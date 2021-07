Borghi Umbria: i 10 più belli da vedere

Pubblicità

L’Umbria è una piccola regione del centro sud Italia, nota soprattutto per la sua cucina e per i tantissimi piccoli e grandi borghi. Ma proprio perché sono tanti come fare per capire quali sono quelli imperdibili per una toccata e fuga? Ecco allora la nostra selezione dei borghi in Umbria da visitare assolutamente!

Borghi Umbria da visitare

Bevagna. Il detto dice “Bevagna, dove se beve e se magna” e quale posto migliore di un borgo umbro per perdersi nelle delizie del cibo? Situata in provincia di Perugia Bevagna si gira piuttosto velocemente, d’altronde stiamo parlando di un piccolo ma delizioso paesino medievale! Norcia. Se però si parla di cibo, e in Umbria è difficile non farlo, non si può certo non citare e non passare da Norcia. Oggi sicuramente è diversa da com’era prima di quel terribile terremoto che ha distrutto tantissimi palazzi e case. Ma Norcia non si è mai fermata, è ripartita subito e ora è pronta a risplendere più che mai! Certo rimarranno sempre i segni, ma dimenticare è impossibile e, forse, non sarebbe neanche giusto. Una volta qui comunque perdetevi tra i sapori locali e assaggiate il norcino, il tartufo nero pregiato, la lenticchia di Castelluccio e molto altro! Assisi. Sicuramente non si parla di borgo, ma in realtà è una cittadina piuttosto piccola e contenuta. Eppure nonostante ciò, riesce ogni anno ad accogliere i tantissimi turisti, soprattutto fedeli, che la affollano per andare alla scoperta delle tracce di San Francesco di Assisi. Insomma Assisi è proprio uno dei borghi dell’Umbria da visitare! Qui, dopo aver ammirato la bellissima chiesa, voltatevi e dalla cima della pizza perdetevi ad ammirare la campagna e la natura circostante. Castiglione al Lago. In Umbria si trova il lago Transimeno, uno dei più grandi dell’Italia del centro sud. Qui il centro abitato più importante e visitato è senza dubbio Castiglione al Lago. Il piccolo centro storico è protetto dalle mura e dalla Rocca del Leone. Visitabile all’interno e fino alla cima delle quattro torri angolari, offre una vista che sarà sicuramente difficile da scordare! Tra le altre cose da vedere nel borgo umbro vi è il palazzo della Corgna, collegato alla rocca. Non dimenticatevi infine che vi trovate su un lago, per cui cosa c’è di meglio di un giro in barca? Qui inoltre potrete visitare le tre isolette: Maggiore, Minore e Polvese. Sebbene non sia la più grande, l’isola maggiore è l’unica ancora oggi abitata.

Borghi Umbria più belli