Parmigianino: 10 cose da sapere su di lui e sulle sue opere

Pubblicità

Il nome vero di quello che tutti conosciamo come “il Parmigianino” in realtà è Girolamo Francesco Maria Mazzola. L’appellativo nasce sia dal fatto che Parmigianino è di Parma, sia per via del suo aspetto minuti. In ogni caso divenne ben presto uno dei maggiori esponenti della corrente manierista e, neanche a dirlo, uno dei maggiori pittori emiliani. Proprio nella sua città Natale sorge oggi la Scuola Parmigianino di Parma in suo onore.

Parmigianino pittore

Gli esordi. Tra i primi maestri del Parmigianino vi furono i suoi stessi zii anche se, a onor del vero, l’artista si formò anche grazie alle meravigliose opere del Pordenone, del Correggio e di Dosso Dossi. Sin da subito si distinse per il suo talento che che, a soli sedici anni, realizzò il Battesimo di Cristo nella Chiesa dell’Annunziata. Roma. Pochi anni dopo si trasferì a Roma dove, sperando di lavorare per il pontefice, donò le sue opere a papa Clemente VII. In realtà però si dedicò più che altro a lavori commissionati dai personaggi della corte pontificia. Qui entrò in contatto con l’arte di Raffaello e, ammirando le sue opere cominciò a inserire alcuni tratti similari nella sua arte tanto che, per molti, il Parmigianino divenne il successore di Raffaello Sanzio. Lo stile. Tante sono le caratteristiche dell’arte del Parmigianino, ma tra le più note troviamo l’eleganza eccessiva, la preziosità formale e il ricercato virtuosismo compositivo. Le sue figure infatti rimandano ai canoni di bellezza di un tempo, forse ripresi proprio dai suoi studi su Raffaello. Capita però che alcune sue opere o anche solo dei soggetti o dettagli arrivino quasi a diventare stravaganti senza mai però perdere la classe che contraddistingue l’arte del Parmigianino. Il disegno. Tra le tante abilità artistiche del Parmigianino non si può certo non citare il disegno. La sua bravura era tale che venne spesso paragonato ai più grandi e noti maestri rinascimentali e le sue piccole opere vennero spesso vendute o fungevano da ispirazioni per artisti minori. Tra i principali soggetti disegnati dal pittore vi erano richiami al sacro e al mitologico. L’alchimia. La fama del Parmigianino si deve senza dubbio alla sua arte ma, diciamocelo, il mistero attira un po’ tutti e sicuramente aiutò l’artista. Pare infatti che fosse molto preso dai suoi esperimenti alchemici e a raccontarne la storia fu il noto critico Giorgio Vasari. L’alchimia però fu anche un componente spesso presente nelle sue opere d’arte come nello specchio del suo autoritratto o nei due numeri ben visibili nell’opera che raffigurava Galeazzo Sanvitale.

Parmigianino Madonna dal collo lungo

6. L’opera. Nella Madonna con il Bambino, angeli e un profeta, noto anche come Madonna dal collo lungo del Parmigianino, sono raffigurati San Girolamo, San Francesco e la Madonna col bambino.

7. La figura della Madonna. Qui l’immagine della Madonna dal collo lungo di impone in una posa a spirale allungata diventando così l’immagine umana più importante del dipinto anche rispetto alle altre figure divine che sono posizionate sulla sinistra. Il corpo allungato secondo alcuni, è interpretato come simbolo del tempio di Salomone e posto in relazione col Cantico dei cantici “il tuo collo come una torre d’avorio”, raffigurata alle spalle della Vergine.

Parmigianino autoritratto

8. L’opera. L’Autoritratto del Parmigianino raffigura l’artista stesso mentre è intento a specchiarsi.

9. Analisi. L’opera venne inserita dai critici tra quelle che esprimono l’interesse per l’alchimia del pittore. La raffigurazione di sé stesso allo specchio è tanto reale quanto imperfetta nella rotondità dello specchio e della mano in primo piano, enorme, eppure così reale.

Parmigianino opere

Opere. Infine ecco qui come sempre la nostra speciale selezione delle opere del Parmigianino.