anteprima gratuita con Lifestar.it, cerca la tua città!

Siamo lieti di invitarvi all’anteprima del film FIGLI, un film di Mattia Torre, diretto da Giuseppe Bonito e interpretato da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Lifestar.it offre la possibilità a pochi fortunati di vedere il film gratis, in anteprima lunedì 20 gennaio alle ore 18.00! Ci sono a disposizione tanti inviti gratuiti validi per l’ingresso di 2 persone, per ognuna delle città.

Sinossi ufficiale:

I figli ti invecchiano, ma d’altra parte il tuo cuore non è mai stato così grande.

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

FIGLI esce il 23 gennaio distribuito da Vision Distribution. Completano il cast Stefano Fresi, Valerio Aprea e Paolo Calabresi.

FIGLI – il trailer