Pasqua al Borgobrufa Spa Resort per coniugare benessere e cultura

Per festeggiare la Pasqua il Borgobrufa Spa Resort di Torgiano in Umbria, propone la sua vacanza rigenerante. Originali poltroncine con grandi foglie verdi, affacciate sulla terrazza panoramica, offrono una vista meravigliosa sulle colline umbre e danno il benvenuto agli ospiti che varcano l’ingresso del nuovo Borgobrufa Spa Resort. Ampi vasi con olivi si ritrovano nel Ristorante Quattro Sensi, linee morbide negli elementi e ancora il panorama, visibile anche dai tavoli più interni della sala del ristorante. I prodotti naturali entrano a pieno titolo in cucina e regalano un’esperienza culinaria e sensoriale da ricordare, grazie allo chef Andrea Impero, che punta per la sua gastronomia d’eccellenza proprio sul territorio, su prodotti tipici e produttori locali. Tutto parla di natura al Borgobrufa, soprattutto dopo il sapiente restyling che ha ancora di più valorizzato la sua eccellente posizione e messo in luce l’ambiente esterno.