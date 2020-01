Sopracciglia perfette naturali, con matita e microblading: scopri come farle

Il trucco può davvero trasformare il volto di una persona, mettendo il luce i punti di forza e camuffando le piccole imperfezioni del viso. Ma attenzione, non è necessario un mascherone di trucco per apparire più belli e sicuri di sé. Bastano poche piccole accortezze per dare armonia al viso. Potete creare un incarnato perfetto con fondotinta, correttore e cipria ma ciò che davvero trasforma il viso sono delle sopracciglia perfette.

Avere delle sopracciglia definite, rende il viso più armonioso e lo sguardo più sveglio e intenso. Eppure non tutti prestano attenzione alle sopracciglia. Oggi vi daremo qualche consiglio su come creare facilmente a casa – o con trattamenti professionali – le vostre sopracciglia perfette.

Sopracciglia perfette come farle

Al giorno d’oggi si presta tanta attenzione nel trucco di occhi, viso e labbra e troppo spesso ci si dimentica delle sopracciglia. Che voi scegliate un trucco naturale o più glam, le sopracciglia devono armonizzarsi con il resto del viso. Così come non si può uscire di casa con l’ombretto dimenticando di applicare il mascara, allo stesso modo un trucco non può dirsi finito fin quando le sopracciglia non vengono delineate.

Ovviamente ognuno di noi ha sopracciglia di forme, colori e spessori differenti e ciò che dobbiamo fare è trovare innanzitutto il look che più si armonizza con il nostro viso. E’ inutile seguire i nuovi trend di stagione se poi non ci stanno bene!

Esistono tante forme diverse di sopracciglia – ad ali di gabbiano, sottili, curve, spesse e dritte – ma per trovare quelle perfette per voi, dovrete individuarne i contorni in base alle proporzioni del viso. Per capire come disegnare delle sopracciglia perfette e armoniche vi servirà una matita trucco e uno specchio.

Inizieremo con il tracciare le linee guida del contorno delle vostre sopracciglia. Per farlo dovrete guarda dritti nello specchio, appoggiare la matita sul viso affianco alla narice; fate un piccolo segno dove la matita incontra il vostro sopracciglio. Sempre tenendo la matita sul viso affianco alla narice, spostatela in modo che crei una linea immaginaria fino al sopracciglio, facendo attenzione che la linea passi per la pupilla. Alla fine di questa linea, nel punto d’incontro con il sopracciglio, fate un piccolo segno; quello definirà il punto più alto dell’arcata sopracciliare. In ultimo, sempre tenendo la matita attaccata al viso e affianco alla narice, spostatela fino all’angolo esterno dell’occhio. Quando la matita incontrerà il sopracciglio, fate un piccolo segno; quel puntino definirà la lunghezza massima del vostro sopracciglio. Ripetete questo processo per entrambe le sopracciglia.

In questo modo, unendo i punti che avete tracciato, potrete avere la forma esatta per le vostra sopracciglia perfette. Ovviamente, per ridisegnare i contorni delle sopracciglia, non dovrete stravolgerne necessariamente la forma. Quei tre punti indicano l’inizio, il punto più alto e la fine delle vostre sopracciglia, concetti che potete applicare a qualunque forma voi vogliate, che sia essa più squadrata o tondeggiante. Ovviamente questa tecnica non è adatta solo per le donne ma anche per creare delle sopracciglia perfette uomo.

Prima di creare nuovi fantasmagorici makeup look con le vostre nuove sopracciglia perfette, vi consigliamo di fare prima qualche prova. Pur essendo, quello che vi abbiamo descritto, un metodo semplice per ridefinire i contorni delle sopracciglia, per rendere tutto armonico e naturali vi servirà tempo e pratica.

Sopracciglia perfette naturali

Negli anni novanta impazzava la moda delle sopracciglia sottili, sopratutto per le donne. Molte ragazze e giovani donne si sono divertite a ‘spinzettare’ qua e là seguendo il trend del momento ma poi hanno finito col pentirsene. Da qualche anno, infatti, le sopracciglia folte sono tornate di moda e non sembrano intenzionate ad abbandonare il campo.

In molte hanno abbracciato questo trend e il ritorno alle sopracciglia cespugliose ma non tutte purtroppo hanno trovato facile il processo di trasformazione. Ci sono infatti donne con sopracciglia sottili di natura e altre che purtroppo si sono divertite troppo con la pinzetta negli anni novanta e adesso hanno delle sopracciglia un po’ ‘sfigatelle’. Se si insiste, infatti, con la pinzetta, si può finire col danneggiare il bulbo pilifero. Ma allora come si fa a ottenere un look naturale e folto se non si hanno abbastanza sopracciglia? Si può fare ma serviranno più prodotti e una certa manualità.

Se per le ragazze con le sopracciglia folte basta una pettinata e una passata di gel trasparente, per tutte le altre c’è bisogno di un po’ più di lavoro. Armatevi quindi di:

scovolino/pettinino per sopracciglia

pennellino angolato

pomata colorata per sopracciglia

matita per sopracciglia

gel fissante per sopracciglia

Ovviamente, per ottenere delle sopracciglia perfette naturali dovrete fare molta attenzione nello scegliere il colore giusto che si adatti perfettamente alle sopracciglia. Quando avrete tutti gli strumenti a disposizione, potrete iniziare a ridisegnare e ridefinire le vostre sopracciglia.

