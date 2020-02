San Valentino 2020 by Pandora

Sia che si voglia aggiungere un tocco delicato al look con un paio di orecchini classici a forma di cuore sia che si voglia giocare con gli anelli, Pandora ha i gioielli giusti per rendere memorabile questo San Valentino. Cuori, zirconia cubica e metalli luccicanti creano una combinazione davvero romantica e sono perfetti per mostrare l’amore. Regali romantici ma mai banali.