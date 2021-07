Borghi Liguria: i 10 più belli da visitare

Pubblicità

La Liguria è una delle mete di mare più amate dagli italiani del Nord Italia. I suoi pittoreschi paesaggi accolgono ogni anno tantissimi turisti e anche tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo anche internazionali. Ma se anche voi siete in cerca di un on the road alla scoperta non solo del mare ma anche dei borghi della Liguria più belli, ecco qui i nostri consigli da Ponente a Levante!

Borghi Liguria da visitare

Come abbiamo già accennato, i borghi della Liguria da visitare sono tantissimi, alcuni più grandi altri più piccoli e alcuni più noti e amati da tutti come la bellissima Portofino, giusto per citarne una. Tra i tanti, noi abbiamo cercato di stilare una breve classifica dei top 10 dei migliori borghi della Liguria tra i più amati e quelli che per noi vale la pena visitare sia sul mare che nell’entroterra!

Borghi Liguria sul mare

Lerici. Situata quasi al confine con la Toscana, Lerici è una zona dedicata alla bella vita con ville sontuose e una storia ricca di grandi nomi che amavano venire qui in villeggiatura. Tra i più importanti infatti ricordiamo anche i poeti Byron e Shelley. La famiglia Shelley infatti aveva proprio una Villa, la Villa Magni. Qui però fu anche il punto dove il poeta trovò la morte a bordo della sua barca nel 1822. Se vi trovate qui, dopo un bel bagno nelle sue acque limpide, assicuratevi di percorrere i 4 km di passeggiata panoramica fino a raggiungere il borgo di Tellaro speciale per le sue case rosa e arancioni. Sestri Levante. Il borgo di Sestri Levante è un vero salto nel passato. Qui si respira un’aria da anni ’50 tra il mercato del pesce, gli ombrelloni e stabilimenti di una volta a strisce, piste ciclabili e molto altro. Ma la vera meraviglia sono le sue due baie riparate che sembrano incastonate col borgo stesso. Due angoli di paradiso che attirano già solo dai nomi: la Baia del Silenzio e la Baia della Favole. Quest’ultima, in particolare, venne chiamata così in onore di uno dei papà delle favole più belle Hans Christian Andersen che visse proprio a Sestri Levante negli anni trenta dell’800. Infine, assicuratevi di non andare via senza aver provato uno degli olii locali tipici proprio di questa zona! Varigotti. Il piccolo borgo di Varigotti appartiene al comune di Finale Ligure ed è noto soprattutto per le sue bellissime spiagge che ine state si popolano di turisti da ogni dove. La bellezza di questo angolo di Liguria è quella di perdersi, letteralmente, nelle viuzze tra case dai colori pastello e scorci di mare. Portovenere. Questo piccolo gioiello della Liguria viene spesso inserito come membro onorario delle Cinque terre che diventano “Cinque terre+1”. Situato sulla cima del promontorio del Golfo dei Poeti, Portovenere saprà lasciarvi senza fiato. Qui potrete ripercorrere le orme di Byron e Shelley che erano soliti passare del tempo qui, oppure arrampicarvi fino alla punta più alta del Castello Doria e godervi una vista splendida sulla città e anche sulle isolette di Tino, Tinetto e Palmaria. Cinque terre. Infine non i può certo parlare dei borghi della Liguria sul mare più belli senza citare le Cinque terre. Talmente belli da essere stati eletti Patrimonio UNESCO, fanno parte delle cinque terre Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso al Mare e Corniglia. Infine una piccola chicca: il bellissimo film della Pixar Luca è ambientato proprio in Liguria in un piccolo paesino tipico chiamato “Portorosso”: sebbene non esista un borgo con questo nome, il richiamo, anche nelle immagini oltre che nel nome, è proprio quello a due dei posti più belli della Liguria: Portofino e Monterosso al Mare. Visitarli è piuttosto semplice: sono ben collegati sia da passaggi spettacolari a picco sul mare, sia dall’antica ferrovia che si ferma proprio nel cuore dei borghi.

Borghi Liguria entroterra