Per creare un look credibile e naturale ci sono tantissimi metodi differenti e molti prodotti da utilizzare. Bisogna, tuttavia, partire dalla forma e utilizzare il metodo descritto nel paragrafo precedente per creare le vostre linee guida. Una volta disegnata la forma giusta, potrete iniziare a ‘riempire’.

Sopracciglia perfette con matita

Il modo migliore per dare l’illusione che ci siano più peli e che le sopracciglia siano più folte è quello di utilizzare una matita. Le matite per sopracciglia, a differenza di quelle classiche per occhi o labbra, hanno una mina leggermente più dura e che rilascia del pigmento meno intenso. In questo modo, il colore sarà meno saturo e quindi più naturale.

Restando entro le linee guida delle vostre sopracciglia, utilizzate la matita con mano leggera creando delle piccole linee verticali come fossero dei piccoli peletti. Per rendere il tutto più tridimensionale, potete anche utilizzare matite di due colori leggermente diversi. Ad esempio, se avete delle sopracciglia sul marrone, potete utilizzare un marrone scuro e uno un po’ più chiaro. Quello scuro andrà a riempire la parte finale e più folta delle sopracciglia mentre quello chiaro sarà usato sulla prima parte delle sopracciglia, quella cioè meno folta. Continuate a disegnare i vostri finti peletti fino a quando non sarete soddisfatte del risultato.

Se trovate che la matita non faccia per voi, potete sempre utilizzare una pomata colorata per sopracciglia con un pennellino per disegnare i vostri peletti. La differenza tra i due prodotti sta nella consistenza ma soprattutto nel finish e nella durata. La matita è più adatta, infatti, alle donne che vogliono solo infoltire o correggere la forma delle sopracciglia. La pomata, invece, serve a coloro che hanno pochi peletti e hanno bisogno di un prodotto più resistente e che dia l’illusione di un volume maggiore. Inoltre le pomate, soprattutto quelle a lunga tenuta, sono resistenti ad acqua e sudore e reggono tutta la giornata.

Quando avrete finito di disegnare i vostri peletti, date una pettinata dal basso verso l’alto con uno scovolino per alleggerire il tratto e rendere tutto più soft. Questo renderà il tratto della matita o del pennellino meno definito e più naturale. Inoltre, ‘spazzolando’ le sopracciglia, se avete usato più di un colore, questi verranno sfumati insieme.

L’ultimo step da seguire è quello del fissaggio. Ovviamente, dopo aver passato tutto questo tempo a disegnare uno per uno i peletti mancanti, dovrete assicurarvi che il vostro lavoro regga tutta la giornata. Per questo motivo esistono i gel trasparenti o colorati per sopracciglia. Questi gel sono venduti in confezioni che sono molto simili a quelle del mascara; in effetti sembrano proprio dei piccoli mascara i miniatura. Pettinando dal basso verso l’alto quello trasparente, fisserete le vostre sopracciglia; utilizzando quello colorato, invece, fisserete le sopracciglia e andrete ad aggiungere dell’altro colore.

Ovviamente quello trasparente è più adatto a coloro che hanno solo infoltito leggermente le sopracciglia e non hanno bisogno di aggiungere colore e volume. Per le donne dalle sopracciglia più rade e che hanno bisogno di una marcia in più, il gel colorato è un ultimo step importante. La maggior parte dei gel colorati per sopracciglia, infatti, contengono delle microfibre che, attaccandosi ai peletti, ne raddoppiano il volume fissando contemporaneamente le sopracciglia.

Sopracciglia perfette microblading

Prendersi cura delle sopracciglia è davvero una seccatura, soprattutto se ogni mattina bisogna star lì venti minuti a ridisegnare e re-infoltire. Inoltre, per le persone che hanno delle sopracciglia poco folte o quasi inesistenti e non sono particolarmente brave con un trucco, questo processo può diventare un vero incubo. Per queste persone la soluzione migliore è quella di ricorrere a un tatuaggio semipermanente. Ma badate bene, non stiamo parlando di quegli orribili tattoo monodimensionali che andavano di moda qualche anni fa. Oggi le tecniche dei tatuaggi semipermanente per sopracciglia sono cambiate e si sono evolute.

Le sopracciglia possono essere ridisegnate in diversi modi. Se ci sono solo alcune zone dove i peletti sono meno folti, si può intervenire in maniera mirata, riempiendo la parte con un po’ di colore. Si possono infoltire o allungare laddove sia necessario e renderle anche più naturali con l’innovativa tecnica del microblading.

Questa tecnica prevede l’utilizzo di una piccola lama e poi del colorante permanente e deve essere eseguita da un’esperta estetista. Dopo aver applicato della crema anestetica e aver tracciato il contorno delle sopracciglia, con una piccolissima lama verranno fatti dei taglietti come se fossero dei peletti naturali. Successivamente quei piccoli taglietti vengono tinti con un colorante permanente dello stesso colore delle nostre sopracciglia. Questo darà una maggiore naturalezza alle sopracciglia e l’effetto durerà molto più a lungo di una qualsiasi matita trucco.

Questa tecnica innovativa è una delle più amate al momento ma anche una delle più invasive e costose. Il prezzo del trattameno varia da persona a persona e da città a città; in più bisogna considerare che il microblading va ritoccato ogni paio di mesi.

Per saperne di più sulla procedura, vi lasciamo a questo video esplicativo con la fantastica ClioMakeUp. Enjoy!

Fonte: ClioMakeUp