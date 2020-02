Per festeggiare il trentennale successo dell’intramontabile profumo Roma di Laura Biagiotti è stata studiata una nuova fragranza che tanto nella versione femminile quanto in quella maschile funziona come moltiplicatore della realtà: nasce così RomamoR. Al senso di eternità si aggiunge quindi il valore del futuro, un mondo parallelo in cui entrare con lo stesso amore per Roma di Laura Biagiotti.