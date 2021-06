Borghi Emilia Romagna: i 10 più belli da visitare

Pubblicità

Si sa, l’Emilia Romagna è una regione italiana particolarmente nota per il suo ottimo cibo, per la simpatia di emiliani e romagnoli, ma attenzione a non confonderli o potrebbe essere la fine, e per la sua movida lungo i lidi e la costa romagnola. Ma in realtà vi sono anche tantissimi borghi in Emilia Romagna, uno più bello dell’altro, basta scegliere: cercate la vista, la storia, il salto indietro nel tempo, la manifestazione storica, il romanticismo, i colori o tutto? Ecco allora una lista dei 10 borghi in Emilia Romagna da visitare almeno una volta nella vita!

Borghi Emilia Romagna da visitare

Fontanellato. Il piccolissimo borgo di Fontanellato in provincia di Parma è piuttosto noto per due attrazioni principali. La prima è situata proprio nel paese ed è la Rocca Sanvitale di Fontanellato che fa parte dei castelli del ducato di Parma, l’altra invece è appena fuori il borgo ed è un il Labirinto della Masone. La rocca ha una storia molto particolare per via dei suoi strani padroni. Un esempio? Basti pensare che qui è situata una camera ottica, l’unica in Italia ancora oggi perfettamente funzionante, e che, secondo la credenza popolare serviva per spiare il popolo e scoprire possibili complotti: la vista infatti è proprio sulla piazza principale! Nelle sale si trova anche un affresco del Parmigianino. Il Labirinto della Masone invece è, come si evince dal nome, una intricato percorso tra piante di bambù e opere d’arte! Tranquilli, riuscire a trovare la strada non è poi così difficile! Comacchio. A poca distanza da Ferrara si trova Comacchio. Questo piccolo paese è definito la Venezia del Delta del Po. Passeggiare lungo i suoi vicoli e ponti è davvero meraviglioso. Proseguite fino a raggiungere Treponti che, come si può immaginare, unisce tre piccoli ponti creando un terrazzo, perfetto per ammirare Comacchio dall’alto! Infine, due solo le cose tipiche da fare a Comacchio: la prima è salire a bordo di una battana, l’imbarcazione storica, per scoprire gli angoli più belli, mentre la seconda è assaggiare l’anguilla! Brisighella. Arroccata sulla cima di un colle Brisighella è uno dei borghi più belli d’Italia. Basterà avvicinarsi al paese per intravedere da lontano la torre, detta dell’Orologio, il Santuario del Monticino e la Rocca Manfrediana. Il piccolo centro storico è invece composto da piccole vie che portano fino all’antica via del Borgo, nota anche come via degli Asini che qui, tra gli archi coperti, si riposavano. San Leo. La piccola San Leo, situata non lontano da Rimini merita una visita anche solo per la strada panoramica che serve per raggiungerla. Una volta raggiunto l’entroterra romagnolo infatti potrete cominciare ad ammirare un minuscolo borgo arroccato sulla cima ci un enorme colle ed ecco, quella è San Leo. Il borgo è molto piccolo per cui lo potrete visitare piuttosto velocemente ma non dimenticatevi di addentrarvi fino alla sua cima per ammirare il Castello e la bellissima vista da lassù!

Bobbio. Basterà cercare Bobbio su Instagram che subito ve ne innamorerete anche solo ammirando il suo bellissimo ponte Vecchio o Ponte Gobbo che, secondo la leggenda venne costruito dal Diavolo in persona. Ma le cose belle e interessanti da vedere sono molte: dal Castello dei Malaspina al Palazzo Trecentesco fino all’Abbazia di San Colombano. Castell’Arquato. Il borgo di Castell’Arquato è anche noto come il borgo degli innamorati. Qui infatti la vera bellezza è quella di perdersi tra i vicoli, ammirando torri, campanili e ovviamente ogni piccolo scorcio d’amore! Grazzano Visconti. Situato a poca distanza da Castell’Arquato, Grazzano Visconti è un vero e proprio salto indietro nel tempo. Qui la passeggiata sarà tanto breve quanto meravigliosa. Nel borgo si uniscono dunque l’architettura di un tempo ma anche i pochi negozi e i costumi hanno il sapore di antichità! Tra gli eventi imperdibili vi è sicuramente la manifestazione in costume medievale, d’altronde, quale luogo migliore di questo per farla?

Montegridolfo. Nominato tra i Borghi più belli d’Italia, Montegridolfo gode di una vista privilegiata sulle colline e di un bellissimo e piccolissimo borgo d’altri tempi dal quale si accede direttamente dalla torre d’ingresso del Castello dei Malatesta che racchiude l’intero borgo.

Borghi Emilia Romagna vicino Bologna

9. Dozza. Tra i borghi in Emilia Romagna vicino Bologna è impossibile non citare Dozza. Raggiungerla sarà già di per sé magico vista la bellissima vista sui colli bolognesi, come cantava Cesare Cremonini. Ma la vera particolarità di Dozza sono i suoi muri dai mille colori. Dal 1960 infatti qui si tiene la Biennale d’Arte Moderna del Muro Dipinto durante la quale pittori da tutto il mondo arrivano e dipingono le loro opere direttamente sui muri delle case. Perdetevi dunque tra le strade ad ammirare draghi blu, porte dai mille colori e tantissime altre meraviglie!

10. San Giovanni in Persiceto. Questo piccolo paese situato davvero vicino a Bologna forse non avrà rocche medievali o non sarà nella lista dei Borghi più belli d’Italia, ma vale sicuramente una menzione per il suo meraviglioso Carnevale storico. La sua prima rappresentazione fu nel 1874. La sua particolarità è il riuscire a riunire tutto il paese sia durante l’anno per la preparazione di questi bellissimi carri racconta storie, sia e anzi soprattutto nelle due domeniche di manifestazione. Spillo, è questo il culmine della manifestazione: in questo momento i carri si trasformano cominciano come a prendere vita raccontando una loro storia. Una manifestazione storica che val sicuramente la pena vedere!