I-days 2020: i Rival Sons si aggiungono al cast

RIVAL SONS saliranno sul palco del MIND Milano Innovation District prima degli AEROSMITH e INCUBUS nella giornata di sabato 13 giugno 2020.

Il gruppo statunitense dalle sonorità rock e blues è candidato ai prossimi Grammy Awards 2020 nelle categorie ‘miglior album rock’ e ‘miglior performance rock’.

Arrivati ai 10 anni di carriera, i Rival Sons hanno pubblicato l’anno scorso il loro ultimo disco “Feral Roots”, anticipato dal brano “Back in the Woods” e prodotto dal loro fedele collaboratore Dave Cobb (candidato ai Grammy). La band, formata da Jay Buchanan (Voce), Scott Holiday (chitarra), Dave Beste (basso) e Mike Miley (batteria), è attualmente in tour per presentare il nuovo disco.

I-DAYS 2020 si tiene nello stesso spazio che nelle scorse stagioni ha accolto Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons, al MIND Milano Innovation District – Area Expo, una zona verde specifica attrezzata per i grandi concerti, altamente qualificata e dotata di tutti i servizi: treno e metropolitana che la collegano al centro di Milano, parcheggi, servizi igienici residenti, un’ampia zona food & beverage con una vasta e variegata offerta di cibi e bevande, anche vegetariani e vegani. Un ambiente adeguato per accogliere nel miglior modo il pubblico della musica live internazionale.