Desert Dream, la Collezione Makeup PE 2020 di Chanel

Un viaggio nel cuore di un deserto ancestrale svela una nuova palette inattesa per la Collezione Makeup Primavera-Estate 2020 di Chanel. Le sue tonalità potenti evocano i quarzi, i basalti e gli scisti ai piedi delle dune giganti, che risplendono dolcemente sotto un sole implacabile. “Insieme, i colori tenui del deserto e le tonalità desaturate delle istantanee creano una palette che trasmette un senso di quiete. Talvolta la scelta delle tinte era scontata, come nel caso del quarzo rosa che luccicava sotto il sole; con la sua luminosità rosa iridata esaltata dai raggi solari, mi ha fatto immediatamente pensare ad un ombretto o ad una polvere illuminante. Queste associazioni di tinte rosa, viola e malva si fondono con nuance pesca e grigio-marrone per dar vita ad un universo cromatico tutto nuovo”. Lucia Pica, Global Creative Make up & Color Designer di Chanel.